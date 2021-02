El PSOE de Jaén pedirá explicaciones sobre la adjudicación a Córdoba de la base logística del Ejército

Los diputados por Jaén del Grupo Parlamentario Socialista han expresado este sábado su indignación por el hecho de que esta ciudad no vaya a acoger finalmente la base logística de Defensa, que se ubicará en Córdoba, y han anunciado que pedirá explicaciones sobre todas las circunstancias que han rodeado este proceso, apuntando que no se van a quedar "de brazos cruzados".

Los diputados socialistas por Jaén mantuvieron ayer viernes una reunión junto al secretario general del partido en la provincia, Francisco Reyes, para analizar la situación.

La coordinadora del grupo de diputados por Jaén, Ángeles Férriz, ha valorado "la enorme potencia del proyecto" presentado por Jaén y "el extraordinario trabajo" desarrollado para ello en estos meses por el Ayuntamiento de la capital, la Diputación Provincial y la Junta de Andalucía, "en un gran ejemplo de compromiso y coordinación institucional".

Un proyecto que, según ha destacado, el propio ministerio "había alentado y valorado" y que, sin embargo, ha resultado desestimado "en una decisión difícil de comprender y que tendrá que ser debidamente justificada".

"Quienes han tomado esta decisión, tendrán que explicarla. No se puede frustrar de esta manera las expectativas y la esperanzas que toda una ciudad y una provincia habían depositado con fundamento en este proyecto", ha apuntado en un comunicado.

Férriz ha reiterado que el PSOE y su grupo parlamentario "van a defender los intereses generales de la provincia de Jaén, no se van a esconder y van a dar la cara para intentar revertir esta situación", porque "no se puede olvidar que éste es un territorio que necesita de ayuda especial y que una de las prioridades declaradas del Estado es la lucha contra la despoblación y el sostenimiento del medio rural. Esto se sostiene con planes y medidas efectivas, no con palabras de ánimo y declaraciones de intenciones", ha subrayado.

Asimismo, ha puntualizado que esa defensa de Jaén se va a llevar a cabo "sin entrar en ningún conflicto con otra provincia, y menos con una provincia hermana como Córdoba". "Esto no va de una pelea entre territorios; esto va simplemente de reclamar igualdad, justicia y dignidad para Jaén. Exigiremos explicaciones y a continuación tomaremos las medidas que consideremos oportunas en la defensa de esos principios", ha sentenciado.