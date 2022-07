¿Cuántos jóvenes en Córdoba ni estudian ni trabajan? Los 'ninis' bajan en la provincia en los últimos años

Córdoba ha visto reducir el número de jóvenes que ni estudian ni trabajan en los últimos años. Tanto es así que, actualmente, es la provincia con menos ninis de toda Andalucía. Una vez superada la crisis económica del 2008, que dejó efectos devastadores en la población de entre 16 y 29 años, el número de ninis ha descendido en un 67% desde hace una década y un 48% en el último lustro, lo que quiere decir que 28.200 jóvenes cordobeses han comenzado a hacer alguna actividad, ya sea de tipo formacional o laboral, en los últimos diez años.

Los ninis vivieron un nuevo aumento cuando irrumpió la pandemia y llegaron a superar incluso los datos del año 2017. Así, en el segundo trimestre de 2020, un total de 28.900 jóvenes cordobeses no estudiaban ni trabajaban, una cifra que se ha podido superar ya con la reactivación de las actividades, según los últimos datos facilitados a este periódico por el Instituto Nacional de Estadística (INE) a través de la Encuesta de Población Activa (EPA).

En Andalucía hay 204.300 ninis y es la comunidad autónoma que más jóvenes desocupados tiene, por delante de Cataluña (155.900), Madrid (104.700) o Valencia (94.300). En términos provinciales, en el primer trimestre de este año en Málaga había 40.600 ninis (20%), en Sevilla 40.100 (20%), Cádiz 31.100 (16%), Almería 22.700 (12%), Huelva 19.400 (10%), Granada 18.800 (10%), Jaén 17.900 (9%) y por último Córdoba, con esos 13.600 (7%).

También ha quedado atrás aquel término que se empleaba para englobar y referirse, en muchas ocasiones de manera despectiva, a los jóvenes durante los años más duros de la crisis, eran la generación nini. Según estos datos, esos 13.600 jóvenes que no estudian ni trabajan en la provincia es la cifra más baja desde el año 2005. Tras alcanzar el punto más alto en 2012 (41.800), se inició un descenso progresivo de forma que en 2013 el INE registró 35.800, en 2014 había 32.700 ninis, en 2015 eran 30.800 y en 2016 bajaron hasta 28.900.

Según el Observatorio de la Juventud en España, que elabora el Injuve, son 6.119 los menores de 25 años que están en el paro en la provincia actualmente, el 9% del total de esa franja de edad y un 19% menos que en el mismo mes del año 2021, lo que quiere decir que los datos en este apartado también se están recuperando tras los peores momentos de la pandemia.

Sin embargo, más allá de esos números, que pintan un panorama mucho más alentador para este grupo poblacional con respecto a los últimos años, la realidad es que la guerra en Ucrania, los coletazos que todavía deja la pandemia, una inflación que ya ha alcanzado el 11% en Córdoba y las históricas dificultades que han tenido los cordobeses para acceder al empleo, sobre todo entre la población más joven, invitan a ser prudentes.

Los 'sísís': Estudios y trabajo a la vez

Esos datos, que han mejorado en los últimos años, llevan a pensar a los jóvenes que están en el otro lado de la balanza: los que sí estudian y sí trabajan y que lo hacen al mismo tiempo, los sísís, que han venido ganando terreno en los últimos años. El mercado laboral ha ido cambiando y las ofertas de trabajo piden cada vez más una mejor preparación y más experiencia demostrable, lo que ha animado a los cordobeses a estudiar a la vez que trabajan. Muestra de ello es que en la hostelería ya han denunciado la “falta de personal cualificado” para estas labores en muchas provincias de España, incluida Córdoba.

En Andalucía hay 140.600 jóvenes de entre 16 y 29 años que estudian a la vez que trabajan. En Cádiz son 14.800, en Málaga 20.800 y en Sevilla 44.300, el resto de sísís, 60.700, se reparten entre las cinco provincias restantes pues, según han explicado desde el INE y al menos en el caso de Córdoba, no hay muestra suficiente en las estadísticas para extraer un dato concreto.

Dos trabajos y una carrera

Isabel Sánchez llegó a tener dos trabajos mientras estudiaba un ciclo de Educación Infantil y, tras ello, el Grado en Educación Infantil en Córdoba. Por la mañana estudiaba, por la tarde trabajaba en una tienda de ropa y los fines de semana en un bar de copas. "Era una locura, los sábados y domingos me acostaba a la hora que me tendría que levantar durante la semana", cuenta a el Día. Es un sacrificio que le compensaba pero que ha tenido que dejar porque "no podía con todo".

Ahora trabaja solo en la tienda, a 30 horas, mientras termina la carrera, y "lo llevo mejor. Son horas normales y me da tiempo de relacionarme". Isa espera poder opositar tras acabar la carrera, una etapa que no sabe si podrá compaginar con el trabajo, pero para la que todavía quedan dos años, aunque afirma que "mientras quieras y tengas ganas, tiras para adelante" y considera que "lo más importante es a quien tengas al lado" como compañeros de trabajo, que suelen "motivar mucho".

Emprender, estudiar y opositar

Marina Martín Caracuel abrió una tienda junto a su hermana en la cale Barqueros de Córdoba estando en cuarto año de Educación. Emprender y estudiar a la vez es "muy sacrificado y un poco duro", aunque afirma, sin temor a equivocarse, que "lo repetiría mil veces". Marina ha corrido con la suerte de tener el apoyo de su hermana en los días más difíciles de la carrera, y la tendrá también cuando el próximo mes de septiembre empiece a preparar sus oposiciones, pues no piensa "tirarse años" para hacerlo y perder el hábito del estudio.

Sacarse la plaza le va a permitir tener estabilidad, porque considera que el mercado laboral "está muy mal" y "es muy difícil". Por todo ello, Marina invita a todos a intentarlo porque "somos muy jóvenes, alguna de las dos cosas hay que hacer -estudiar o trabajar-, no podemos estar sin hacer nada" y considera que actualmente existen "muchas facilidades" online como cursos y formaciones gratuitas para aprovechar los años más productivos.