Las noches de baile y música vuelven a las discotecas y salas de conciertos de Córdoba

Las noches de baile, música y desenfreno han vuelto a las discotecas, salas de conciertos y establecimientos de ocio nocturno de Córdoba tras soportar, la mayoría de ellos, un año y medio de cierre e incertidumbre por la pandemia. Este viernes, tras la entrada en vigor del nivel cero en la provincia, los cordobeses se han echado a la calle y han celebrado lo que parece ser, al menos por ahora, el fin de la mayoría de las restricciones tras la pandemia del covid-19.

Es el momento del ocio nocturno, el que se verá más beneficiado con la llegada de la nueva normalidad a Córdoba. Discotecas y salas de conciertos y música en directo han ido abriendo sus puertas y retomando sus calendarios durante el mes de septiembre, algunas con cautela, pues las restricciones solían cambiar con rapidez de una semana a otra hasta el mes de agosto, pero todas con expectativas de poder recuperar algo del tiempo perdido.

Así lo asegura el presidente de Hostecor, Francisco de la Torre, quien ha mostrado su satisfacción por el hecho de que Andalucía sea un "referente a nivel nacional" al haber conseguido controlar la pandemia y volver a la normalidad. "Creo que será el punto y final y lo que venga después será circunstancial", asegura.

La sala Hangar, Long Rock, Góngora Gran Café, Café Málaga o la M100 son algunas de las que han recuperado su actividad y han esperado con ansias la llegada del primer fin de semana sin restricción de horario y aforos. Una casi normalidad, puesto que el uso de la mascarilla continuará siendo obligatorio y el baile en estos lugares, que suelen ser poco ventilados, es una actividad que hay que seguir tomando con cautela.

Así lo afirma la encargada de Long Rock, Sandra Ortuño, pub que abrió el pasado 17 de septiembre con las restricciones de aforo y horario del nivel 1 y reciben la relajación "contentos pero con cautela, porque la experiencia nos dice que se dan dos pasos hacia adelante y tres hacia atrás", expresa. Estas dos semanas "se nos han quedado cortas", explica Ortuño, quien afirma que estuvieron haciendo registro de datos para el ingreso en la puerta e incluso recomendando mostrar el certificado covid de manera voluntaria, lo que asegura tuvo una buena acogida porque "brindaba más seguridad".

Desde Long Rock son conscientes de que de haber una sexta ola o nuevas cepas "somos los primeros que tendremos que cerrar", pero han invitado a los cordobeses a que "vuelvan a vivir y disfrutar de los pequeños placeres, pero con responsabilidad".

La sala Hangar fue una de las primeras, dando por hecho que Córdoba estaba a las puertas de rebajar esas medidas, en celebrar públicamente a través de sus redes sociales la ampliación de aforo y la vuelta a la normalidad de los horarios, que en este caso finalmente ofrecen su servicio hasta las 06:00 desde el viernes.

La reapertura oficial de Góngora Gran Café fue el 16 de septiembre, aunque ofrecieron algunas actividades, con todas las restricciones, durante el verano. Sin embargo, nada de eso se compara a este salto de nada a todo en apenas unos días. Uno de sus gerentes, Rubén Rivero, también afirma estar "asustado pero aliviado". Para él, en Córdoba "hay ganas de discoteca" y tienen altas expectativas de que la gente salga "y algo se pueda facturar".

La Sala M100 ubicada en Chinales también celebró la vuelta del "horario nocturno" y han anunciado que abrirán sus puertas de 01:00 a 07:00. De hecho, en agosto anunciaron que incluso ampliaban su plantilla para la temporada de conciertos.

En el caso de Bambú Club, no han abierto sus puertas desde marzo del 2020. El último comunicado emitido fue durante ese verano, cuando aseguraron que no abrirían hasta poder ofrecer un servicio "al 100%". Parece que ese momento ha llegado, pero aún no han informado sobre una próxima apertura de esta sala.

Para Hostecor, aún "queda tiempo" para alcanzar la recuperación económica en la hostelería y dependerá, también, de la recuperación del turismo a niveles prepandemia. Asimismo, han lanzado un mensaje de apoyo a los dueños y gerentes de los establecimientos de ocio nocturno, pues "pesaba sobre nuestra espalda todas las restricciones".

Y es que, en Córdoba no faltó la controversia entorno a estos lugares. En el verano del año pasado se detectó un brote de covid en la discoteca Babylonia de Córdoba capital, una noticia que rápidamente se apoderó de todos los medios nacionales. A día de hoy, el establecimiento no ha anunciado su apertura.

El Sojo Ribera tampoco se libró de las criticas por las largas colas que se hacían en la calle para entrar en el establecimiento durante el invierno de 2021, cuando apenas empezaban a llegar las primeras vacunas, mientras que más recientemente, este verano, trascendió un brote en un establecimiento de la calle Camino de los Sastres de Ciudad Jardín.