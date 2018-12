La alcaldesa pide "una reflexión" sobre por qué la gente no ha ido a votar

La alcaldesa, Isabel Ambrosio, ha pedido hoy una "reflexión" sobre los resultados electorales de Andalucía 2018 y, sobre todo, de la baja participación. Ambrosio ha asegurado que "la máxima preocupación es la alta abstención, que exige reflexión profunda", ha dicho. Para la alcaldesa, hay que volver a "darle motivos a la gente para que confíe" en la política y "asumir cada uno su parte de cómo mejorar una sociedad".

La regidora se ha referido también a los resultados de la capital, que dejan al PSOE como tercera fuerza, por detrás de PP y Ciudadanos. En este sentido ha dicho que "ningún proceso electoral es igual" y que Cs "no tenía la fortaleza que tenía en este momento, es algo que no solo se da en la ciudad de Córdoba". Ambrosio ha insistido en que , "además de hacer un análisis tranquilo, la mayor preocupación debería ser analizar por qué la gente no ha ido a votar, cómo hacemos posible que se impliquen porque sin duda esto es de todos".

En la capital, el PP es el partido más votado en la ciudad, con 35.862 sufragios, a pesar de que también experimenta una pérdida significativa –casi 20.000 papeletas menos–. Los populares siguen líderes en la capital y se han visto beneficiados por el desgaste de la izquierdas que ahora gobierna el Ayuntamiento. Tanto es así que el PSOE ha pasado a ser la tercera fuerza política en la ciudad ha sido adelantado por Ciudadanos.

La formación naranja ha logrado 32.006 votos, mientras que los socialistas quedan relegados a la tercera posición con 30.717 sufragios. Adelante Andalucía, con 27.851 votos, logra prácticamente los mismos apoyos que consiguió Podemos en solitario en 2015. Aunque en las elecciones se vota de manera diferente, los resultados de la capital, por situarse al margen del conjunto de la provincia, sí que pueden considerarse una consecuencia de la situación política en el Ayuntamiento.