La oposición reprueba al alcalde de Córdoba al no comparecer en la comisión del Imdeco

La oposición en bloque del Ayuntamiento de Córdoba -PSOE, IU, Podemos y Vox- ha reprobado al alcalde de la ciudad, José María Bellido, al no comparecer en la comisión que se sigue para aclarar los hechos ocurridos en el Instituto Municipal de Deportes de Córdoba (Imdeco) hace más de un año con "un correo ultimátum" del presidente de este organismo, Manuel Torrejimeno (Cs), a la entonces gerente del mismo y actual edil de Casco Histórico, María Luisa Gómez Calero, que terminó con la dimisión de ésta. La entonces gerente denunció presiones de Torrejimeno y acabó dimitiendo tras insistir en que si acataba las órdenes del correo podía prevaricar. Gómez Calero se presentó en la lista de Cs a las municipales y fue el propio alcalde quien la nombró edil de Casco Histórico tras la dimisión de Eva Timiteo (Cs) como concejal.

La oposición ha pedido además que vuelva a comparecer Gómez Calero en la comisión el próximo 16 de octubre, además de que lo haga el alcalde y le recuerdan a Bellido que la moción para que se llevara a cabo esta comisión la aprobó el Pleno el pasado mes de abril y que fue además a propuesta del PP.

“El alcalde, una vez más, ha vuelto a demostrar que no representa a esta ciudad. El hecho de que no haya asistido a la comisión, a pesar de estar convocado, nos hace pensar que no quiere dar la cara porque tiene algo que ocultar”, ha denunciado la concejal socialista Carmen Victoria Campos. En su momento, ha recordado, "Bellido reconoció públicamente que no le gustaba nada lo que había ocurrido pero aún estamos esperando que nos de algún tipo de explicación”.

Mientras, el portavoz de IU, Pedro García, ha sentenciado que la comisión de investigación está poniendo de manifiesto que Gómez Calero es una tránsfuga "porque todos los que van a la comisión certifican que no pertenece al grupo de Ciudadanos, que no tiene ninguna relación con el grupo y que prácticamente la relación es con el PP". "La comisión e investigación denota la falta de rigor y de transparencia que tiene el equipo de gobierno con la gestión del dinero público", ha sentenciado, para añadir que es una "muy mala noticia" que el alcalde no haya comparecido, ya que "ha sido uno de los solicitantes de la comisión".

La portavoz de Podemos, Cristina Pedrajas, ha indicado que alcalde “tiene miedo a decir la verdad, porque si viene es para eso, para decir sólo la verdad”, además de cometer un acto de “irresponsabilidad, porque hasta la fecha todos los que han sido convocados han acudido salvo él". Apuntando que “no ha sido coherente, ya que él ha formado parte desde el inicio de la creación de esta comisión investigadora" y no es lógico que “haya pasado de ella de esta manera, restándole la importancia que tiene y demostrando que no tiene respeto al trabajo que hay detrás”.

"Nos hemos quedado todos muy sorprendidos al conocer que el alcalde se ha negado a comparecer, es la única persona que se ha negado", ha insistido la portavoz de Vox, Paula Badanelli. "Han comparecido sindicatos, empresarios, autónomos, funcionarios...todo el que se le ha llamado, salvo el alcalde y hemos tenido que reprobar esa actitud porque es el máximo responsable de lo que ocurre en el Ayuntamiento", ha defendido.

La respuesta por parte del PP no se ha hecho esperar por parte de su portavoz, Miguel Ángel Torrico. "Este es un caso que se viene demostrando desde hace tiempo que se ha quedado en nada, que no había nada extraño y de índole irregular en las peticiones por correo electrónico del señor Torrejimeno a la señora Gómez Calero, sino que se remarcaba dentro de una relación normal presidente-gerente", ha destacado. Torrico ha defendido que el objetivo de la oposición con la comisión es "hacer todo el ruido político posible aprovechando lo que fuera e intentando alargar un caso que nunca debió de empezarse".

Torrico ha insistido que el alcalde no ha acudido a la comisión recordando que se emitió un informe por parte del secretario de la Corporación, Valeriano Lavela, donde se decía que no tenía obligación legal de asistir. "El alcalde no ha asistido por no prestarse a esa maniobra torticera política con intento electoralista de muy corto plazo que están intentando realizar los grupos de la oposición", ha apuntado. El portavoz del PP ha defendido que ese es el motivo de la no comparecencia, además de por que "en el famoso correo electrónico, que es el objeto de la comisión, solo se puede investigar lo que figura en el mismo según la propia comisión y en el mismo no se menciona para nada ni directa ni indirectamente al alcalde, por lo que no es objeto de la investigación de la comisión".