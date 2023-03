Nueva protesta vecinal contra la ubicación del futuro Parque Central de Bomberos de Córdoba

Los vecinos de la promoción San Jerónimo I de la zona de la Huerta de Santa Isabel ya hicieron retroceder al Ayuntamiento de Córdoba en la ubicación del nuevo Parque Central de Bomberos de la ciudad, tal y como avanzó El Día hace ya un año. Ahora, una vecina de la zona Oeste ha creado una recogida de firmas online para intentar detener también la nueva ubicación, anunciada por Urbanismo el pasado 8 de marzo.

Ahora, los vecinos del nuevo emplazamiento buscan con esta recogida de firmas, que acumula ya 156 personas y que fue creada por Lucía Zarza bajo el nombre Vecino, para la ubicación de un Parque de Bomberos en tu puerta, "el rechazo a que en una zona residencial se ubique este tipo de equipamiento".

Dicen estar conscientes de la necesidad de que la ciudad cuente con el nuevo parque, pero consideran que "no es el mejor sitio para instalarlo" bajo argumentos muy parecidos a los que expusieron los anteriores vecinos, como los ruidos en una zona que "ya está acústicamente saturada por el continuo paso de ambulancias", a lo que se añadiría "la contaminación sonora propia de un parque de bomberos, con ruido en las salidas y entradas por parte de los efectivos en las emergencias, así como el ocasionado en los simulacros o ejercicios prácticos".

Los vecinos de la nueva ubicación, la parcela que delimitan las calles Nuestro Padre Padre Jesús Caído, la calle Escritora Elena Quiroga y la avenida de Manolete, y a la espalda de un centro de distribución alimentaria (Mercadona), afirman que ha sido "una solución improvisada y sin diálogo, que no se ha planteado en la Junta Municipal de Distrito" y critican que "técnicamente es un espacio pequeño, sin salida directa a la Ronda, encajonado entre calles". Desde Urbanismo ya se ha defendido que el lugar donde se instale debe tener salida a la Ronda Oeste para poder conectar fácilmente con toda la ciudad, una ubicación que ha sido estudiada por el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamentos (SEIS).

Los vecinos demandan, por otro lado, que en el suelo público de esta zona haya otros equipamientos, como un centro de día, un centro cívico o centros educativos, puesto que "es una zona en expansión en la que lo único planteado hasta el momento ha sido un hospital privado y un centro comercial privado".

Por todo esto, los afectados solicitan a Urbanismo "que estudie otra ubicación que no esté en una zona residencial (como al otro lado de la Ronda Oeste) y que así no solo no cause molestias a ningún vecino sino que su acceso al resto de la ciudad sea más rápido y eficiente, además de que cumpla con las necesidades y condiciones laborales que tiene actualmente este Cuerpo".

¿Qué ha pasado con el Parque de Bomberos?

El Parque Central de Bomberos de Córdoba actual está ubicado en la avenida de los Custodios y ya no cuenta con las condiciones necesarias para un equipamiento de este tipo. Los bomberos se han quejado de la falta de mantenimiento del lugar desde hace años, al tiempo que han exigido la construcción de un nuevo parque central.

Desde Urbanismo se ha trabajado con el SEIS en ese proyecto, que está redactado y para el que, en un principio, se había propuesto una parcela rectangular de 14.300 metros cuadrados de extensión en la calle Escritora Silvina Ocampo, en su confluencia con el Paseo de la Copla, detrás de Miralbaida y en la barrida Huerta de Santa Isabel, con un presupuesto de seis millones de euros y la esperanza de que estuviera disponible en 2024.

Esos tiempos se han visto dilatados tras la primera protesta de vecinos tan solo un día después de haber presentado el proyecto. Más de un centenar de propietarios de las viviendas de promoción pública San Jerónimo I, gestionada por el Ayuntamiento de Córdoba a través de la empresa municipal Vimcorsa, se mostraron en contra de la decisión de la ubicación del parque, que se levantaría justo frente a ese bloque de pisos, por los "inconvenientes y molestias", sobre todo de ruidos, que consideraban que traería el equipamiento.

Este grupo de vecinos de las 104 viviendas amenazó con "rescindir el contrato con la consiguiente devolución de las cantidades entregadas y sus correspondientes intereses".

Ante ello, el presidente de la GMU, Salvador Fuentes, defendió que se trataba "de un parque de bomberos, no una discoteca" y aclaró que "ya no son cuarteles ni cocherones antiguos, son diseños contextualizados con el ambiente urbano, muy integrados en las ciudades" y lejos del concepto que se tiene actualmente de estos equipamientos.

Aún así, el Ayuntamiento se reunió con los vecinos y decidió dar marcha atrás porque, entre otras cosas, existía la posibilidad de trasladar el proyecto a otra parcela que reunía también las condiciones que exigen los bomberos y que es, principalmente, estar ubicado próximo a la Ronda Oeste, lugar que reúne los requisitos indispensables para una rápida actuación por parte de los profesionales, ya que proporciona una conexión directa con las distintas barriadas. Con todo ello, Urbanismo defendió que la nueva ubicación debe ser en el mismo barrio y determinó ahora que sería ese solar en la salida de la avenida de Manolete.