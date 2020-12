Las protestas contra la Ley Celaá vuelven a reunir en Córdoba a cientos de coches

Las protestas contra la denominada Ley Celaá o Lomloe (Ley de Modificación de la Ley Orgánica de Educación) han vuelto a reunir en Córdoba capital a cientos de coches en una caravana que ha partido desde el polígono industrial de La Torrecilla.

Convocados por la Plataforma Más Plurales, de nuevo, cientos de banderas color naranja han podido verse en las largas colas creadas por estos vehículos, pilotados, en su mayoría, por defensores de la educación concertada y privada.

El portavoz de Más Plurales y Escuelas Católicas en Córdoba, Antonio Guerra, ha resaltado que estas caravanas rodadas se han repetido por toda España y la participación ha sido muy significativa, por lo que se han mostrado "contentos" por los altos niveles de dedicación a esta causa.

Aún así, Guerra ha reconocido que "con los números en la mano" no tienen mucha confianza en que el Gobierno "eche para atrás" esta nueva ley educativa, que ya ha superado el trámite parlamentario y está en manos del Senado.

Desde Más Plurales entienden que el Ejecutivo pretende que "no haya más enmiendas" a la norma y poder aprobarla el 23 de diciembre junto con los Presupuestos Generales del Estado (PGE). "Los trámites parlamentarios de esta ley son para estudiarlos", ha ironizado Guerra, quien ha vuelto a reprochar que la gestión de la Lomloe se haya llevado a cabo "en plena pandemia" y sin contar con los agentes sociales.

Según Guerra, una ley de tal calado suele estar en el Senado "unos dos meses", sin embargo, todo apunta a que en un par de días la Cámara Alta le dará el visto bueno. El hecho de que se quiera aprobar en el mismo día en que salgan adelante los PGE hace pensar a este colectivo que la denominada Ley Celaá está sirviendo "de moneda de cambio", por lo que Guerra considera "una pena" que tenga que ocurrir así.

"No es el momento ni son las formas", ha incidido el portavoz de Escuelas Católicas en Córdoba aunque se agarran a un futuro en el que sí se tengan en cuenta estas protestas a la hora de desarrollar los distintos decretos porque "somos muchísimos los que estamos trabajando".

"La sociedad es plural y tiene que seguir siéndolo"

Antonio Guerra ha recordado que esta lucha no es solo por la educación, "sino por el futuro". En este sentido, ha incidido en que "la sociedad es plural, tiene que seguir siendo plural y eso se aprende en la escuela, no adoctrinando".

Aunque la ley salga adelante, Más Plurales continuará con su trabajo. Como ha detallado Guerra, con la manifestación de este domingo se cierra el ciclo de trabajo de este 2020, que se retomará en 2021. Con ello, ha apuntado que protestas como estas multitudinarias caravanas no son lo único que llevan a cabo, sino que también se reúnen, por ejemplo, con los distintos partidos políticos, a todos los niveles (nacional, autonómico y provincial).

Por ejemplo, la plataforma ya se ha reunido con el PP a nivel andaluz y se les ha trasladado que desde la Junta de Andalucía "se intentará que haya alguna acción", tal y como ya apuntó el presidente, Juanma Moreno. Y es que, ha recordado Guerra, el presidente andaluz aseguró que el Gobierno autonómico "iba a hacer lo posible para que la incidencia no fuera tan fuerte".

Lo que más preocupa

El representante de Escuelas Católicas en Córdoba ha manifestado que la mayor preocupación viene de cara al futuro. Y es que, ha puntualizado, "si se ejecuta la ley al 100% la Educación Especial no estará dentro de diez años" y ha añadido que el objetivo de Podemos era que, en ese mismo plazo, también desapareciera la Educación Concertada. "Eso no estaba en el programa del PSOE", ha insistido Guerra, quien ha lamentado que todo esto "nos hace pensar que hay partidos que a costa de algunos principios quieren quedarse en el poder, cuando hay muchos militantes de base del PSOE que no están de acuerdo con esto".

PP y Vox, presentes de nuevo en la manifestación

Los partidos PP y Vox han vuelto a estar presentes en la manifestación contra la ley Celaá. El presidente del PP de Córdoba, Adolfo Molina, ha estado muy activo en Twitter durante la marcha, y a través de su cuenta ha afirmado: "Vamos! Que se oiga en toda Cordoba que no queremos una ley que vulnera derechos, que divide, que discrimina y que empobrece a la educación pública".

El diputado nacional de Vox, José Ramírez, ha dicho sobre la norma que es "liberticida" y que "atenta contra la libertad de las familias para elegir centro para sus hijos, ataca a la educación especial y es una ley en la que se consagra el sometimiento del PSOE y Unidas Podemos a sus socios independentistas mediante la eliminación del español como lengua vehicular en todo el territorio español".