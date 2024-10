Medina Azahara anuncia su retirada con una gira de despedida tras 45 años de carrera

Córdoba/Todo tiene su fin. Esa verdad absoluta es el título de uno de los más grandes éxitos de la banda cordobesa Medina Azahara. Y antes este clásico de la música española compuesto por Juan Reyzabal Garcia lo fue de sus creadores, la banda madrileña de pop-rock sinfónico Módulos. Ahora también Todo tiene su fin será el título de la gira de despedida de la formación compuesta por Manuel Martínez (voz), Paco Ventura (guitarras) y Manuel Ibáñez (teclados). Porque tras casi medio siglo de carrera ininterrumpida (45 años para ser más exactos) la banda que empezó a triunfar con ese mítico tema que incluyó en su primer álbum de título homónimo (Medina Azahara), editado en 1979, Paseando por la Mezquita, ha decidido poner el punto y final a una más que brillante carrera en los estudios de grabación y sobre los escenarios.

El anuncio del adiós lo ha realizado Manuel Martínez en una entrevista concedida al diario El País, en el que insiste en que la idea de cerrar la trayectoria ha llegado tras largas conversaciones entre los pilares del grupo. "Se trata de dejarlo en el mejor momento, como hizo Toni Kross. Lo dejamos, preferimos hacerlo con dignidad", refiere Manuel Martínez. No obstante el anuncio oficial está previsto para este lunes 28 de octubre en la sede madrileña de la Sociedad General de Autores de España (SGAE). Allí también se anunciará que la gira de despedida, Todo tiene su fin, comenzará en enero de 2025 y se prevé que se pueda alargar hasta 2026. Tras esta gira quedarán para la historia los más de 4.000 conciertos que la mítica banda cordobesa ha realizado por escenarios de toda España y de buena parte del mundo, cosechando grandes éxitos entre toda una legión de fieles seguidores.

Medina Azahara continúa siendo un referente en la escena musical con un complejo estilo influenciado por el metal neoclásico, el rock o el flamenco, estilo que los ha consolidado históricamente como bandera del rock andaluz. La banda se formó en 1979, en plena efervescencia cultural vivida en España tras la muerte de Franco y en plena Transición, y entonces estaba compuesta por Manuel Martínez (voz), Pablo Rabadán (teclados), Manuel S. Molina (bajo), José A. Molina (batería) y Miguel Galán (guitarra). Corría ese año 79 cuando cinco jóvenes amantes de Deep Purple, Pink Floyd y Uriah Heep decidieron formar una banda con aspiraciones profesionales. De hecho, Manuel Martínez confesó en una entrevista a este periódico que el espejo en el que siempre se había mirado a la hora de cantar era en el de Ian Gillan, vocalista de Deep Purple.

"Yo siempre me he mirado en Ian Gillan, vocalista de Deep Purple. Gillan siempre ha sido mi ídolo por su forma de cantar, por su personalidad en el escenario, pero también me gustan otro tipo de cantantes, cantantes con voz más rajada, con voz más dulce...", refirió exactamente.

Desde entonces la banda ha editado 22 discos de estudio (el último fue El sueño eterno, en 2023) y cuatro en directo. Un momento importante de la historia de la banda fue el ingreso en la misma del guitarrista Paco Ventura en julio de 1989, quien se convirtió en el alma de Medina Azahara junto a Manuel Martínez. Su formación musical sería progresivamente clave para la evolución de la banda. Tras ese ingreso los Medina (como conocen al grupo su legión de seguidores) grabaron uno de sus mayores éxitos a nivel de discos de estudio, En Al-Hakim, en diciembre de 1989. La gira de este álbum supuso una vuelta a escena con un grupo renovado, ya que entró en el grupo, a principios de 1990, Manuel Reyes a la batería.

En 1988 publicaron Tánger, un disco que mezcla el rock con las raíces árabes y andalusís, que fue grabado a caballo entre Tánger y Madrid, y en el que colaboró la orquesta marroquí de Taktuka Yeblía. Tras la publicación de ese álbum el teclista Alfonso Ortega dejó el grupo y entró Manuel Ibáñez como miembro de apoyo. Años más tarde se convertiría en miembro oficial de la banda.

Las ventas de discos de Medina Azahara se cifran en millones de unidades. En su casi medio siglo de historia los Medina Azahara han cosechado discos de oro y de de platino y han recibido la Medalla de Oro de las Bellas Artes de manos de los Príncipes de Asturias. Asimismo, en la conmemoración del XXX día de Andalucía, la Junta de Andalucía les concedió "el reconocimiento a la labor desarrollada en beneficio del bienestar y el progreso de la sociedad andaluza" nombrándolos Andaluces del Año.