19 preguntas y respuestas sobre la vacunación frente al COVID-19

El Colegio Oficial de Enfermería de Córdoba ha dado respuesta a 19 preguntas sobre la vacunación frente al Covid-19 en el marco de una campaña con la que, además de informar y aclarar dudas a la ciudadanía en torno a este proceso de vacunación, también quiere hacer frente a los bulos infundados y a las fake news que circulan en torno a esta cuestión.

En este sentido, las enfermeras cordobesas recuerdan, ante algunos recelos e incertidumbres generadas, que las tres vacunas ya disponibles son seguras. “Las vacunas han pasado todas las medidas de seguridad necesarias y tienen todas las garantías. La decisión de administrar la de AstraZeneca a personas de entre 18 y 55 años se debe a que los ensayos se han realizado en estos grupos de edad, pero en ningún momento significa que sea menos eficaz o peligrosa”, explica el presidente del Colegio Oficial de Enfermería de Córdoba, Florentino Pérez Raya.

En concreto, a través de una recopilación de 19 preguntas -en realidad 26, aunque agrupadas en 19 bloques temáticos que pueden consultarse en colegioenfermeriacordoba.com, se ofrece una clara respuesta a cuestiones que preocupan a muchos ciudadanos, como si las vacunas actualmente disponibles tienen efectos secundarios, si están indicadas para mujeres embarazadas o lactantes, o cuándo se consigue la protección óptima tras la vacunación.

De igual manera, la eficacia de las vacunas frente a las nuevas cepas, y la gran pregunta que circula estos días de ‘¿cuándo me tocará vacunarme?’ es respondida con información rigurosa, fiable y contrastada. Por las propias características de esta información, y con la llegada de nuevas vacunas y modificaciones en la estrategia pública de vacunación, el contenido de este documento se irá actualizando.

El Colegio de Enfermería anima a todas las personas a vacunarse contra el Covid-19 cuando les corresponda, así como a todos los sanitarios, especialmente los más de 4.500 profesionales de la enfermería en Córdoba.

La vacuna, ¿puede provocar el covid-19?

No. Las vacunas disponibles no tienen capacidad de infectar. La vacuna no contiene ni virus vivos ni su material genético al completo.

Si ya he pasado la enfermedad, ¿tengo que vacunarme?

Sí. Todavía se desconoce la duración de la inmunidad generada por la infección natural. En todo caso, y teniendo en cuenta que contagiarse de nuevo es raro en los primeros meses, las autoridades sanitarias han establecido que personas de hasta 55 años sin condiciones de riesgo pueden retrasar la vacunación hasta 6 meses después de habérseles diagnosticado la enfermedad, recibiendo una sola dosis. En personas de más de 55 años o con factores de riesgo se actuará igual que con aquellas que no han pasado el COVID-19.

La vacuna, ¿tiene efectos secundarios?

Sí. Como todas las vacunas y medicamentos puede tener efectos secundarios, pero la mayoría son leves, de breve duración y no siempre aparecen. Suelen ser más frecuentes tras recibir la segunda dosis. Los efectos adversos más comunes son dolores de cabeza, cansancio, dolor e inflamación en la zona del pinchazo, mialgias, resfriado, escalofríos, dolor articular, náuseas y fiebre; todos ellos menos frecuentes en mayores de 55 años. Se ha registrado un número muy pequeño de reacciones alérgicas graves o anafilaxia. Como en cualquier vacuna, es necesario esperar 15 minutos tras su inyección para observar la posible aparición de alguna reacción adversa inmediata.

¿Y si después de vacunarme tengo síntomas leves?

Pueden tomarse analgésicos y/o antipiréticos, tipo Paracetamol. NO antes de la vacunación como posible medida preventiva en las vacunas de Pfizer y Moderna, pues se desconoce si ello puede afectar a la respuesta inmune; aunque SÍ se puede tomar Paracetamol antes de recibir la vacuna de AstraZeneca, lo que reduce los posibles efectos secundarios.

Si estoy en cuarentena por ser contacto estrecho de un positivo, ¿puedo vacunarme?

Sí, pero se debe esperar hasta que la cuarentena finalice.

Tengo síntomas sospechosos de COVID-19 o soy positivo confirmado, ¿puedo vacunarme?

No. Se debe esperar hasta la recuperación y finalización del oportuno aislamiento.

¿Y si tengo alteración de la coagulación o tratamiento crónico con anticoagulantes, tipo sintrom, puedo vacunarme?

Sí. Puede vacunarse con seguridad ya que las inyecciones intramusculares son de pequeño volumen. En el caso de pacientes crónicos, es posible, siempre que mantenga controlado y estable su INR (tiempo de coagulación de la sangre).

Si tengo una inmunosupresión, tratamiento inmunosupresor o cáncer, ¿puedo vacunarme?

Sí. La vacuna no está contraindicada, aunque puede disminuir la respuesta inmune. En casos de inmunodepresión grave o de cáncer en tratamiento quimioterápico se ha decidido NO administrar la vacuna de AstraZeneca.

¿Puedo vacunarme si tengo una enfermedad aguda grave?

No. Salvo prescripción médica concreta, la vacunación debe posponerse.ç

¿Y si tengo una enfermedad leve sin fiebre?

Sí. No hay problemas en vacunarse.

¿Y si me he vacunado con otra vacuna recientemente?

Se recomienda separar la vacuna contra el COVID-19 de otras un mínimo de 7 días.

¿Cuándo se consigue la protección óptima de la vacunación?

En el caso de la vacuna de Pfizer-BioNTech, aproximadamente a los 7 días de haber recibido la segunda dosis, que se administra pasados 21 días desde la primera. En el caso de la vacuna de Moderna, aproximadamente a los 14 días de haber recibido la segunda dosis, que se administra pasados 28 días desde la primera. La vacuna de AstraZeneca, aproximadamente a los 15 días de recibir la segunda dosis, que se administra pasadas 12 semanas preferentemente (84 días) desde la primera.

Me he vacunado ya, ¿puedo dejar de usar mascarillas y de cumplir las medidas preventivas (lavado de manos y distanciamiento social)?

No. La inmunidad tarda varios días tras la dosis y ninguna vacuna es 100% eficaz.

¿Cuál es la eficacia de las vacunas?

Los estudios indican un porcentaje de eficacia del 95% en el caso de la vacuna de Pfizer-BioNTech; del 94% en la de Moderna; y del 60% en la de AstraZeneca.

Si después de vacunarme tengo contacto con una persona infectada y tengo que hacerme una PCR, ¿puede salir positiva por la vacuna?

No. La vacuna no es capaz de hacer positiva la prueba PCR ni la de antígenos. Si la prueba es positiva, nunca será por la vacunación. No obstante, SÍ puede hacer positiva la prueba serológica de anticuerpos.

¿Son las vacunas eficaces frente a nuevas variantes del virus?

Sí. No hay evidencia de que las nuevas variantes sean resistentes a las vacunas autorizadas, aunque estudios recientes indican que el porcentaje de eficacia varía en función de cada vacuna y cepa. Estudios apuntan que la eficacia de la vacuna de AstraZeneca es limitada frente a la variante sudafricana en casos leves y moderados, aunque sí es efectiva para evitar infecciones severas y más graves. Otros estudios indican que la variante sudafricana podría escapar a la respuesta inmune generada por algunas vacunas. El posible escape de la variante brasileña, también está siendo estudiado. Como hipótesis, la acumulación de mutaciones en la proteína S del virus puede provocar nuevas variantes que podrían afectar a la eficacia de las vacunas, por lo que las autoridades sanitarias y los laboratorios también trabajan por si fuera necesario modificar la composición de las actuales vacunas.