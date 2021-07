Más de la mitad de las multas de la Policía Local de Córdoba tras el estado de alarma son por 'botellón'

Más de la mitad de las multas -concretamente el 55,7%- interpuestas por la Policía Local de Córdoba desde la finalización del estado de alarma, el pasado 9 de mayo, fueron por realizar botellón, según los datos facilitados por el Ayuntamiento de la ciudad. De hecho, el botellón es con diferencia la mayor causa de multas de la Policía Local desde que finalizó el Estado de Alarma. Estos datos hablan de que el total de infracciones que acabaron en sanciones durante esa fecha fueron 499, de las que 278 correspondieron al botellón. Todo ello en un periodo de tiempo en el que se ha disparado la tasa de incidencia por el contagio de jóvenes.

Según esos datos, la mayor cifra de multas por botellón correspondió a la zona Sur de la ciudad -con 183-, seguida por la zona Norte -118-, el Centro -76-, Poniente -67- y Levante -55-. De las 499 sanciones interpuestas en total, además de las 278 del botellón, 64 fueron por no usar mascarilla o por hacer un mal uso de la misma, 57 por falta de respeto o desobediencia a la Policía Local, 55 por alterar el orden público (fiestas en domicilios, ruido o música alta), con 26 se sancionaron en establecimientos por incumplir horarios, aforos o distancias de seguridad, diez fueron por temas relacionados con la higiene urbana -como miccionar en la vía pública- y nueve fueron por otros casos, como daños en bienes u ocupación de inmuebles. Y si solo se tiene en cuenta 2020, de las 4.788 infracciones, la mayoría, 2.084, fueron por el mal uso de la mascarilla o por no llevarla y 1.291 por la concentración de jóvenes para beber.

En 2020, el mayor número de botellones se dio en la zona Centro de la ciudad, con 1.381, por los 1.081 de la zona Sur, los 1.011 de la zona Norte, los 844 se la zona de Poniente y los 471 de la zona de Levante.

Si los datos se analizan desde el comienzo de la pandemia, en la que la Policía Local ha penalizado 7.413 infracciones, las correspondientes al botellón han sido 1.819, lo que supone el 24,53%. Por encima de esta forma de bebida por parte de los jóvenes, que desde el Ayuntamiento han insistido en más de una ocasión en que "está prohibida", está solo el usar mal o no usar mascarilla, con 2.701.

Con el análisis de todas estas cifras queda claro que desde el fin del Estado de Alarma se ha disparado la realización de botellones, algo que el propio alcalde, José María Bellido, ya anunció que el Consistorio perseguiría con ahínco. En una comparecencia en la plaza de las Tendillas, el alcalde ha sentenciado que es imposible controlar el botellón al cien por cien, pero que, no obstante, "no se han visto fenómenos como los de otras ciudades, de cientos o miles de personas haciendo botellones. En general, son hechos muy aislados que se controlan con la Policía Local", ha mantenido.

Bellido ha insistido en que en Córdoba se venían aplicando medidas como las que ahora se plantean por la Junta de Andalucía y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) para evitar botellones, los cuales, según ha reconocido, tienen lugar en la ciudad, pero a pequeña escala, es decir, "que no son multitudinarios, como viene ocurriendo en otras ciudades", lo que le ha llevado a agradecer la responsabilidad de los jóvenes cordobeses. Además, a ello se suma otra medida que ahora se plantea y que ya aplicaba el Consistorio cordobés, según ha señalado Bellido, la de cerrar los parques a las 22:00.

"Aquí no ha habido un estado de alarma social por los botellones, porque no existen de forma importante. También es cierto que en las fechas en las que estamos, a mitad de julio, muchos jóvenes estarán ya en otras zonas algo más fresquitas que nuestra ciudad", ha sentenciado. También ha declarado que "es necesario implantar sistemas de vigilancia policiales. Respecto al cumplimiento de las normas covid en locales de ocio nocturno, en este caso estamos colaborando con la Policía Autonómica que tiene mucho que decir en ese aspecto y vamos a atender a las peticiones que hace la Consejería, aunque, insisto que empieza una época en Córdoba en la que no es precisamente aquí donde se den fenómenos de este tipo. Si pide la Junta de Andalucía reforzar, lo haremos".

En cuanto a la situación del covid-19 en la capital cordobesa, donde tiene una incidencia de 279,1 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, Bellido ha hecho un "doble llamamiento", el primero a la "prudencia" de los cordobeses, y el segundo para "que se siga celebrando la vacunación". En este último caso, Bellido ha dicho compartir la postura de la Junta de Andalucía, en cuanto a "hacer un llamamiento también para que el Gobierno de España siga mandando las dosis necesarias" de vacunas contra el coronavirus, "porque si no el ritmo obligatoriamente va a descender, porque no habrá suficientes vacunas para la demanda que hay".

Lo que está claro es que la celebración de botellones se ha aumentado en la ciudad en los dos últimos dos meses y que los jóvenes están siendo los más afectados por los contagios de covid y esa es una de las causas. La pandemia está desbocada en cuanto a número de contagios, sobre todo en la población más joven que aún carece de la cobertura de la vacuna en su mayor parte, aunque con mucha menos gravedad que en oleadas anteriores del coronavirus.

Porque el perfil del nuevo contagiado, en su mayoría menor de 40 años, reduce tanto la letalidad del virus SARS-CoV-2 como la necesidad de hospitalización, dos aspectos claves para poder empezar a convivir con cierta tranquilidad con el covid. Eso no quiere decir, ni mucho menos, que la pandemia esté controlada ya, o que haya que tener más laxitud aún con las medidas; más bien lo contrario, mantenerse en alerta y cumplir con los parámetros recomendados para no colapsar otros sectores de la sanidad y no tener que volver a restricciones más severas.