'Koko', una historia de ecología que cumple diez años enseñando a los niños la importancia del medio ambiente

Hace diez años, la crisis del cambio climático no formaba parte de las preocupaciones de los ciudadanos. Parecía que la subida de las temperaturas, la aceleración del deshielo de los polos y el aumento imparable de la contaminación llegaría en un futuro lejano. Era un problema que los ecologistas ya anunciaban, pero que no trascendía determinados círculos sociales.

Fue en 2016 cuando apareció en el mercado editorial Koko, una fantasía ecológica (editorial Gran Travesía), un libro dirigido a los niños en el que la escritora y editora cordobesa Ana Belén Ramos reivindicaba el cuidado de la naturaleza, el contacto con el medio ambiente, la búsqueda de la identidad y el respeto a la diversidad. Y lo hacía a través de la historia de Koko, una niña con cola que vive ajena a la transformación sufrida por el mundo después de la Gran-Gran Crisis.

Este libro, que cuenta con ilustraciones de María González, ha sido reeditado recientemente y este 2026 celebra una década de su publicación. "Koko comienza con una pérdida -la cola, los sueños, el vínculo con la naturaleza- y todo el libro es un viaje para recuperar eso que nos hace humanos", señala Ana Ramos.

Una mirada más atenta a la naturaleza

Cuando Koko pierde su cola, se lanza a buscarla, descubre que la naturaleza ya casi no existe y que el hombre ha perdido la conexión con sus sueños. Pero la niña está resulta a encontrar su cola y en su camino se topará con personajes increíbles y extraordinarias aventuras.

Ana Belén Ramos, en los jardines de Los Patos, con su libro 'Koko'. / Miguel Ángel Salas

La autora aclara que "no se trata de volver atrás, sino de aprender a cuidar lo esencial en un mundo que lo ha olvidado. La novela defiende la imaginación no como evasión, sino como una herramienta para pensar y transformar la realidad".

Por los comentarios recibidos en estos diez años, Ramos es consciente de que "Koko ha acompañado a muchas personas en su primer cuestionamiento del mundo". "Si el libro logra que los lectores disfruten de la aventura y, además, despierta una mirada más atenta y compasiva hacia la naturaleza y hacia nuestra propia identidad, el viaje ha merecido la pena", sostiene.

La escritora y gestora cultural agrega que cuando se publicó esta novela no había tantos libros para niños que hablasen de este problema ecológico. Sin embargo, con el tiempo "vemos muchas más narrativas en este sentido".

El libro es "muy bueno para reconectar con la naturaleza, con los sueños, con ese niño que llevamos dentro, ya sean los niños en sí, o nuestro niño interior", indica Ramos, que cree que "no es posible ser un ser humano completo sin vivir la naturaleza de una manera directa, en contacto con ella; y este libro te pone enseguida en ese estado".

Un libro para todas las edades

"A los niños les encanta Koko", asegura Ana Ramos de este libro que "se lee de muy diferentes maneras, porque muchas veces a los niños más pequeñitos se lo han leído los padres, formándose un momento muy bonito de lectura".

Ana Belén Ramos, con su libro 'Koko'. / Miguel Ángel Salas

Luego, en estos años ha conocido a niños que primero lo leyeron gracias a sus padres y que después lo han retomado por sí mismos. Por lo tanto, "lo interesante es que este libro tiene distintos niveles y, conforme van creciendo, pueden encontrar cosas distintas".

Por eso, la autora cree que es una obra que se puede leer a niños desde cinco años y, luego, cuando empiezan a tener cierta capacidad lectora, de ocho o nueve años en adelante.

Una niña que no encaja

Otro de los aspectos que destaca la escritora es que "Koko es una niña que no encaja bien": "Es diferente desde el principio: tiene una cola, vive sola... Se pregunta acerca de sí misma, de su lugar en el mundo, y la novela no intenta corregir esa diferencia, sino que la quiere convertir en fuerza". Es una historia que "invita a abrazar lo raro, lo frágil y lo imperfecto como lugar de rebeldía y de identidad".

Además, en el mundo de Koko "se han perdido los sueños y se han prohibido los libros, y no es casual" porque "ambos son espacios de resistencia". "Soñar, leer y pasear por la naturaleza son actos profundamente subversivos en sociedades como la nuestra que solo valoran lo productivo. También el humor está muy presente en el libro, ¡otro acto de resistencia!", concluye la autora.

Próximos proyectos

El próximo proyecto de Ana Ramos es la puesta en marcha de un taller de escritura basado en su libro Taller de escritura creativa en 44 desafíos, publicado por Cátedra que, al igual que Koko, también ha llegado ya a su segunda edición.

Aparte, tiene otros proyectos de escritura en marcha. Al respecto, explica que tiene "un par de libros de poesía escritos", que está "terminando y buscando cuál va a ser la manera de sacarlos".

Y también tiene en mente la segunda parte de Koko, que transita en el territorio de la muerte, preguntándose "acerca de todo eso que nos parece tan tabú y que, en realidad, es tan natural como la propia naturaleza: ¿Qué pasa cuando morimos?".