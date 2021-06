El periodista Manuel Bellido presenta en Córdoba su libro 'Arte vinario y otros majuelos'

Las Bodegas Campos de Córdoba han sido este martes el escenario escogido por el periodista Manuel Bellido (Montilla, 1959) para la presentación en sociedad de su primer libro, Arte vinario y otros majuelos. El Montilla-Moriles en los libros, el cine y la televisión, un amplio reportaje periodístico por algunas de sus pasiones. En la presentación ha estado el también montillano Antonio López, periodista y profesor en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla, y quien precisamente interviene en algunas de las anécdotas que se narran.

El trabajo es, como ha reconocido Bellido, hijo del confinamiento, aunque resultado de décadas de aprendizaje, lecturas, cine, música y catas. "Tenía notas desde hace años, aunque eran ideas dispersas. Pero la pandemia cambió mi vida y de ponto dispuse de muchísimo tiempo libre. Ya no salía a la calle, no iba a conciertos, a cines, teletrabajaba... El día 13 de marzo, unas horas antes del estado de alarma, no me lo hubiera creído, pero era el momento de hacerlo", explica el autor.

La estructura total, con tres partes que repasan la relación del vino cordobés con la literatura, el cine y la televisión, y una narración final más confesional sobre un sorprendente hallazgo en un rastro de Málaga, ya estaba terminada en la desescalada. El Ayuntamiento de Montilla dio el visto bueno a su publicación y las 300 páginas de este gran reportaje periodístico ya se pueden devorar.

El título fue la última decisión. Bellido reivindica "vinario con V, que es un término aceptado pero en desuso". "En los siglos XVIII y XIX sí era habitual, pero frente a esta manera de escribirlo se ha alzado binario con B, que no tiene nada que ver". Y luego están los "majuelos", otro término en desuso que habla de raíces: "En Montilla es una viña pequeña".

En las páginas conviven Vargas Llosa con Paco Rabal, Sara Montiel, Rafael Alberti, el Gran Capitán, Vainica Doble, Raúl del Pozo, San Juan de Ávila, Pérez Galdós o Gerald Brenan.