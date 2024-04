Una 'marea blanca' se manifiesta en defensa de la sanidad pública en Córdoba

Una marea blanca ha recorrido las calles de Córdoba este domingo en defensa de la sanidad pública. Miles de cordobeses, arropados por partidos políticos y sindicatos, han salido en una manifestación para quejarse de la "saturación" del sistema ante la situación de las listas de espera, el aumento de presupuesto para la sanidad privada y el estado de la Atención Primaria.

Los asistentes a la marcha han portado pancartas con los lemas Tu salud, tu derecho o Nuestra sanidad y han coreado cánticos como No, no, no a la privatización y La sanidad no se vende, se defiende, y han marchado por el centro de la capital cordobesa, tal y como ha ocurrido en todas las capitales andaluzas. La protesta se ha desarrollado sin incidentes.

A las movilizaciones han asistido dirigentes sindicales y de partidos como el PSOE, IU y Sumar, que han denunciado la gestión sanitaria de la Junta de Andalucía y el deterioro de los servicios públicos. La secretaria general del PSOE de Córdoba y diputada en el Congreso, Rafi Crespín, ha asegurado que "el desvío de cargos públicos a la privada es la gota que colma el vaso de la destrucción que el PP y el presidente, Juanma Moreno, están llevando a cabo de nuestra sanidad pública, primero destinando una millonada de dinero público a clínicas privadas, hasta 750 millones de euros en los últimos años; para después convertir a los pacientes en clientes de la privada que usan la tarjeta de crédito en lugar de la tarjeta sanitaria y, por último, permitir un escandaloso caso de puertas giratorias que no hace más que ratificar que la derecha considera la sanidad como un lucrativo negocio en lugar de un derecho, y que farmacéuticas, aseguradoras y clínicas privadas le están pagando un trato de favor indecente a la Junta de Andalucía”.

Ante ello, ha apostillado que “si esto no es un escándalo, apaga y vámonos. Moreno Bonilla tiene que dar la cara y dar todas las explicaciones de por qué se está cargando la sanidad pública andaluza”. Así, la socialista ha pedido explicaciones al presidente de la Junta por “la burla, la ofensa y por faltarle el respeto a los andaluces y andaluzas” al "auspiciar y permitir" que una aseguradora sanitaria privada fiche al ex número dos de la Consejería de Salud después de haberle adjudicado contratos en los últimos años por valor de 44 millones de euros.

Crespín ha calificado como una “nueva bomba de humo” el Plan de Choque de la Junta para atajar las listas de espera, “porque son otros 280 millones de euros públicos a conciertos con la sanidad privada, cuando lo que necesita el sistema público sanitario andaluz es más recursos, más personal y más equipamientos”.

La secretaria general de CCOO, Marina Borrego, ha criticado el estado de la sanidad en la provincia de Córdoba, la falta de especialistas y la sobresaturación de algunos hospitales, como el de Cabra. Cada vez hay menos presupuesto para la sanidad pública, ha advertido, "nos están quitando a todos la sanidad pública, la gente está teniendo que irse a la privada dejando la pública en más precario", ha dicho.

Por su parte, el representante de UGT en la provincia, Vicente Palomares, ha asegurado que se trata de escoger "entre dos modelos". Uno "donde están los mejores profesionales, los mejores dispositivos porque aquí el dinero es secundario, un modelo que nos hace a todos iguales, da igual la cartera que tengamos y la familia que tengamos", y, por contra, "un modelo donde el dinero es lo primero, para unos cuantos bolsillo, y que emana también de nuestros impuestos y las personas son secundarias".

Sebastián Pérez, de IU, ha alertado "el plan" del gobierno andaluz, que "no es ni más ni menos que la privatización de la sanidad pública y el desmantelamiento de la misma", que provoca "colapsos en los centros de salud, consultorio, en hospitales públicos de toda la provincia". Pérez ha ha calificado la gestión de "fracaso" y una situación "que no puede soportar más".