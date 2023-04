La oposición abandona el Pleno de Córdoba tras obligar el equipo de gobierno al público a acreditarse

Polémica en el Ayuntamiento. Todos los grupos municipal de la oposición, excepto el concejal no adscrito, David Dorado, han abandonado el Pleno ordinario del mes de abril después de que el equipo de gobierno del PP y Cs haya obligado al público que quisiera asistir a acreditarse. Después de un tenso debate sobre el asunto, en el que la oposición ha acusado al equipo de gobierno de convertir en un bunker el Consistorio, la oposición ha dejado el salón y la sesión ha continuado con tan solo los 12 concejales del equipo de gobierno y el concejal no adscrito. Hasta hoy ni en este mandato ni en el anterior -cuando gobernaban el PSOE e IU- ha habido limitación de acceso al Pleno. Sí la hubo en el penúltimo mandato del PP, con José Antonio Nieto en la Alcaldía.

Antes de salir plenario edil, la oposición se ha quejado de que los asientos "para evitar las protestas de la gente que está fuera, representante de ecologístas, bomberos y polícia local, entre otros", en palabras de la portavoz de Podemos, Cristina Pedrajas, han sido ocupados hasta completar el aforo por simpatizantes del PP y miembros de Nuevas Generaciones. "Nos vamos porque somos los representantes de los ciudadanos y a los ciudadanos no se les ha dejado entrar", han gritado antes de marchar de la sesión. De esta forma, no han podido acceder al plenario representantes sindicales de trabajadores del Ayuntamiento y sus empresas municipales, así como ciudadanos que llevaban al Consistorio distintas reivindicaciones. "Lo que ustedes han hecho hoy es de tener muy poca vergüenza, no tienen perdón y no vamos a formar parte de esto", ha relatado Pedrajas.

La portavoz de Vox, Paula Badanelli, ha acusado al teniente de alcalde de Seguridad, Miguel Ángel Torrico, de llevar a cabo prácticas cesaristas y de "haber acreditado a los cachorros del PP, a chavalitos de Nuevas Generaciones muy temprano" para completar el aforo. Mientras que el portavoz del PSOE, José Antonio Romero, ha denunciado que incluso la policía local ha impedido el paso a un edil socialista, Joaquín Dobladez, a quien se le ha entregado además un escrito con artículos del Código Penal. Romero también ha denunciado que Romero, ha denunciado que "se está cohartando la libertad de la ciudadanía e intentando intimidarla al entregar a quien se ha acreditado ese escrito con artículos del Código Penal sobre las consecuencias de interrumpir el Pleno o manifestarse en el mismo".

"Estáis montando un show para no hablar de la ciudad", ha defendido el portavoz de IU, Pedro García, quien también ha insistido en que el equipo de gobierno "ha convertido hoy al Ayuntamiento en un búnker. "Quien algo teme, algo debe; quizá el alcalde teme que el Pleno se llene de ciudadanos cordobeses que quieran reivindicar algo o simplemente escuchar a sus representantes públicos", ha añadido.

La versión del equipo de gobierno

Torrico ha justificado la acreditación destacando que "el pasado Pleno el alcalde recordó al público asistente hasta en siete ocasiones que cumpliera el reglamento del Pleno; estuvimos 40 minutos sin poder ejercer nuestro derecho a debatir por las protestas que en ese Pleno hubo". El edil popular ha recordado que esta medida para controlar el aforo del plenario se lleva a cabo en otras instituciones como el Congreso de los Diputados, el Parlamento de Andalucía o el Ayuntamiento de Sevilla. "Se trata de evitar ataques a la democracia", ha relatado. "Se trata de una polémica absurda, fruto del nerviosismo por la cercanía de las elecciones municipales", ha sentenciado.