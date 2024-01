El primer premio del Sorteo del Niño toca en Córdoba: "Me ha dado un vuelco el corazón, no me lo creo"

La suerte no ha sido esquiva este día de Reyes en Córdoba y el Sorteo del Niño ha dejado una buena suma de euros, que aun están por cuantificar. No en vano, al menos un décimo del 94974, el primer premio de este tradicional sorteo y dotado con 200.000 euros, se ha vendido en la capital cordobesa, en concreto, desde el quiosco de prensa ubicado en el céntrico bulevar del Gran Capitán.

Su responsable es Pedro Calleja y, aunque en la mañana de este sábado no tenía previsto abrir el quiosco, al final, la suerte del Niño ha provocado que acuda a su puesto de trabajo para celebrar con los clientes y con las numerosas personas que paseaban por el centro de la ciudad el hecho de haber vendido, al menos, un décimo ganador.

"Estaba tan tranquilo repartiendo los Reyes a mi sobrina cuando me han llamado de la Delegación de Loterías y Apuestas del Estado para decime que que había repartido un primer premio", ha relatado a los medios de comunicación desplazados hasta el número 6 del bulevar del Gran Capitán, justo en medio de las atracciones navideñas que hay instaladas en esta zona de la capital. Pedro, de 38 años lleva al frente del negocio, "desde hace cuatro años y la verdad es que no sé cuántos décimos son, pero mínimo he vendido uno".

Tras recibir la llamada en la que recibía esta gran noticia, Pedro ha puesto rumbo a su quiosco para celebrarlo y dejar constancia de que había vendido, al menos, un boleto agraciado. "Hemos venido corriendo", ha subrayado, al tiempo que ha reconocido que han tenido que buscar en varias tiendas que estuvieran abiertas una botella de sidra para celebrar la venta. También ha confesado que entre sus planes no tenía previsto abrir este sábado. "Abrimos todos los domingos y hoy que estábamos de descanso, al final hemos venido a celebrarlo", ha añadido.

Aunque no sepa con exactitud si ha sido uno o varios los décimos vendidos, ha asegurado que el de este sábado 6 de enero es el primer "premio importante que vendo" desde la terminal. "Todo lo que vendo aquí es por máquina, es el décimo azul", ha detallado.

Todavía con nervios y con una gran sorpresa por haber dado la suerte a alguna persona de la ciudad al comprar el décimo premiado, Pedro ha reconocido que cuando ha recibido esa llamada "el corazón me ha dado un vuelco y todavía no me lo creo".

La verdad, ha continuado, "es que no sé a quién le ha podido tocar porque aquí viene todo tipo de cliente y, además, ha habido mucha gente durante la Navidad y por las atracciones". También ha reconocido que en la noche de este sábado le pidió a los Reyes Magos como regalo poder dar un premio del Sorteo del Niño porque "me quedé con las ganas de vender un premio en Navidad". Pues, visto lo visto, Melchor, Gaspar y Baltasar le han concedido este deseo y ha dado, como mínimo, un premio.

El primer premio, el 94.974 y dotado con 2 millones de euros a la serie, se ha repartido también en puntos de Sevilla (Lebrija, La Roda de Andalucía, Utrera, Morón, Sevilla capital), de Málaga (Arriate, Marbella, Torremolinos, Málaga capital), de Jaén (Pozo Alcón, Guarromán, Úbeda, Bailén, Linares, Jódar, la capital), Granada, Cádiz (Jerez, Arcos, Algeciras, Vejer, Cádiz capital, Barbate), y Almería (Vera, la capital, Huércal-Overa, El Ejido).

Tercer premio

El de Pedro no es el único premio que ha tocado en Córdoba en la mañana de Reyes, ya que también se ha vendido el tercer premio del Sorteo del Niño en distintos puntos de la provincia, así como en la capital.

Así las cosas, según la información facilitada por Loterías y Apuestas del Estado, en el caso de la capital cordobesa el número se ha vendido en la administración que se encuentra ubicada en Almogávares 36, mientras que en el caso de Montilla, ha sido en el situado en Puerta de Aguilar 12. En concreto, han sido una decena de décimos los que se han vendido en esta administración que lleva por nombre El racimo de la suerte.

En el caso de Fuente Obejuna, la administración que ha consignado el número ha sido la que se encuentra en la calle Corredera 4, desde la que se han despachado ocho boletos premiados.

Para este sorteo, cada cordobés se ha gastado 15,44 euros, muy lejos de los 22,49 euros que ha invertido cada vecino de Jaén.

En este sorteo, con el que se cierra el ciclo navideño, los cordobeses se jugaban 11,9 millones de euros, mientras que el año pasado la cifra fue de algo más de 10 millones de euros.

Por todo ello, la de Córdoba es una de las capitales andaluzas donde menos veces ha tocado el primer premio del Sorteo del Niño, apenas en dos ocasiones y, de nuevo habrá que esperar al año que viene para ver si los Reyes Magos traen la fortuna.

No obstante, Córdoba sí tuvo un pellizco de suerte en el Sorteo Extraordinario de Navidad del pasado 22 de diciembre, ya que el Gordo dejó dos millones de euros.

El número 88.008, el Gordo más tardío de la historia en salir y dotado con cuatro millones de euros a la serie, repartió en concreto un total de dos millones de euros de norte a sur de la provincia cordobesa, con municipios de un extremo al otro, con la venta de cinco décimos, con 400.000 euros cada uno.