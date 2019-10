El mejor perol en honor al Custodio

Incontables coches descansan en los aparcamientos del parque periurbano de Los Villares mientras sus dueños, los familiares de sus dueños y los amigos de sus dueños conviven en torno a un tradicional perol en una jornada de San Rafael en la que el Custodio ha espantado a las nubes. “Decían incluso que iba a llover, pero mira, al final, nada”, sentencia Rafael Villar “Guardeño, por mi madre”, bromea. El grupo de Rafael está compuesto por una veintena de personas, “entre familiares y amigos”, relata. “Venimos a celebrar San Rafael a Los Villares cada vez que no llueve”, añade. “Algunos de nosotros han llegado a las ocho de la mañana para coger sitio, yo lo he hecho a las diez”, puntualiza.

En días en los que el tiempo es clemente con la fiesta es importante llegar a Los Villares cuanto antes mejor “para coger sitio; hemos llegado de noche, antes de las siete de la mañana”, como defiende José Miguel Díaz, mientras empieza a preparar un perol que van a degustar “unas 15 personas”. Este grupo es el claro ejemplo de que la jornada en Los Villares va gastronómicamente hablando más allá de perolear: “Hemos comenzado el día con una migas clásicas y hemos puesto también unos choricitos y unas chuletitas de cordero y ahora estamos preparando el sofrito para cuando ya queramos comer el arroz”, apunta.

En eso de coger el mejor sitio en Los Villares es especialista la familia Castilla, una familia que lleva el nombre del Custodio por bandera y que han heredado la tradición de generación en generación. “Somos tres generaciones las que estamos aquí. Las de Rafael Castilla López [el abuelo], Rafael Castilla Palomo [el nieto] y Rafael Castilla Páez [el hijo]”, comentan al unísono. “Nos juntamos en este grupo alrededor de medio centenar de personas y yo me he levantado a las cinco de la mañana para coger este sitio privilegiado, sobre todo, porque cuando somos tanta gente tienes que coger un buen sitio y como el tiempo no estaba muy allá queríamos estar en la zona techada”, relata Rafael Castilla Páez.

Más de una 30 de personas compone el grupo de Ramón Sabariego, “todos familiares”, insiste. Él es el encargado de preparar el tradicional arroz mientras su familia baila al ritmo del Soy cordobés, cantado por una de las componentes del grupo. Rafael defiende que el secreto de un buen arroz en un día de San Rafael es “hacerlo con mucho cariño, lo primero; y lo segundo es echarle los avíos , que en mi caso es cebolla, laurel, pimiento verde y rojo, ajo, champiñones y sus aliños correspondientes, además del magro, o bien de cerdo, o bien de ternera”, puntualiza.

Muy cerca se encuentra el grupo de Rafael de Córdoba. “Yo me vine a las siete de la mañana para poder pillar este sitio tan bueno que hemos pillado y la familia se vino a las once de la mañana”, relata. Mientras, también muy cerca, otro grupo de perolistas espera bebida y comida jugando al dominó. “Me vine a las siete con mi nene para coger un buen sitio y ya había gente; es más estoy convencido de que aquí ha dormido hasta gente para conseguir un lugar privilegiado”, insiste.

“Somos exactamente 21, sobre todo familiares, y también amigos”, apunta. Para Rafael, celebrar el día de San Rafael de convivencia en Los Villares “significa mucho, precisamente lo he estado hablando con mi cuñado, yo soy taxista, echo muchas horas a la semana y no es fácil coincidir con la familia, por lo que es un día muy bonito y que te recarga las pilas”, sentencia. Para añadir que ese día de convivencia familiar y con los amigos por San Rafael, como la va a ocurrir a otros grupos, no acabará en Los Villares. “Después de irnos de aquí, seguro que nos paramos en Córdoba para tomarnos algo y despedirnos”, afirma.

“Normalmente, el que marca el tiempo que estamos aquí en Los Villares es el tiempo; ahora llega el frío y lo que queremos es comernos el arroz a las cuatro de la tarde y también hemos traído gachas, torrijas y una tarta, que me ha regalado mi amiga Concha, porque somos cuatro rafaeles”, detalla.

Mientras todo esto ocurre, hay quien ha decidido vivir la jornada de convivencia por San Rafael en El Arenal, preparado para la ocasión por el Ayuntamiento con la instalación de 16 casetas, el vallado para impedir el tránsito de vehículos, la instalación de aseos portátiles y papeleras por parte de Sadeco.

Es el caso de Manuel Sánchez, quien ha llegado al recinto con sus compañeros y compañeras de la ONG Solidaridad, Educación y Desarrollo, en la que trabajan, “que además son mis amigos”, puntualiza. Cuenta que han optado por El Arenal en vez de por Los Villares “primero por la comodidad de que no puedes coger el coche si bebes un poquito; y segundo porque esto está ahora mejor acondicionado que el monte, que Los Villares”. En la barbacoa que prepara “no puede faltar unas chuletillas, un poquito de panceta, de chorizo...en fin, carnaca”, sostiene. Han llegado “a las doce de la mañana y pensamos irnos a las siete de la tarde”, puntualiza.

También a esa hora más o menos ha llegado a El Arenal José Ángel Ibáñez con su grupo. “Hemos decidido venir aquí y no a Los Villares por más comodidad, además tenemos niños pequeños y aquí estamos mejor”, defiende. En ese grupo “casi todos son sudamericanos, de países como Ecuador, Colombia, Bolivia...”, detalla. “No es la primera vez que vienen”, añade. Es el caso de Verónica Rigail, ecuatoriana, quien se estrena en El Arenal, “pero las veces interiores hemos ido a Los Villares; estamos integrándonos en las tradiciones cordobesas después de años aquí”, comenta.

Fiel a El Arenal, “porque también venimos en verano por la noche a hacer nuestras barbacoas” es Ángel González y su grupo. “Estamos ocho y somos todos familia”, detalla. Ángel insiste en tan importante es celebrar el día de convivencia por San Rafael en Los Villares como en El Arenal. “Nos han dado la oportunidad de celebrarlo aquí y no vivimos muy lejos, por lo que hemos decidido venirnos a este lugar que es más tranquilo y está también muy bien acondicionado”, relata.