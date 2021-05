Más de 8.400 personas pasaron por los puntos de información turística de Córdoba en mayo

No son unas cifras grandiosas, pero sí ponen en evidencia que poco a poco el sector del turismo en Córdoba parece que se está reactivando tras la caída del estado de alarma y el final de las limitaciones de movilidad por la pandemia del coronavirus.

Por ejemplo, a lo largo de este mes de mayo han pasado por los puntos de información turística de Córdoba un total de 8.406 personas, según los datos aportados por la delegada de Turismo del Ayuntamiento, Isabel Albás, quien han señalado que del total más de un 86% de estas personas han sido de España, mientras que 585 han procedido desde Francia.

Albás ha detallado que la gran mayoría de los turistas que han solicitado información en alguno de estos puntos durante su visita a la ciudad han sido andaluces -un total de 3.675- de los que 1.037 han sido de Sevilla y 1.588 procedentes de Madrid.

Tras la celebración de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Córdoba, la también primera teniente de alcalde ha hecho una valoración "positiva" del mes de mayo, aunque ha reconocido que "si las cifras se comparan con mayos anteriores, no tienen nada que ver".

Aún así, se ha mostrado satisfecha por estos datos, conseguidos por "esta desescalada y el avance de la vacunación, ya que las cifras que se reflejan son buenas, aunque no son los que queremos". "Estamos avanzando y progresando adecuadamente", ha anotado Albás, quien ha vuelto a hacer un llamamiento "a la responsabilidad para seguir reactivando la economía".

El edil de Presidencia, Miguel Ángel Torrico, por su parte, ha coincido con la edil de Ciudadanos en su valoración acerca del turismo durante este mes de mayo, del que ha señalado que "ha sido positivo".

También ha aludido a la celebración de la "no Feria, que ha sido muy tranquila" y ha recordado que "se han hecho llamamientos para que no se acudiera en masa a botellón y no lo ha habido". "Ha habido presencia policial importante en El arenal y los jóvenes se han comportado de forma responsable", ha considerado.

Torrico, además, ha hecho referencia al parque de atracciones Vive Park instalado en El Arenal que ha cerrado con unas 150.000 visitas. La experiencia, ha indicado, "ha sido muy positiva; el aforo ha estado controlado y las atracciones higienizadas".