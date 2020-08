La presión en Atención Primaria crece por las exigencias de certificados que eximan de llevar mascarillas

La presión sobre los médicos de Atención Primaria ha aumentado en las últimas semanas debido a las exigencias por parte de algunos ciudadanos para que les emitan un certificado que los exima del uso de mascarilla.

La situación es tan delicada que incluso el gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha alertado a los profesionales mediante un comunicado interno para que estén alerta ante posibles agresiones.

La normativa vigente señala que dichos certificados pueden ser indicados por los facultativos en caso de que exista motivo para ello, fundamentalmente por problemas respiratorios, pero siempre según criterio sanitario y en modo alguno por imposición del paciente. También están exentas las personas que, por su situación de discapacidad o dependencia, no tengan autonomía para ponerse o quitarse la mascarilla, o bien presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización.

Por ello, la Gerencia del SAS ha recordado a los profesionales "lo importante que es ser objetivo y riguroso desde el punto de vista científico en la concesión de dicha exención" ya que la contención de los nuevos casos y los brotes de covid-19 dependen del seguimiento de las medidas de prevención dictadas por las autoridades sanitarias, entre ellas el uso de mascarilla.

Hay que recordar que su utilización es obligatoria para las personas de seis años en adelante en la vía pública, en los espacios al aire libre y en cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público, aunque pueda garantizarse la distancia interpersonal de 1,5 metros.

El SMA tomará las medidas necesarias "para defender y proteger a nuestros compañeros"

En ese escrito también se recuerda a los médicos de familia que si no tienen "suficientemente acreditado el historial del paciente" y en ese momento no disponen de "medios diagnósticos para objetivarlo”, pueden consultar con un especialista en Neumología. Si el paciente no queda conforme y la situación se tensa con amenazas, el SAS recuerda que el profesional debe actuar conforme al protocolo de agresiones.

Por su parte, el Sindicato Médico Andaluz (SMA) ha advertido que esta presión sobre los facultativos para emitir certificados que eximan de llevar mascarilla "incluso está siendo fomentada a través de las redes sociales". La organización ha conocido que hay determinados foros que "instan a la población a exigir al médico" dicho certificado. "En estas publicaciones se llega incluso a recomendar que se advierta al médico de que se va a cursar una reclamación contra él como método de presión", indican desde el SMA.

Ante esta situación, el sindicato manda "un mensaje de ánimo y apoyo al colectivo de la Atención Primaria", a la vez que anima "a denunciar este tipo de presiones". En esa línea, avisa de que tomará "cuantas medidas sean necesarias para defender y proteger a nuestros compañeros frente a la insensatez de unos cuantos irresponsables".

El SMA recuerda que los médicos de familia, como el resto de facultativos, "han arriesgado su salud en visitas domiciliarias o en atención a las urgencias, han trabajado a destajo y sin horario en las consultas y seguimiento telefónico y han contribuido a evitar peligrosas aglomeraciones en las salas de los centros de salud".

En esa línea, reconoce que "es cierto que, a consecuencia del estado de alarma y las medidas de protección, ha podido aumentar la demora en la atención o se ha priorizado la consulta telefónica, pero estas medidas han sido tomadas por las autoridades sanitarias para contener la pandemia y proteger tanto a pacientes como a sanitarios".

El Simec pide "medidas sancionadoras más contundentes" para que se cumplan las normas

Por eso, desde la organización creen que "no es razonable ni entendible que los aplausos hayan dado paso en muchos sitios a la crítica infundada o a la presión constante de quienes piensan que, aún siendo leve su patología, deben ser atendidos presencialmente y sin demora, de quienes entienden que ya no hay motivos para tomar precauciones frente a la pandemia".

Por su parte, el secretario general del Sindicato Médico de Córdoba (Simec), José Luis Navas, explica que a ellos les ha llegado "algún caso" de compañeros que han sufrido amenazas por parte de pacientes para que les firmara el certificado para no llevar mascarilla, aunque por ahora han sido pocos, por lo que "no es algo generalizado". Sin embargo, puntualiza que "si de por sí se producen agresiones por otras cuestiones, ahora el riesgo es más elevado".

Además, asevera que "lo que está en juego no es la salud individual, sino la comunitaria", por lo que habría que aplicar "medidas sancionadoras más contundentes" para que la población cumpla con las normas de seguridad: "Es muy duro decirlo, pero no hay más remedio si queremos controlar la infección".

Navas reitera que "son pocas las condiciones que se dan para no llevar mascarilla" y califica de "terroristas" a quienes incumplen la obligación de llevarla "a sabiendas de que está mal". También defiende que "todo el personal sanitario está dando la cara" ya que "no podemos trabajar detrás de una mampara" como ocurre con otras profesiones.

Por último, el secretario del Simec insiste en que "a pesar de que digan que los centros de salud están cerrados, los médicos están atendiendo a casi 70 personas al día", con llamadas telefónicas "cada cinco minutos" y, "a veces, cuando el sistema se vuelve loco", organiza estas citas telemáticas cada minuto.