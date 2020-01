Córdoba se ha despedido ya de 2019 y ha dado paso a un nuevo año. Los cordobeses han disfrutado de una Nochevieja de mucho frío que no ha impedido que, de nuevo, la plaza de las Tendillas se haya convertido en una particular Puerta del Sol. Fuegos artificiales, cava, uvas y música han compuesto la típica postal de la despedida de año, esa en la que cordobeses y turistas se reúnen en torno al monumento a caballo del Gran Capitán para recibir al nuevo año en el mejor ambiente posible.

Ataviados con sus mejores galas (entiéndase con todo lo que trae la bolsa de cotillón), son muchos los que acuden hasta las Tendillas poco después de cenar para tomarse las 12 uvas rodeados de buen ambiente y música, que este año ha arrancado con una sesión de DJ Waki. Los encargados de marcar el compás para que nadie se perdiera con eso de los cuartos han sido la capitana del Córdoba Femenino, Encarni Jiménez, y el presentador de Canal Sur Jorge Carmona.

No ha habido que lamentar, menos mal, ningún atragantamiento con esas 12 uvas que para algunos se han quedado en tres y que otros han conseguido zamparse antes incluso de que dieran las 00:00. El cava (y alguna que otra bebida espirituosa en botellones de jóvenes y no tan jóvenes) ha corrido alrededor de la plaza, coronada de nuevo con fuegos artificiales y con una fiesta que se ha extendido hasta bien entrada la madrugada del día 1 amenizada en este caso por el grupo de versiones Planeta 80.

La noche ha discurrido prácticamente sin ningún incidente, más allá de las llamadas normales de la Nochevieja, y en la mañana de este miércoles se ha vuelto a repetir una estampa más que habitual: churrerías y cafeterías llenas para poder sobrellevar mejor una noche de excesos. Los churros, por supuesto, son los reyes de las primeras horas del día en jornadas como esta por lo que cafeterías como Don Pepe, cerca de las Tendillas, o las churrerías itinerantes del Paseo de la Victoria, han estado a rebosar hasta bien entrada la mañana.

Un Año Nuevo resplandeciente

El sol ha vuelto a ser el gran protagonista del primer día de este 2020, como ya lo fuera el pasado miércoles 25, día de Navidad. Incluso con resaca han sido muchos los que se han echado a la calle para disfrutar de un agradable paseo por la Ribera, repleta de turistas en este primer día del año, y también han llenado la zona monumental.

Hay quienes prefieren no cocinar tras varios días metidos entre fogones preparando menús variados para las fiestas, lo que también ha supuesto que muchos restaurantes hayan abierto sus puertas para despachar comandas. Entre los platos más solicitados en estos restaurantes y servidos además en las comidas familiares no ha faltado el caldo caliente, un buen brebaje para que pasen bien el día los que hayan trasnochado y, cómo no, para entrar en calor.

El alumbrado navideño también ha sido uno de los grandes atractivos de este día 1. El espectáculo de Foro Romano (antigua Cruz Conde) ha vuelto a congregar a numerosos asistentes, aunque lo cierto es que el día de fiesta también ha provocado que muchos hayan preferido quedarse en casa y que la imagen sea muy diferente a la que ofrece este arco gigante los fines de semana y con las tiendas abiertas.

La zona de atracciones del Bulevar del Gran Capitán ha contribuido de nuevo a ver las sonrisas de muchos niños que se han subido a la montaña rusa de Santa Claus o que se han quedado boquiabiertos con el belén gigante central del este céntrico paseo.

Justo al lado, en el Gran Teatro, otra cita de las clásicas. Bajo la batuta de José Antonio Montaño, la Orquesta de Córdoba ofrece su concierto extraordinario de Año Nuevo con un programa con música española de zarzuela y clásicos vieneses de la familia Strauss bajo el título Año Nuevo castizo, Año Nuevo vienés.

En casa, en la calle o de vacaciones, los cordobeses pasan así el primer día del año a la espera, eso sí, de que venga la que será la última de las grandes fiestas navideñas, el día de Reyes. La Cabalgata de los Reyes Magos del día 5 pondrá el punto y final a una intensa Navidad que ha venido acompañada de frío y mucho sol.

Parece que esta será la tónica de los días venideros y que la lluvia no hará, de momento, acto de presencia. Los cordobeses podrán, por lo tanto, seguir disfrutando de una buena entrada de año y de una Cabalgata que, según las primeras previsiones de la Aemet, no estará ni mucho menos pasada por agua.