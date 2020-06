El parking de la calle Sevilla será gratis por las compras en comercios del Centro de Córdoba

Las compras en establecimientos de Centro Córdoba conllevarán un descuento en el aparcamiento de la calle Sevilla. En concreto, al presentar un ticket con un gasto superior a 30 euros en alguno de estos comercios, los primeros 25 minutos de estacionamiento serán gratuitos. Así lo ha anunciado el presidente de Centro Córdoba, Manuel Blasco, que ha señalado que se trata de una iniciativa para fomentar el consumo local "ante este parón tan grande" que ha supuesto la crisis del coronavirus.

Blasco ha concretado que esta colaboración se extenderá hasta el próximo 11 de julio y que el propósito es "volver a traer clientes al Centro, incluso desde fuera, ahora que recuperamos la movilidad". Así, ha recordado que "las iniciativas no se pueden quedar solo en alentar a consumir", ya que hay muchos sectores afectados.

En este sentido, ha apuntado que "hay personas con mucha reticencia, un sector muy amplio de la población que consume mucho menos", algo que afecta a los 90 comercios que forman Centro Córdoba y al resto de los que mantienen su actividad en la ciudad. Por ello, ha señalado que "tenemos que tener en cuenta que nosotros engrasamos nuestros propios negocios, tenemos que ayudarnos", en referencia a la necesidad del apoyo del comercio local por parte de la ciudadanía.

El presidente de Centro Córdoba ha lamentado que el coronavirus haya supuesto "un parón en seco brutal y del que no tenemos precedentes", en especial para los hoteles. Aunque ha matizado que "algunos, tímidamente, están empezando abrir, es una locura hacerlo sin clientes".

No obstante, ha resaltado que es normal que "haya un temor en todos, incluso los que no han parado", y que las medidas de seguridad no son suficientes para convencer a todos los clientes, en especial a los pertenecientes a los grupos de riesgo. Por lo tanto, ha manifestado que iniciativas como esta suponen "un beneficio mutuo para el comercio y para la ciudadanía" en esta transición a la nueva normalidad.

Poco a poco se ve cómo los diferentes establecimientos vuelven a abrir adaptándose a los requisitos de las autoridades sanitarias. Esta adaptación también se da por parte de los consumidores, entre los que hay personas que intentan rehacer la rutina lo antes posible y quienes aún guardan cierto respeto a la hora de volver a lugares públicos.