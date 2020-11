IU lleva a los tribunales las misas en honor a Franco de Córdoba capital y Lucena

IU ha denunciado ante la Fiscalía, un año más, las misas organizadas en Córdoba en honor al dictador Francisco Franco, una de ellas ya celebrada en Lucena el pasado sábado y otra programada en la capital para este mismo martes 24 de noviembre. El secretario de Organización de IU Córdoba, Sebastián Pérez, ha manifestado que organizar este tipo de actos, "más allá de la vergüenza que suponen para un estado democrático", son "un incumplimiento de la legalidad vigente".

Pérez ha lamentado que, un año más, "una dictadura criminal y un genocidio vuelvan a ser exaltados" en la provincia, toda vez que ha recordado que estas misas nacen directamente de la Fundación Francisco Franco.

El secretario de Organización de IU en la provincia ha recordado que las Naciones Unidas ya calificó la dictadura franquista y todo lo que supuso como "crímenes contra la humanidad", por lo que entiende que convocando actos de honor a Franco se incumplen las leyes nacional y autonómica de Memoria Democrática.

"Es una auténtica vergüenza, un estado democrático no puede permitir esto", ha insistido Pérez, quien ha recordado que ya el año pasado hubo algún que otro acto en Córdoba en el que varias personas "terminaron cantando el Cara al sol con el brazo en alto".

Por todo esto, IU ha querido poner en conocimiento de la Fiscalía estos hechos, esperando que actúe, entendiendo que son unos hechos "gravísimos". Pérez ha lamentado, además, que en estos momentos hay quienes "vuelven a reivindicar esos hechos oscuros en las instituciones democráticas".

"Un país para ser democrático tiene que ser antifascista", ha puntualizado el secretario de Organización de IU en Córdoba, que espera que la misa de este martes en la capital sea suspendida y que la del pasado sábado en Lucena sea sancionada.

Más allá de todo eso, Pérez también ha señalado lo ilógico de que en España exista una fundación "con el nombre de un genocida", algo que, ha opinado, "no sería entendible en Alemania o en Italia".

Por su parte, la parlamentaria de Adelante Andalucía por Córdoba, Ana Naranjo, ha mostrado su deseo de que los jueces actúen amparando a las víctimas de la dictadura, las cuales, ha incidido, tiene derecho "a la reparación, a la verdad y a la justicia".

Naranjo ha reconocido que "no sé qué harán los jueces con la demanda", aunque espera que "no hagan lo mismo que otras veces", teniendo en cuenta que muchos de los delitos cometidos y amparados bajo el manto de la dictadura franquista se juzgan en Argentina, pero no en España.

La parlamentaria sí ha sido optimista a la hora de señalar que el próximo 20 de noviembre "ya tendremos una ley aprobada" que no permitirá este tipo de actos. "Que se despidan de esas misas", ha sentenciado.