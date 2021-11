Los procuradores de Córdoba reciben 17.250 euros por representar a las víctimas de violencia de género

La Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local ha abonado esta semana al Colegio de Procuradores de Córdoba, a través de su Consejo Andaluz, una subvención de 17.250 euros para financiar las actuaciones de los procuradores en representación de las víctimas de violencia de género durante todo 2021, en aquellos casos en los que la misma no sea preceptiva por ley.

De esta forma y según ha explicado la delegada de Regeneración, Justicia y Administración Local de la Junta en Córdoba, Purificación Joyera, "una vez más la Consejería cumple", ya que "hace solo dos semanas" se firmaba el convenio y "ya se ha abonado la cuantía correspondiente a todo este año 2021".

La subvención abonada permitirá cubrir 575 asistencias en Córdoba de este año 2021, ya que el acuerdo firmado tiene una vigencia de dos años con carácter retroactivo desde el 1 de enero del presente ejercicio. En toda Andalucía, suponen un total de 8.500.

De esta forma, entre este año y 2022 la Consejería que lidera Juan Marín entregará a los procuradores andaluces un total de 510.000 euros de los que 255.000 euros se han abonado ya esta misma semana y de estos, 17.250 son para los procuradores cordobeses, destacando Joyera que también tiene que "agradecer la colaboración al Colegio de Córdoba y a su decana, María José Carralero”.

El convenio permite que las víctimas de violencia de género estén asistidas en todo momento, sea o no obligatorio, facilitando así las comunicaciones con los órganos judiciales y evitando que sea la propia víctima la que tenga que desplazarse hasta las sedes judiciales. Estas asistencias, al no ser preceptivas no eran asumidas a través de la Asistencia Jurídica Gratuita.

“Estamos cubriendo una demanda de este colectivo profesional, que no solo garantiza la asistencia por parte del procurador a las víctimas de violencia en todas las fases del proceso penal aunque la misma no sea preceptiva sino que reconoce la labor esencial de estos profesionales”, ha afirmado Joyera.

La delegada también ha insistido en que este acuerdo también “evita que se produzca una doble victimización, pues la víctima no tiene que encargarse de trámites judiciales, sino que estos son asumidos por su procurador desde el primer momento. Con esto se logra que solo tenga que acudir a la sede judicial cuando sea estrictamente necesaria su presencia”.

El importe total de 510.000 euros que supone esta subvención gestionada por la Dirección General de Justicia Juvenil y Cooperación, implica un número de 17.000 actuaciones en los dos ejercicios, y permite subvencionar tanto la actuación del procurador como la gestión realizada por el colegio profesional. Es decir, por cada actuación la Consejería abona 30 euros, de los que 27 son para el procurador y 3 euros para el colegio al que pertenezca por los gastos de funcionamiento.

En la Consejería de Juan Marín, ha concluido "no solo hemos puesto en marcha este convenio, sino también otras muchas medidas para mejorar la asistencia a las víctimas de violencia de género, como las nuevas salas Gesell, la ampliación del SAVA (Servicio de Asistencia a la Víctima) y de los Puntos de Encuentro Familiar (PEF), o los refuerzos a todos los juzgados y fiscalías con competencias en esta materia".