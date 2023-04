El caso del mulo Lyo desata polémica por el sistema de adopción de Sadeco: ¿Es ético sortear a un animal?

El caso de Lyo, un mulo que el pasado 24 de marzo iba a ser dado en adopción por parte del Centro de Sanidad y Bienestar Animal (SBA) de Sadeco ha desatado la polémica entre los colectivos animalistas.

Una docena de colectivos ha firmado una nota en la que rechazan el procedimiento de adopción del mulo ya que "los únicos requerimientos desde Sadeco fueron la presentación del DNI, el código de explotación y la celebración de un sorteo en caso de haber varios adoptantes".

Las organizaciones piden que el centro solicite "información de los perfiles de los posibles adoptantes al principio del proceso para localizar a aquellas personas que puedan aceptar una responsabilidad tanto económica como de tiempo y que, al final de este, se realice un seguimiento de los animales adoptados".

Los colectivos firmantes señalan que ese es el "proceso rudimentario" que realizan las protectoras de animales de la ciudad "para evitar que los animales caigan en malas manos y vuelvan a ser abandonados, explotados o maltratados".

La finalidad es que "Córdoba sea una ciudad más amigable con los animales y que la responsabilidad de los cuidados de un ser dependiente de los seres humanos sea tomada con prevención".

Por eso, aseveran que "los animales deben ser dados en adopción con precaución y no banalizar sus vidas mediante la celebración de sorteos", según destaca Juan Antonio Cobos Obrero como representante de Empatiza Córdoba, uno de los colectivos firmantes. "La vida de un animal que tiene intereses por vivir, debe ser considerada y no tratada como un premio", puntualiza.

Las protectoras de animales Apama Lucena Córdoba, Dejan Huella, Galgos 112, Gatitud Asociación Protectora de los Gatos, Guau Guau Adopta, Mascotas Córdoba, SOS Perrera Córdoba, Unión de huellas, la Federación de Asociaciones Protectoras de Animales de Córdoba (Fapac), Asociación de Juristas de Córdoba por la Defensa Animal y el Medio Ambiente (Damac Juristas) y los colectivos antiespecistas Colectivo Andaluz Contra el Maltrato Animal de Córdoba (Cacma) y Empatiza Córdoba son las organizaciones que han protestado por este sistema y solicitan un cambio.

El sorteo del mulo en caso de que hubiera varias solicitudes de adopción también ha despertado el rechazo desde las redes sociales: "Sortear un ser vivo no tiene ni pies ni cabeza, se sortea un jarrón,un cuadro... Lo que vienen siendo cosas", "Los animales no se pueden sortear", "Se va a sortear como si de un jamón se tratase" o "Los animales se dan en adopción de forma responsable no se sortean como si fueran muebles", son algunas de las críticas que ha despertado este caso.

"Se debería de rellenar cuestionarios y valorar a los adoptantes; y que los particulares también pudieran adoptar a estos animales, no solo gente con explotación ganadera", proponen algunos, a lo que desde el SBA de Sadeco han explicado que "el código de explotación es lo que exige la legislación actual para la tenencia de équidos".

Mediante una publicación en su perfil de Twitter, Sadeco anunció el pasado 22 de marzo que desde el 24 el mulo Lyo, un ejemplar castrado de siete años, estaría en disposición de ser adoptado con la mera presentación por la persona interesada de "su DNI y código de explotación".

Ante ello, el gerente de Sadeco, Francisco Ruiz, asegura que la empresa municipal acepta "las oportunidades de mejora planteadas, pero la solicitud de información a particulares es compleja y está regulada por la Ley de Protección de Datos", de ahí que se soliciten aquellos "legalmente necesarios para la tenencia de una animal".

Asimismo, asegura que "se hacen entrevistas personales para discernir la adecuación del perfil personal de los adoptantes".