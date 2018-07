El pabellón de Vista Alegre acoge a más de 200 subsaharianos

El pabellón municipal de Vista Alegre acoge desde anoche a dos grupos formados por 220 subsaharianos procedentes de la costa gaditana. Cruz Roja fue la entidad encargada de habilitada el palacio deportivo para la acogida de estos migrantes, en colaboración con el Ayuntamiento y la Subdelegación del Gobierno. Según explicó el director de Intervención Social de Cruz Roja en Córdoba, Germán Ayala, fueron dos los grupos llegados de la costa gaditana -uno de ellos desde Algeciras-, uno de 100 personas y otro de 120. En este caso, se trata del cuarto grupo de migrantes que llega a Córdoba durante este mes de julio debido a la saturación que sufren las ciudades costeras andaluzas, especialmente Cádiz y Almería. Además de Córdoba, también se han habilitado espacios en Jaén y Sevilla para poder dar protección a las personas que llegan en patera desde el continente africano, que se calcula que sean entre 300 y 500 diarias.

Ayala detalló que en esos grupos venían 168 hombres, 40 mujeres -algunas incluso embarazadas- y 12 menores de edad. Esto supone, explicó, "un reto" para la institución humanitaria, teniendo en cuenta que los grupos llegados con anterioridad no superan el medio centenar.

El Ayuntamiento estudia habilitar una instalación ante la previsible llegada de más personas

En este caso, los 220 migrantes no podrán pasar en Córdoba más de 48 horas, como mucho 72, y tampoco se les podrá destinar a centros de acogida como el que tiene Cruz Roja en Puente Genil, ya que el mismo está habilitado para casos de especial vulnerabilidad. En este caso, la prestación de la institución humanitaria a estas personas contempla, entre otras cosas, ayudar a llegar a su lugar de destino, siendo siempre los más frecuentes Barcelona, Madrid y Bilbao dentro de España y, a países como Francia. Ayala explicó que se les acompaña a la estación y se les da información sobre las sedes que tiene Cruz Roja en esos destinos.

Durante las 48 horas que estos subsaharianos estén en Córdoba, la institución humanitaria les prestará descanso con la habilitación de camas en el pabellón deportivo, así como comida y asistencia médica. Ayala detalló que la situación sanitaria en la que llegan es bastante buena, tratándose en su mayoría de hombres jóvenes y sanos que no precisan de más atención que un control rutinario. En los grupos llegados con anterioridad, añadió, no hubo que hacer ningún traslado al Hospital Universitario Reina Sofía, si bien es cierto que hasta ahora no habían llegado familias enteras, ni tampoco ni ninguna mujer en estado de gestación.

Además de por médicos, los equipos de atención de Cruz Roja están integrados por logistas, encargados de la preparación del pabellón, y también de traductores, que suman un total de nueve, especializados en francés, el idioma de origen de estas personas. Durante el día de ayer el equipo de Cruz Roja estuvo formado por una treintena de personas en el momento de los preparativos y de la acogida, número que se reducirá a en torno una quincena una vez se haya pasado por el proceso más complicado.

Además, en esta ocasión no ha sido necesaria la intervención del Colegio de Abogados, como sí lo fue en una anterior, debido a que, como manifestó Ayala, estas personas ya han pasado por los procesos legales en Cádiz y ya han estado a disposición de la Policía. Esto supone que las 220 personas llegan a Córdoba en situación de completa libertad. Desde Cruz Roja no aseguraron que esta situación pueda volver a repetirse, si bien reconocieron que dados los niveles de llegadas de pateras a las costas, no se puede descartar nada.

Por su parte, desde el Ayuntamiento informaron de que ante las previsibles llegadas que puedan producirse, la subdelegada del Gobierno, Rafaela Valenzuela, y la alcaldesa, Isabel Ambrosio, "están barajando las posibilidades para habilitar una instalación con la suficiente capacidad y servicios adecuados, para poder dar respuesta a este tipo de emergencias, con las suficientes garantías de todo tipo, que salvaguarden las necesidades básicas y la dignidad personal de quienes lleguen a nuestra ciudad en esta situación".