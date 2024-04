El presidente del TSJA advierte en Córdoba de que la UE plantea problemas en los sistemas de gestión de la sanidad

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, ha advertido este jueves de que la Unión Europea (UE) "está planteando muchos problemas en relación con los sistemas de gestión en la sanidad, el derecho a la salud y el posible intrusismo profesional".

Del Río ha hecho estas declaraciones antes de la inauguración del IV Congreso Andaluz de Derecho Sanitario, que se celebra en el Real Círculo de la Amistad de Córdoba hasta este viernes 5 de abril, y en el que se van a analizar las novedades y avances de esta materia en el sector.

En su intervención, el presidente del TSJA ha reconocido también que en la actualidad "no es nada raro hablar de derecho sanitario, ya que es una rama jurídica muy emergente, muy complicada y que está dando problemas".

Entre otros aspectos, ha citado los problemas que generan la responsabilidad patrimonial, en el sentido de "cómo se conjuga el derecho a una buena asistencia con el resarcimiento en casos de que se produzcan posibles fallos o daños desproporcionados" y también el desarrollo de la inteligencia artificial en el ámbito sanitario. Así, ha considerado que su aplicación "va a afectar en el caso de que hasta qué punto los médicos se van a relajar en su diagnóstico". A su juicio, "el derecho a la salud es importante y hay que apoyarlo", ha añadido.

Eutanasia y códigos deontológicos

La cita congresual también ha contado con la participación del presidente de la Asociación Andaluza de Derecho Sanitario, José Enrique Peña, quien ha recordado que el encuentro "va a sentar a juristas y médicos para llegar a acuerdos en temas de inteligencia artificial, la eutanasia y los códigos deontológicos".

Respecto al código deontológico de la eutanasia, ha destacado que "Andalucía ha sido pionera en su actualización". No en vano, ha indicado que "el gabinete de eutanasia es el único que está constituido y que funciona oficialmente, mientras que el resto de comunidades lo tienen que desarrollar". En esta misma línea ha insistido en que Andalucía "es pionera y está en el top de estos temas".

Peña también ha aludido a los problemas deontológicos que plantea el personal sanitario a la hora de practicar la eutanasia y "hemos intentado que estos problemas no se den". "Hemos creado las listas de personas que se inscribir y, de manera inicial se hizo una objeción de conciencia. Aquellas personas del sistema sanitario público que no querían atender la eutanasia por conciencia se excluyen y los que si, se les da cabida". Es decir, ha continuado, que "cualquier médico que no quiera hacerlo se acoge a la objeción de conciencia".

En Andalucía se prevé el derecho a la eutanasia a quien se encuentre en una situación de padecimiento grave, crónico e imposibilitante o de enfermedad grave e incurable, padeciendo un sufrimiento insoportable que no puede ser aliviado en condiciones que considere aceptables, con un pronóstico de vida limitado, en un contexto de fragilidad progresiva.

Más personal

Tampoco ha faltado a la cita inaugural Pedro Navarro, vicepresidente primero del Colegio de Médicos de Andalucía, quien ha aseverado que "el programa es de máxima actualidad porque se van a analizar temas del día de a día". A su juicio, "el cambio de impresiones con los letrados es fundamental y la unión del marco judicial y sanitario por los problemas que tenemos y los del futuro, como es la telemedicia o la inteligencia artificial, la ciberseguridad, el intrusismo o la publicidad engañosa".

Navarro, que también es el presidente del Colegio de Médicos de Málaga, ha explicado alguno de los retos que más preocupan al sector de los galenos, como es la falta de profesionales: "No podemos perder ninguno en Andalucía, más que médicos lo que hablamos es de especialistas". En este aspecto, ha recordado que se adecúen las plazas MIR "a las necesidades que tenemos".

Otro de los retos que ha citado ha sido el de las agresiones médicas porque "no se puede ir a trabajar con miedo", al que ha sumado "la lacra de las listas de espera para tener una sanidad óptima y conseguir controlarlas".

En este sentido, Navarro ha hecho un llamamiento a los usuarios que "tienen que ser responsables del buen uso de la sanidad" en alusión a las citas a las que no acuden. "Entre todos tenemos que dar un buen uso para salvar la sanidad y no perder lo que hemos conseguido", ha subrayado.

El presidente del Parlamento andaluz, Jesús Aguirre, también ha acudido a esta primera jornada del congreso y ha destacado su importancia "viendo las nuevas leyes y cómo evoluciona la sanidad y para adecuar la deontología al momento". "Es importante que el profesional sanitario sepa a qué atenerse a la hora de su toma de decisiones en beneficio del paciente desde el punto de vista jurídico", ha anotado.