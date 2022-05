El 12,5% de las mujeres que abortan en Córdoba tienen menos de 20 años

Un total de 1.117 mujeres abortaron en la provincia de Córdoba a lo largo de 2020, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Sanidad. De todas ellas, 140 eran menores de 20 años, es decir, en torno al 12,7% de las gestantes que interrumpieron su embarazo.

El anteproyecto para reformar la Ley del Aborto que el próximo martes prevé aprobar el Consejo de Ministros contempla acabar con el requisito de que las adolescentes de 16 y 17 años tengan que contar con permiso paterno para interrumpir su embarazo. Por lo tanto, si sale adelante el texto, las menores a partir de 16 años no necesitarán esa autorización.

Los datos de la cartera que dirige Carolina Darias exponen que de estas 140 mujeres de Córdoba, 8 tenían 14 años, 4 tenían 15, mientras que 19 de ellas tenían 16 años, 22 tenían 17 años, 29 de ellas ya eran mayores de edad, es decir, que tenían 18 años, y 58 ya habían cumplido los 19.

En concreto, el grueso de las interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) se registraron entre los 20 y los 34 años. Exactamente en 2020 abortaron en la provincia 254 mujeres de 20 a 24; 234 de 25 a 29 y 248 de 30 a 34. En el tramo de 35 a 39 ya comienzan a bajar y, en concreto, se registraron 165 IVE. Entre 40 y 44 años interrumpieron su embarazo 66 mujeres y mayores de 44, un total de 10.

De todas ellas, el 66% -un total de 738- se sometieron al aborto voluntario con ocho semanas o antes de gestación. La mayoría de las mujeres se informan en un centro sanitario público sobre cómo interrumpir su embarazo. Pero luego son derivadas a una clínica privada concertada en donde se practica en la abrumadora mayoría de los casos.

Otro de los datos que incorpora el informe del Ministerio de Sanidad pone de manifiesto que la amplia mayoría de las 1.117 gestantes que interrumpieron su embarazo en la provincia, no habían tenido abortos voluntarios anteriores. En esa situación estuvieron 745 mujeres, es decir, el 66,6%. Mientras tanto, 241 se habían hecho una IVE con anterioridad, y 60 sumaban dos previos. Un total de 34, por su parte, acumulaban tres anteriores, 15 se habían hecho cuatro antes y 22 tenían cinco o más previos.

De todas estas mujeres que decidieron abortar a lo largo de 2020 en Córdoba, 45 no tenían hijos, 269 ya eran madres de uno, 279 de dos, 84 de tres, 24 de cuatro y una decena tenían cinco o más vástagos.

El informe también recoge que de las 1.117 embarazadas que se sometieron a una IVE en 2020 en Córdoba, casi la mitad –510– no utilizaba ningún método anticonceptivo. Las que sí lo usaban, en su mayoría recurrían a los métodos barrera –351–, hormonales –171–, naturales –65–, o mecánicos –19–.

El informe anual también incluye datos de la formación de las mujeres que interrumpieron su gestación de forma voluntaria. De todas ellas, 312 tenían tenía estudios de Secundaria, mientras que 302 habían cursado Bachillerato o grados de Formación Profesional y 160 ellas tenían estudios universitarios. Además, 315 solo tenían Primaria, mientras que 20 no tenían estudios. El resto, según consta en los datos, aparecen como nivel de instrucción "no clasificable" o "no consta".

En la mayoría de los casos, un total de 1.039, el aborto se produjo a petición de la mujer, mientras que en 38 casos se practicó por grave riesgo para la vida o la salud de la mujer, mientras que en 39 casos fue por riesgo de graves anomalías en el feto y uno de ellos por anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable.

A nivel andaluz, la tasa de IVE descendió algo más de dos puntos en la última década. Exactamente 2,14 ya que de 12,47 abortos por 1.000 mujeres de cada grupo de edad se pasó en 2020 a 10,33. El total de IVE en España en ese año fue de 88.269 y en Andalucía, de 17.121.

Ley de plazos

Antes de 2010, las mujeres solo podían abortar en tres supuestos: peligro para la vida o la salud de la embarazada, que el feto presentara malformaciones o que la gestación fuera consecuencia de una violación. Además –aún en esos tres escenarios–, un facultativo debía determinar si cada caso concreto encajaba en los supuestos contemplados por la ley; lo que en la práctica suponía trabas y demoras que dilataban el aborto.

Desde aquel año se estableció una ley de plazos, que es la que ahora se modificaría si se aprueba el anteproyecto que irá el próximo martes al Consejo de Ministros. En la actualidad, el 93% de las IVE se practican son a petición de la mujer: 1.039 de las 1.117 practicadas en 2020 en la provincia. Un total de 39 se realizaron porque había riesgo grave para la salud o la vida de la embarazada y apenas una por anomalías fetales.