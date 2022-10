Las listas de espera para una operación en Córdoba: suben los pacientes, baja la demora

Casi 14.000 pacientes aguardan una llamada para pasar por el quirófano en Córdoba. La lista de espera, como la de la compra cuando se acerca final de mes, no para de crecer; lo ha hecho prácticamente un 15% en los primeros seis meses de 2022, porcentaje que crece hasta rozar el 50% en el último año. Es sin duda el dato más llamativo -y negativo- de los que ofrece el último balance del Servicio Andaluz de Salud (SAS), con el 30 de junio como cierre, si bien hay que decir también que la demora ha caído algo, aunque se mantiene próxima a los cuatro meses. Una barbaridad igualmente, ya sin el recurrente comodín del Covid.

La recuperación, paulatina, de todos los servicios hospitalarios ante la disminución de la incidencia del virus SARS-CoV-2 se ha dado de bruces con la realidad del sistema sanitario en Andalucía: faltan profesionales, y no pocos, para cubrir la demanda existente y dar un servicio normalizado. Una situación que, lejos de tener visos de mejora, amenaza con ir a peor porque uno de cada cuatro médicos se jubilará en la próxima década, sin que los cupos a través del MIR sean suficientes. Y, claro está, este problema no se refleja solo en los hospitales, sino que es especialmente llamativo en el habitual filtro inicial: la Atención Primaria.

Así, con el coronavirus ya en un estrato casi residual -aunque continúa estando latente y causando muertes- y con la normalidad abriéndose camino, los primeros seis meses de 2022 han dejado 1.767 pacientes más en la lista de espera para una intervención quirúrgica, lo que deja el total en 13.838. A 31 de diciembre, en el corte anterior del SAS, la cifra era de 12.071, y a 30 de junio de 2021, de 9.271. Dicho de otra manera, en seis meses el crecimiento ha sido del 14,6%; y en un año, del 49,2% (4.267 más).

Una subida, eso sí, que en lo que va de año se sustenta en los dos principales centros, el Infanta Margarita de Cabra y, principalmente, el Reina Sofía. El centro referente de la Zona Sur de la provincia se acerca a los 1.500 pacientes en lista de espera (1.437) cuando al cierre del pasado año estaba en 992 y seis meses antes, en 651; aunque para subidón el experimentado por el complejo de la capital, que ahora sube por segundo balance consecutivo tras dos años de bajada para establecerse en 10.760 pacientes en espera, casi 1.500 más de los 9.296 que había a 31 de diciembre, y casi 3.500 más de los registrados a 30 de junio de 2021. Como referencia de la provincia, acumula el 77,7% de todas las operaciones pendientes en Córdoba.

De hecho, la lista de espera quirúrgica ha bajado en los otros cuatro hospitales que aparecen en el informe. Así, en el Hospital de Alta Resolución de Puente Genil ha pasado de 195 a 186 (hace un año estaba en 116), en el Hospital de Alta Resolución Valle del Guadiato se ha quedado en 72 cuando estaba en 116 (112 en junio de 2021), en el Hospital de Montilla ha caído hasta los 397 cuando anotaba 475 (451 doce meses antes) y en el Hospital Valle de los Pedroches de Pozoblanco registra 986 cuando tenía 997 (653 a inicios del verano del pasado año).

Pero como todo no iba a ser desalentador, el balance publicado recientemente anota un par de aspectos positivos: la reducción, no demasiado significativa, que todo hay que decirlo, del tiempo de espera y de los enfermos que llevan más de un año esperando a pasar por el quirófano. Tras bajar más de dos meses en el último semestre del pasado año, la demora se reduce ahora otros 11 días, aunque se mantiene próxima a los cuatro meses (112 días). En junio del pasado año estaba en 185 y en diciembre ya se quedó en 123. La cifra la marca el Reina Sofía, que como ha quedado claro antes acumula casi el 80% de las intervenciones pendientes, pues del resto de hospitales, en tres no llega a los dos meses (Puente Genil, Valle del Guadiato y Montilla), mientras que en el Infanta Margarita y en el de Pozoblanco se quedan en 74 y 65 días, respectivamente.

En cuanto a los enfermos que pasan de 365 días de espera, la cifra ahora se establece en 733, 44 menos que hace seis meses (777) y en torno a un 30% menos que hace un año, cuando pasaba de los mil (1.061). Hay que destacar que los Chare de Puente Genil y el Guadiato están a cero en este apartado, por los tres que hay en Montilla, los 15 de Pozoblanco y los 70 de Cabra. El grueso, como no puede ser de otra forma, se acumula en el Reina Sofía, con 645 pacientes fuera de plazo para someterse a una operación quirúrgica.