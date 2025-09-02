La restauración de la Mezquita-Catedral tras el incendio estará lista a mitad de 2026

"La rehabilitación al completo -de la parte afectada por el incendio de la Mezquita-Catedral- podría finalizar a mediados de 2026 aproximadamente; es lo que queremos todos". Es el anuncio que ha hecho la consejera de Cultura, Patricia del Pozo, tras visitar este martes el principal templo de la Diócesis de Córdoba después de visitar y conocer el avance de las obras de emergencia que se están llevando a cabo en la zona en la que se originó el fuego el pasado 8 de agosto.

Del Pozo ha detallado que durante los próximos meses se va a realizar tanto la reconstrucción de las cubiertas, como la restauración del espacio interior de las capillas afectadas por el fuego, junto a los bienes muebles que así lo requieran.

En concreto, el espacio en el que se originaron las llamas se encuentra ubicado entre la capilla de la Encarnación -cuyo techo cayó a consecuencia del fuego- y la capilla del Espíritu Santo. Las rápidas intervenciones de los bomberos del Servicio de Extinción de Incendios (SEIS) del Ayuntamiento y de los obreros y técnicos de la Mezquita-Catedral evitaron lo que hubiera sido un desastre mayor, un gran desastre en este icono monumental universal, declarado en 1984 Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

El proyecto de rehabilitación, a final de mes

Un proyecto de restauración que, por el momento, carece de presupuesto fijado, pero que el Cabildo Catedral ya anunció que financiará de manera íntegra.

El obispo de Córdoba, Jesús Fernández, también ha participado en la visita y, tras ella, ha informado de que las obras del plan de emergencia que se puso en marcha tras el incendio, en el que participan medio centenar de personas -entre restauradores, arqueólogos, operarios de albañilería y limpieza-, se encuentra ya en su fase final.

Desde el fatídico incendio, con este plan de emergencia se ha procedido al acopio, revisión y estudio de los escombros, el desmontaje de las estructuras de madera de las cubiertas afectadas, y la instalación de una sobrecubierta para proteger las capillas afectadas de las inclemencias meteorológicas. El equipo también ha llevado a cabo el apuntalamiento de una columna ubicada frente a la Puerta de San Nicolás y el pintado de las bóvedas de las naves 3 y 4 que se encontraban manchadas de hollín a consecuencia de las llamas.

Respecto al proyecto de restauración, Fernández ha recordado que para su puesta en marcha "necesita ser aprobado por los organismos competentes" y, tras ello, "procederíamos a seguir con la labor de trabajo de recuperación que va con un buen ritmo".

"Se ha actuado con rapidez y creo que todos respiramos hondo y tranquilos después del episodio vivido que nos encogió el corazón", ha concluido.

Al respecto, la consejera de Cultura ha reseñado que su departamento trabaja "mano a mano" con el Cabildo Catedral "para definir el mejor proyecto, la mejor solución de conservación y restauración para esta Mezquita-Catedral que es una joya absolutamente universal". Así, ha explicado que el proyecto se presentará a la Comisión Provincial de Patrimonio de Córdoba a finales del mes de septiembre o a comienzos de octubre y ha avanzado que este miércoles 3 de septiembre tendrá lugar la primera reunión técnica entre especialistas del Cabildo y de la Consejería de Cultura para asesorar en la redacción del proyecto definitivo de restauración.

Dirigentes institucionales en la visita a las obras. / Miguel Ángel Salas

Puerta de San Nicolás

La consejera, además, ha avanzado que también se abordará la restauración de la puerta de San Nicolás, integrándola en el espacio transitable del interior y exterior del monumento, de manera que se recuperará un acceso que hasta ahora había permanecido cegado y cerrado. "Lo más importante es que se actúe con precisión, con profesionalidad, como se está haciendo en estos momentos y requiera el tiempo que tenga que requerir", ha apostillado.

Al respecto, el deán-presidente del Cabildo Catedral, Joaquín Alberto Nieva, ha recordado que el citado vestíbulo de San Nicolás permanecía hasta el momento "tapado" y con las obras se podrá abrir y "podrá servir como una de las puertas de evacuación del templo". En este sentido, se va a recuperar el valor de ese lugar porque se va a poder visitar, se va a poder contemplar y también se va a poder usar como puerta de evacuación de salida.

En su intervención, también ha hecho referencia al almacenaje de enseres en el interior del monumento. Y es que, el origen del incendio se produjo en un área donde el Cabildo almacenaba la maquinaria de limpieza y las sillas y cuya puerta está tapada con una cortina, tela que al arder propagó las llamas muy rápidamente arriba, llamas que se propagaron también y afectaron, en mayor o menor medida, a cuatro cubiertas (las de tres capillas y la del vestíbulo de la puerta de San Nicolás que servía de almacén).

Tras el incendio, el Cabildo anunció que había adquirido dos locales en las inmediaciones de la Mezquita-Catedral para trasladar, entre otras cosas, los enseres. Al respecto, ha indicado que se trata de un tema que "va conforme a lo que estaba previsto". El lugar, ha especificado, "es cercano y servirá de ubicación de distintos materiales que se usan para lo que es el mantenimiento y la limpieza del templo". En este sentido, ha indicado también que se empezará usar cuando se termine su "adaptación" y ha detallado que mientras tanto se están utilizando "otros lugares que veníamos usando para este fin".