El PP de Córdoba recuerda que su "prioridad" es dar solución a los problemas de agua en el Norte de la provincia

El presidente provincial del Partido Popular de Córdoba, Adolfo Molina, ha presidido la primera Junta Directiva Provincial del año 2024, en la que ha puesto en valor el trabajo de esta formación política. “El Partido Popular está mejorando la calidad de vida de los cordobeses, nos ocupa el desarrollo económico de nuestra provincia, la falta de agua y la situación de nuestro sector primario; en definitiva, estamos en lo que verdaderamente preocupa a los ciudadanos, mientras que Sánchez sólo piensa en sobrevivir en la Moncloa, y con eso se ha olvidado de Córdoba y de los cordobeses”.

Molina ha vuelto a hacer hincapié en los problemas de falta de agua y de eficiencia energética que sufre la provincia de Córdoba, a lo que se suma la carencia de vías de comunicación terrestre de alta capacidad en varias zonas de la provincia, como la A-81 y la Variante Oeste “que están frenando el desarrollo económico de muchos pueblos y ciudades de Córdoba, y no sabemos ni cómo ni cuándo se resolverán”. “Las infraestructuras que dependen del Gobierno de Sánchez están paralizadas, metidas en un cajón y sin horizonte de ejecución, y lo lamentable es que el PSOE cordobés siga callado ante tanta inacción y tanta indolencia”, ha dicho a los periodistas.

Frente a esto, Adolfo Molina ha recordado el compromiso del Gobierno andaluz de Juanma Moreno y del Gobierno del PP en la Diputación de Córdoba por dar solución a los problemas de agua en el Norte de la provincia. “Es nuestra prioridad, y para ello hemos puesto encima de la mesa más de 11 millones de euros en inversiones, estamos acelerando los trámites y trabajando a destajo para potabilizar el agua y para llevar a cabo la conexión de La Colada, pero necesitamos el empuje del Gobierno de España y que se lleve a cabo la conexión de Puente Nuevo con Sierra Boyera. Necesitamos compromisos, inversiones reales y acción, solo con visitas de una ministra y reuniones partidarias no se solucionan los problemas del agua en el Norte de Córdoba”, ha dicho Molina.

Así mismo, el presidente popular ha valorado el cuarto decreto de sequía que el Gobierno de Juanma Moreno aprobará esta semana dotado con 200 millones de euros, de los que 50 millones se destinarán a medidas de ayuda al sector agroalimentario, además de contemplar actuaciones para municipios con problemas de abastecimiento. “El Gobierno andaluz está luchando en solitario contra la sequía, con inversiones y con medidas concretas, y siempre de la mano del comité de expertos, y no duda en hablar las veces que sea necesario con la ministra de Transición Ecológica para avanzar en la búsqueda de soluciones, entre ellas la de estudiar con el Ministerio de Hacienda la fórmula para solicitar la activación del Fondos de Solidaridad de la Unión Europea”, ha asegurado.

Movilizaciones

En clave de partido, Adolfo Molina ha asegurado que el Partido Popular seguirá siendo la alternativa para rescatar democráticamente a España. “Con Alberto Núñez Feijoo seguiremos desplegando una ofensiva sin cuartel para denunciar, frenar y revertir este atropello sin precedentes a la democracia española, a la separación de poderes y a la igualdad de todos los ciudadanos”, ha asegurado. “Lo vamos a hacer en las instituciones, devolviéndoles el respeto que Sánchez les está quitando; lo seguiremos haciendo en las calles junto a la mayoría social que rechaza esta amnistía infame, siendo la voz de esa España cívica que se rebela ante el privilegio y la desigualdad; lo haremos también en Europa, donde hay enorme preocupación por el deterioro del Estado de Derecho en España, y con todas las vías democráticas a nuestro alcance”, ha continuado.

Para Molina, España no merece un presidente como Sánchez que defiende la amnistía integral, le da igual los delitos que haya, sólo quiere gobernar a toda costa. “Sánchez ha vuelto a demostrar que no tiene palabra ni límites. Ahora ya es juez y decide él qué es terrorismo y qué no. En lugar de asumir que ha ido muy lejos, confirma que va a amnistiar todo tipo de delitos a los independentistas, incluido el terrorismo”, ha lamentado, para concluir diciendo que “ante eso, el Partido Popular es el único que puede rescatar democráticamente a este país”.