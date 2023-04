Dorado arremete contra sus excompañeros de Ciudadanos y denuncia un supuesto mal uso de los fondos del grupo

El edil no adscrito en el Ayuntamiento de Córdoba David Dorado ha arremetido contra sus excompañeros del grupo Ciudadanos en el Consistorio y ha denunciado un supuesto mal uso de los fondos del grupo durante el último Pleno que celebra la ciudad antes de las elecciones municipales de mayo. Lo ha hecho mostrando una conversación de un grupo de WhatsApp, de agosto del año pasado, que compartía junto a Manuel Torrejimeno, Antonio Álvarez e Isabel Albás, que recientemente dejó la formación naranja para incorporarse a la lista del PP.

En la conversación del grupo, denominado The Córdoba's Five, Manuel Torrejimeno le escribía a sus compañeros de Cs: "Buenos días, hoy voy a comer con una gente y lo voy a pasar por el grupo como si comiese con vosotros. Por favor si alguno tiene algún problema que me lo diga. Saludos y gracias". Ante ello, Antonio Álvarez respondía: "No hay problema. Ya sabes el dicho. Hoy por ti y mañana por mi", mientras Isabel Albás suscribía: "Ea, ídem".

Dorado ha esperado hasta este último Pleno previo a las elecciones municipales para mostrar un folio con el pantallazo de la conversación impresa, y ha asegurado no haber contestado a aquella conversación porque "me quedé de piedra", mientras ha acusado a sus excompañeros de partido de "no tener compromiso con Córdoba, ni ética".

Ante ello, David Dorado, que está involucrado en la presunta trama de corrupción del caso Infraestructuras, ha pedido al Pleno una copia de la factura de la comida y de los movimientos bancarias del grupo de Cs hasta septiembre del año pasado.

En el salón de plenos estaba presente Manuel Torrejimeno, que no ha dudado en responder a Dorado asegurando que esa comida "no existe" y, además, ha dejado caer que preguntará a sus abogados si la difusión de la conversación privada es legal. El alcalde, José María Bellido, ha invitado a ambos ediles a arreglar sus problemas "en otro ámbito".