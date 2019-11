12:50 Un amigo de la víctima, a quien la chica llamó por teléfono a la mañana siguiente de los supuestos abusos, ha contado que, al descolgar el móvil, ella le dijo: "Me han violado". Acto seguido, replicó asustada que "no tenía que haber llamado" y colgó. El testigo le envío un wasap y le animó a denunciar, aunque ella estaba "muy asustada". El abogado de la defensa le ha preguntado cómo es posible que, con tan pocas palabras, notara el temor: "He sido víctima de abusos sexuales y lo sé distinguir", ha espetado.

12:30 La víctima de los supuestos abusos ha mantenido en su declaración, a puerta cerrada, el testimonio de la instrucción, según ha informado el abogado de la acusación, Blas Arévalo, quien ha calificado de "contundente" su testimonio.

11:15 El juez desaloja la sala para la comparecencia de la denunciante, que tiene lugar a puerta cerrada para que se proteja su identidad. Una mampara separará a la chica de los cuatro procesados.

11:10 El segundo testigo formaba parte del chat El Peligro y es amigo del Prenda. Dice no recordar nada de aquel día. El tercer testigo, también del Peligro, tampoco recuerda si vio el vídeo o no. "¿Está muerta o qué?", le replica el abogado de la acusación, Blas Arévalo, que dijo en el chat en aquel momento. "Este es otro caso como el de Marta del Castillo", reproduce el abogado. "Ya le digo, que hace mucho tiempo y no recuerdo exactamente qué se dijo o se vio, como para acordarme de todo", concluye el testigo.

11:05 El primer testigo es un amigo de los procesados que también formaba parte del chat de Whatsapp la Manada. Ha declarado por videoconferencia que pasaba el puente de mayo en Pozoblanco en casa de Antonio Manuel Guerrero, el exguardia civil procesado. Relata que aquella noche estuvieron de fiesta en la feria de Torrecampo. Dice no recordar qué se escribió en el chat el día de los supuestos abusos sexuales y que tampoco vio el vídeo que supuestamente probaría la acusación. A la chica, declara, "se le propuso que subiera a tomarse una copa, y dijo que no, que se iba para casa". “Para nada” la forzaron a montarse de nuevo en el coche. Subió de copiloto y conducía Alfonso, el peluquero, quien tardó en regresar “poco tiempo, unos cinco o seis minutos”. No hizo ningún comentario cuando volvió.

10:40 El Juzgado de lo Penal número 1 de Córdoba retoma la vista contra los cuatro miembros de la Manada procesados por supuestos abusos sexuales a una joven de Pozoblanco, que declarará hoy. Hay una mampara preparada en la sala para proteger la identidad de los testigos. El magistrado Luis Santos ruega a los medios de comunicación que omitan obtener imágenes en las que se reconozca a los procesados, pues "tienen derecho a la intimidad" como ellos mismos han solicitado. Solicita asimismo que no vuelvan a publicarse las fotografías en las que se ve a José Ángel Prenda de perfil, tomadas en la sesión de ayer.

09:45 El abogado de la defensa, Agustín Martínez, ha adelantado que el quinto miembro de la Manada de los Sanfermines, Ángel Boza, comparecerá en videoconferencia desde la prisión de Albolote, en Granada, en calidad de testigo. Hoy está previsto que testifique más de una quincena de personas, entre ellas la propia denunciante, que lo hará a puerta cerrada y sin posibilidad de entrar en "confrontación visual" con los procesados.

09:30 Un centenar de personas se concentra a las puertas de la Ciudad de la Justicia para respaldar a la denunciante de los supuestos abusos sexuales en Pozoblanco. Por parte del PSOE, han estado Rafaela Crespín, Dolores Amo, María Ángeles Luna o Inmaculada Durán. Cuando el abogado defensor de la Manada, Agustín Martínez Becerra, ha llegado al palacio de justicia y atendía a los medios de comunicación, parte de los manifestantes se han acercado con gritos y carteles. "No estás sola" o "Somos tu manada" son algunos de los cánticos que se han escuchado. Algunos asistentes han roto un póster donde se veía el rostro de los procesados, sobre los que ya pesa una condena de 15 años de prisión por la violación grupal de los Sanfermines.