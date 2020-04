Estas son las lesiones en la piel que también provoca el covid-19

Los síntomas más conocidos del coronavirus son la tos seca, la fiebre y la dificultad respiratoria, aunque también se puede manifestar a través de lesiones cutáneas que principalmente surgen en los pies y que incluso se pueden confundir con otro tipo de enfermedades.

Para profundizar en este fenómeno médico, la especialista en Podología del Hospital Cruz Roja de Córdoba Avencia Arévalo ha impulsado un estudio a nivel nacional que ya ha echado a andar. Estos nuevos síntomas son unas erupciones cutáneas o exantemas violáceas parecidos a las pústulas de la varicela que aparecen sobre todo en los pies y en dedos alternos, aunque también pueden estar en las manos.

Frecuentemente se dan en niños y adolescentes, pero "no es excluyente en ningún grupo de edad porque ha aparecido también en personas mayores", explica la doctora. En la mayoría de los casos el paciente es asintomático, con lo cual es fuente de contagios sin saberlo.

Estas erupciones cutáneas pueden cursar con dolor y picor, "pero son las menos veces" ya que lo habitual es que no haya "otra sintomatología más que las manchas", que son similares a las que aparecen en otros virus como la varicela, el sarampión o el boca-mano-pie. "Las manchas en la piel nos indican que hay un virus latente", aclara la especialista del Hospital Cruz Roja.

Ha analizado 300 imágenes y el 70% de ellas son compatibles con lesiones del covid-19

Si el paciente no tiene dolor ni picor, las lesiones no se tratan; y si es positivo, "uno se aísla en casa sin tener contacto con nadie porque, aunque no tenga síntomas, está transmitiendo el virus", asevera la podóloga. Si hay picor y dolor se recetan antiinflamatorios, corticoides y antihistamínicos locales (pomadas).

La primera descripción se documentó el 8 de marzo en Italia. Se trataba de un niño de 13 años que presentaba lesiones cutáneas leves en el pie. A los pocos días aparecieron fiebre de 38’5 grados, dolor muscular, dolor de espalda e intenso picor y ardor en las lesiones de los pies, que fueron a peor hasta llegar a la formación de pústulas. Después de unos días, el dolor y las lesiones comenzaron a disminuir. Dada la situación de emergencia que se vive en ese país, no fue posible confirmar la sospecha de covid-19 en el paciente, explica Arévalo en un artículo escrito sobre la relación entre la acroisquemia aguda y el nuevo coronavirus.

A mediados de marzo, esta especialista en Podología recibió su primer caso: se trataba de una amiga suya que vive en Madrid a la que le habían aparecido exantemas en los pies y luego le diagnosticaron una neumonía. Entonces, comenzó a estudiar esta lesión y se puso en contacto con médicos de China e Italia, que le enviaron información. A raíz de esto, empezó a hacer su propio estudio en España. Hasta ahora ha recibido alrededor de 300 imágenes con lesiones cutáneas y el 70% han sido compatibles con las provocadas por covid 19.

La recogida de fotografías la realiza a través de su teléfono de contacto (615 43 18 40). Una vez recibidas, las analiza para diferenciar si se trata de otras lesiones podológicas (por ejemplo un callo o una uña encarnada) o del exantema asociado al coronavirus. Ese análisis va acompañado de una serie de preguntas, como cuándo ha aparecido, si le duele y si tiene otros síntomas (la fiebre es el más importante).

Por el momento, los afectados que se han puesto en contacto con ella son sobre todo de Andalucía y Madrid, y ya se están incorporando más especialistas a este estudio para poder abarcar más territorio. En concreto, por ahora la podóloga del Hospital Cruz Roja de Córdoba ha contactado con médicos de Barcelona e incluso de Sudamérica.

Hasta el momento no se ha podido explicar por qué las manchas surgen sobre todo en niños y adolescentes porque "la evidencia científica es muy corta, solo sabemos de este virus desde diciembre de 2019". Por otro lado, aunque en la mayoría de los casos aparece en pacientes asintomáticos, también es posible que los otros síntomas aparezcan más tarde.

El estudio está teniendo mucha repercusión, muchos compañeros se han interesado por él y derivan pacientes a Arévalo, que está haciendo un cribado para detectar si se da más en unas u otras zonas y a unas determinadas edades con el fin de analizar la repercusión epidemiológica.