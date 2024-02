Ouigo llegará a Córdoba después del verano con 12 conexiones diarias con Madrid

Ouigo ya prepara su desembarco en Andalucía, con Sevilla y Málaga como destinos finales desde Madrid, con paradas intermedias en Córdoba en todos sus trayectos. En total, el operador privado filial de la compañía ferroviaria francesa SNCF operará diariamente con tres frecuencias –tres idas y otras tantas vueltas– entre la capital de España y cada una de las dos grandes ciudades andaluzas, con trenes y horarios independientes. De esta manera, la capital cordobesa doblará sus conexiones diarias con Madrid, hasta 12 (seis idas y seis vueltas), a las que sumará seis con Sevilla y otras tantas Málaga (tres viajes por sentido). El comienzo de las operaciones está previsto para después del verano, sin que la sociedad se atreva aún a dar una fecha con exactitud, que bien pudiera ser en el último trimestre de un año que lleva muchos meses marcado en rojo en su hoja de ruta.

Porque a pesar de haber ido dando fechas de lanzamiento en el Corredor Sur desde que en 2021 dio inicio a su primera ruta entre Madrid y Barcelona, con paradas en Zaragoza y Tarragona, finalmente será en este 2024 cuando Ouigo empiece a operar entre la capital de España y Andalucía. Por ahora, la compañía sigue haciendo pruebas, pues hay que tener en cuenta que al margen de los habituales ensayos de tren y vía, en este caso también tienen que testar el proceso de seguridad. El hecho de que esta línea de Alta Velocidad, la más antigua del país, no cuente aún con el sistema ERTMS que el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) cambiará en 2026 ha obligado al operador a instalar en sus convoyes el ya obsoleto LZB con el fin de no retrasar más su puesta en marcha.

Pero todo ese proceso de pruebas culminará en apenas unos meses, por lo que Ouigo ya trabaja para operar con Andalucía “después del verano”, según confirma Federico Pareja, director comercial y de marketing de la compañía, que no se atreve a decir una fecha concreta. “Empezaremos lo antes posible en el segundo semestre del año; septiembre, octubre o noviembre serían fechas realistas”, argumenta. Será entonces cuando Córdoba, Sevilla y Málaga cuenten ya con el tercer operador de AV, pues se sumará a Renfe, con el AVE y su low cost Avlo (empezó a operar el 1 de junio), e Iryo, que abrió la competencia el 31 de marzo del pasado año, haciendo así realidad ese proceso de liberalización de los servicios de alta velocidad que el Gobierno abrió en 2019.

¿Cómo será el desembarco de Ouigo en Andalucía? De momento, algo ha cambiado en estos casi cinco años, y es que la compañía de capital francés ha tenido la oportunidad de ver cómo funciona este mercado y ha pedido capacidad extraordinaria para aumentar en una frecuencia las cinco con las que inicialmente contaba en el acuerdo marco cerrado con Adif. Dentro de ese paquete más pequeño de servicios, inferior a los que tienen sus competidores, especialmente el AVE, la filial de SNCF ha aumentado una frecuencia más, por lo que tendrá los mismos tres trayectos diarios con Sevilla como con Málaga, cuando tenía previsto enlazar una menos con la capital de la Costa del Sol. De esta manera, esos seis trayectos de ida entre Madrid y cada una de estas dos ciudades, y los otros tantos de vuelta, tendrán parada en Córdoba, que sumará 12 conexiones diarias con la capital de España.

Los niños tienen tarifa plana de 5 euros; los bebés de hasta 3 años sin asiento viajan gratis

Porque hay que destacar un detalle. Y es que al contrario de lo que en ocasiones puede verse con otros trenes, que al llegar a Córdoba se parten para continuar una cabeza hacia Sevilla y otra hacia Málaga, en el caso de Ouigo “serán trenes independientes, diferentes”, por lo que los horarios de esas conexiones también lo serán. Así, la capital cordobesa multiplicará su conectividad, no solo con Madrid, sino también con Sevilla y Málaga, reforzando su posición como importante nudo logístico de la entrada a Andalucía. No en vano, solo Madrid, como cabecera de servicios, y Barcelona, tienen más conexiones de alta velocidad.

Pero más allá de esa multiplicación de la oferta, Ouigo pretende con su llegada democratizar la AV. ¿Cómo? Con una política de precios que van desde los 9 euros “siempre, sin que se trate de una promoción puntual”, como recuerdan desde la compañía. Además, el operador tiene una tarifa plana reducida para niños de 5 euros, mientras que los bebés de hasta tres años que viajen en el regazo de un adulto tienen billete gratuito (es obligatorio viajar con un boleto). Estos precios se mantendrán en todas las líneas, ya sea en los enlaces desde Córdoba a Madrid, o a Sevilla y Málaga, a pesar de la diferencia de distancia en los trayectos. Pero a buen seguro, la escalada de precios –son dinámicos, creciendo a 11, 13, 15, 17 euros... en función del ritmo de venta y la cercanía de la salida– entre las dos capitales andaluzas será mucho más lenta, lo que permitirá obtener viajes más económicos con menos antelación en la compra.

Ouigo comenzará a operar con Andalucía con sus trenes Alstom Euroduplex de dos alturas, únicos en el mercado. Y lo hará con una unidad simple, ofertando 509 plazas por trayecto en convoyes de ocho vagones, siete para viajeros y uno reservado para la cafetería. Será a partir del próximo 2025 cuando la compañía pueda poner en marcha una doble unidad, aumentando las plazas hasta 1.018 por viaje, pues este proceso necesita de una nueva homologación que la sociedad hará mientras se integra en el Corredor Sur. En total, el operador ofertará más de 3.000 plazas diarias entre Madrid y Córdoba –y otras tantas en el otro sentido–, y la mitad entre la capital cordobesa y los dos finales de trayecto en la comunidad autónoma, vendiendo “gran cantidad de esos billetes a precios bajos”.

Los cordobeses podrán viajar a Sevilla y Málaga con tres frecuencias diarias

“Gracias a nosotros se ven nuevos perfiles de viajeros, muchos estudiantes, autónomos, familias que no se podían permitir el lujo de viajar en alta velocidad porque era elitista, que ahora lo hacen gracias a la liberalización y dinamización del mercado”, señala Federico Pareja, que recuerda que Ouigo se cataloga como una compañía low fare (tarifa baja), dado que “el viajero no renuncia a ningún tipo de comodidad o servicio”. ¿Qué significa eso? El tren a doble altura de la compañía de capital francés cuenta también con dos clases de asientos, ofertando el XL (y la elección del mismo, bajo disponibilidad) al contratar el servicio Plus, además de servicio de bar y confort a bordo.

El billete normal ofrece la posibilidad de llevar un equipaje de mano y otro de cabina, si bien se puede ampliar la oferta a la carta para añadir equipaje adicional o con dimensiones extra, flexibilidad para hacer cambios, viajar con la mascota, reservar el billete por un tiempo definido o disfrutar de su portal de entretenimiento. Todo con una apuesta clara por la sostenibilidad y con una política de precios que amenaza con revolucionar el mercado en Andalucía después del próximo verano.