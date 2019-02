Esas preguntas frecuentes

Tenemos la oportunidad a diario de visitar a muchas mascotas, cada una con protocolo de vida completamente diferente y con unos propietarios distintos, algunos de los cuales saben mucho sobre manejo y cuidado y otros que son primerizos y que, en consecuencia, necesitan de ayudas constantes sobre el cuidado de su animal. A continuación paso de detallaros algunas de las preguntas más frecuentes que se nos realizan al equipo de VitalVet de manera rutinaria:

¿Cuándo vacunar?

Podemos empezar a partir de la sexta semana de vida. Si lo hacemos antes de esta edad quizá no tenga la misma eficacia ya que el cachorro todavía tendrá las defensas maternas y si lo hacemos más tarde, lo dejaremos desprotegido hasta que decidamos hacerlo. Es importante, en los periodos de espera de las primeras dosis de vacunación y desde el momento en que pierde las defensas maternas, que esté en lugares seguros, con animales y personas sanos, evitando el contagio. No por esto le lleves en brazos a tu perrito de aquí para allá, ni lo aísles, ya que se encuentra en un momento de aprendizaje social importante.

¿Cuándo puedo sacar al cachorro a la calle?

El veterinario será el encargado de explicarte cuándo puede salir tu cachorro a pasear y qué riesgos y medidas preventivas debes seguir. Por norma general, a partir de la segunda vacuna los cachorros ya pueden salir de casa, pero habrá que vigilarlo atentamente para que no coma nada de la calle e intentar que esté en contacto con perros cuyo estatus sanitario conozcamos, es decir, lo ideal es que esté con perros que sepamos que han sido completamente vacunados, ya que el sistema inmunitario del cachorro aún se está fortaleciendo y podría coger alguna enfermedad. Para sacar a tu cachorro sin ningún riesgo tiene que estar completamente vacunado, siendo este caso cuando adquieren un 99% de inmunidad. Cuando te decidas a sacarlo, hazlo poco a poco, incrementando progresivamente el tiempo del paseo. En brazos o en una cesta es una buena manera para que se acostumbre a los ruidos, a la gente y a todo lo nuevo que le rodea.

¿Cuándo se puede bañar?

Un cachorro no debe estar triste, oler mal ni rascarse frecuentemente. Cualquiera que sea su raza, se puede bañar a partir de los dos o tres meses de edad, siempre y cuando se utilice un champú especial de animales y descartando por completo el uso de champús de humanos, ya que podrían provocar en nuestra mascotas algún tipo de dermatitis. El sebo protector del pelo de tu mascota se reconstruye rápidamente, pero si lo bañamos muy seguido, no alcanza a formarse cuando ya lo estamos quitando nuevamente.

¿Puedo dar salchichas a mi perro?

¡La respuesta es sí! Los perros pueden comer salchichas porque no son un alimento tóxico para ellos y, además, les aportan unos cuantos beneficios para su salud.Las salchichas están elaboradas a base de carne, con alto contenido en proteínas. Las proteínas son un nutriente básicos en la dieta de un perro, necesarias para la formación de sus músculos, formación de nuevas células y necesarias para un correcto funcionamiento del sistema inmunológico, entre otras funciones.

Contienen grasas, necesarias para un correcto funcionamiento del organismo del perro. Las grasas almacenan energía, pero también apoyan muchos procesos a nivel celular y son un componente importante de la membrana celular, por ejemplo.

Será una dieta pobre si basas la alimentación de tu perro (o la tuya) en salchichas y estará falta de muchos nutrientes esenciales necesarios para un buen funcionamiento de su organismo. Esto, a largo plazo, puede provocar muchos problemas de salud y hacer que tu perro enferme (de hecho muchas enfermedades en perros y humanos están directamente relacionadas con la nutrición y con no llevar una dieta variada y lo más natural posible).

¿Puede mi perro comer chocolate?

Los elementos del chocolate que resultan tóxicos para nuestros perros son la cafeína y la teobromina, que pertenecen a un grupo de elementos químicos llamados metilxantinas. Cuanto más oscuro sea el chocolate, peor será para el perro pues más tóxicos tendrá. Algunos animales están acostumbrados a tomarlo y nunca les ha pasado nada, por tanto, hay que recalcar que cada animal es un mundo y que no todos responden de la misma manera ante la misma dosis de chocolate

¿Cuántas veces se debe pasear a un perro adulto?

Al llegar a su etapa adulta, la mayoría de perros ya saben orinar y defecar en el exterior. No obstante, puede ocurrir que tras un mal aprendizaje, una mala experiencia o una patología pueda tener un accidente de vez en cuando. Es importante no regañar al perro y tratar de descubrir la causa que está provocando esta conducta. Recuerda que siempre es posible enseñar a un perro adulto a orinar en la calle. En los paseos de un perro adulto, nuestro objetivo se centrará en proporcionarle una actividad positiva, entretenida, relajante y llena de enriquecimiento, lo que mejorará notablemente el bienestar del perro. Es muy importante resaltar que todo ello variará enormemente dependiendo del individuo. No es lo mismo pasear un yorkshire terrier que un border collie o un bulldog inglés. Cada raza tiene unas necesidades concretas de actividad. Por ese motivo, dependiendo de su nivel de energía, decidiremos sacar al perro dos veces al día, tres e incluso cuatro. Dependerá de cada caso en concreto. Lo que no es nada recomendable es sacar al perro una vez al día, ya que provocaremos que tenga que aguantarse demasiadas horas, causándole una gran incomodidad.