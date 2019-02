El actor francés Jean Reno ha confesado haber estado “muy angustiado por hablar correctamente el español” y que ha tenido que “mirar mucho a los demás compañeros” para saber si lo entendían durante el rodaje de su primera película en español 4 latas del cineasta cordobés Gerardo Olivares, que estrena este viernes 1 de marzo. “Estaba muy angustiado por hablar correctamente el idioma, el reto era hablar español y que el publico esté contento conmigo, no sabía si me dirían ¡vete! o ¡quédate!”, ha dicho el actor internacional que se prepara para grabar en Vietnam Da 5 Bloods, el proyecto de Spike Lee para Netflix en el que compartirá plató con Delroy Lindo y Chadwick Boseman.

En 4 latas toma el volante de un Renault 4 bicolor, rojo y azul, para interpretar a Jean Pierre, quien junto con su amigo Tocho (Hovik Keuchkerian) y a su hija Ely (Susana Abaitua) atraviesa el Sáhara para llegar a Malí y reencontrarse con Joseba (Enrique San Francisco) que está enfermo. “Es una comedia pero detrás hay muchas cosas humanas, para mí el personaje significa nostalgia, es hablar de eso que has tenido cuando eras joven y vas a buscarlo otra vez pero no está, la vida ya ha pasado por ahí”, ha añadido el actor.

En esto coincide Olivares, que vuelve al cine de ficción después de tres años con “una comedia muy personal y nostálgica contada a través de tres fracasados de la vida que intentan olvidar todo lo que tienen detrás”, según ha señalado el director cordobés. “Este proyecto nace de un viaje que hice en el año 90 con un Seat Panda por el desierto del Sáhara en la frontera con Malí, donde me encontré con un grupo de franceses que se dedican a comprar coches de segunda mano y a bajarlos por todo el desierto para venderlos por Malí y Níger, quería contar todo ese cúmulo de experiencias en una historia de ficción”, ha señalado.

Para Olivares era importante el coche, que fue creado por la casa francesa hace 55 años. “Yo aprendí a conducir en un cuatro latas, es un coche que me trae buenos recuerdos, he pelado la pava en un cuatro latas, y luego visualmente me gusta como es el cuatro latas, creo que representa muy bien a la película y sus personajes”. Esta vez, el cineasta se adentra en un viaje introspectivo. “Cada vez que voy al Sáhara me encuentro que soy yo y que no quiero salir de ahí, así que sí ha sido un viaje personal”, ha agregado en relación a la road movie.

Reno y Olivares se unen nuevamente tras su trabajo conjunto en la cinta Hermanos del viento, en cuyas grabaciones en Austria en 2015 nació la idea de hacer esta película rodada en parte en Gran Canaria y Fuerteventura, además del desierto del Sáhara entre Marruecos y Senegal. “Para mi era importante rodar en el autentico Sáhara, porque iba a ayudar a que los actores entendieran lo que les rodeaba, esa rudeza y esa soledad”, ha subrayado Olivares para quien lo más difícil era lidiar con las tormentas de arena.

Abaitua ha añadido que el calor también ha sido un factor en contra del rodaje. “El desierto es rudo para rodar, el calor y las tormentas de arena que había, veías a los técnicos recogiendo todo súper rápido apenas escuchaban el rumor del viento, porque en cuestión de segundos había una ráfaga enorme que te cubre por completo y no ves nada. Pero también ha sido maravilloso, el primer día te giras y no ves nada en 360 grados, a mi me daba paz. Me da gusto saber que somos tan poca cosa”, ha dicho la actriz vasca.