El PP presenta sus alcaldables en Córdoba y toma como ejemplo Andalucía

Con la vista puesta en las pasadas elecciones autonómicas y con ganas de que se repita el ejemplo. Así se vio ayer a los populares que participaron en la tercera Convención Provincial del PP, en el campus universitario de Rabanales, donde se presentó a 55 de los 77 alcaldables de la provincia.

A más de uno le parecía mentira que allí hubiera un consejero (Jesús Aguirre, de Salud y Familias), por los 40 años de gobierno socialista en la Junta de Andalucía. Así lo apuntó el secretario general del PP, Teodoro García Egea, quien cerró el acto, y quien no cesó en sus alabanzas al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.

El acto de precampaña de los populares contó con numerosos simpatizantes de toda la provincia, incluidos la mayoría de concejales del PP en el Ayuntamiento de la capital. No faltaron, por supuesto, el candidato a la Alcaldía de la capital, José María Bellido, el número uno al Congreso, Andrés Lorite, y el presidente del PP cordobés, Adolfo Molina, o el parlamentario andaluz, exalcalde y portavoz del PP en la cámara andaluza, José Antonio Nieto.

Los populares presentarán candidatura en los 77 municipios cordobeses. Tanto a esas municipales como a las generales, el PP sale “a ganar, a ganar y a ganar”, según palabras de la secretaria general del PP andaluz, Loles López.

Aplausos y más aplausos en un acto en el que intervinieron, durante más de una hora, 54 de esos alcaldables. Fernando Priego repite por Cabra, José Antonio Fernández por Espiel, Félix Romero por Cañete de las Torres, Lola Sánchez por Villanueva de Córdoba, José María Estepa por Posadas, Antonio Pedregosa por Valenzuela o Jorge Jiménez por La Rambla, y esto sólo por nombrar a candidatos de todas las comarcas de la provincia.

Los alcaldables populares cordobeses tuvieron sólo un minuto, que se extendió algo más con el candidato de la capital, José María Bellido. El actual portavoz del PP en el Ayuntamiento de Córdoba usó un tono duro para referirse al cogobierno actual y afirmó que “hemos perdido cuatro años por culpa de un gobierno sin rumbo y sin liderazgo”. Política “de cigarra”, “del perro del hortelano” o “del fiasco social”. Con estos calificativos se refirió Bellido a los cuatro años de mandato de la todavía alcaldesa de Córdoba, la socialista Isabel Ambrosio.

No dejó pasar la oportunidad Bellido para citar algunos de los que él considera “fracasos” del cogobierno, como las infinitas comisiones creadas desde Capitulares o el cambio de nombres en el callejero. Antes de que él pueda ser alcalde, eso sí, tendrán que pasar unas elecciones generales en las que la clave para el PP está en “echar a Pedro Sánchez de la Moncloa”. Si consigue ser el primer edil, Bellido ya ha prometido invertir en vivienda social y una bajada de los impuestos en 60 millones de euros durante los cuatro años de mandato.

Andrés Lorite y Adolfo Molina continuaron con los discursos. Ambos destacaron el trabajo “en los pueblos” de los candidatos populares aunque Molina se centró en la figura de José Antonio Nieto y su intervención durante el juicio del procés, la cual alabó, algo que vino seguido de aplausos y más aplausos al exalcalde de Córdoba.

Loles López, por su parte, se centró mucho más en las generales del mes de abril y se refirió a Andalucía y a Juanma Moreno para manifestar que “Andalucía está cambiando, pero para que le siga yendo bien necesitamos un Gobierno de España del PP”. El impuesto de sucesiones o las listas de espera fueron algunos de los casos citados por López para defender las políticas del PP al frente de la Junta: “hemos presentado más de 100 medidas en dos meses, más que Susana Díaz en dos años”.

El encargado de clausurar el acto, García Egea, también habló en clave nacional. Tanto que se refirió a partidos como Ciudadanos (Cs) o Vox para preguntar si “alguien puede decirles que el adversario es la izquierda” y que “necesitamos estar unidos”. Esa caña tirada a las formaciones de Rivera y Abascal no se quedó ahí porque García Egea afirmó también que estos partidos “no han entendido que las siglas no importan, que necesitamos mirar por el bien de España, no podemos mirarnos el ombligo, que ahí fuera está Pedro Sánchez, el único al que beneficia la fragmentación”.