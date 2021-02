IU y Podemos sostienen que PP y Cs ocultan "otro caso de presunta corrupción" al no cesar a Eva Timoteo

Los grupos municipales de IU y Podemos han asegurado este miércoles que el equipo de gobierno municipal no ha cesado a Eva Timoteo porque "están ocultando otro caso de presunta corrupción". Ambas formaciones han lamentado que la edil de Ciudadanos tampoco haya dimitido después de que el informe del secretario del Pleno probase que ser delegada de Servicios Sociales y ejercer de procuradora al mismo tiempo son cargos incompatibles, hechos por los que tendrá que devolver el dinero cobrado en estos casi dos años.

Tras ese informe, el alcalde, José María Bellido, ha decidido que Eva Timoteo siga como edil, aunque al frente de las áreas de Participación Ciudadana y Cooperación Internacional, mientras que Servicios Sociales pasará a los populares.

Sin embargo, este cambio de papeles no ha sido bien recibido por estos dos grupos de la oposición municipal, que han expuesto sus argumentos de rechazo. Así, el portavoz de IU en Capitulares, Pedro García, ha vuelto a denunciar la "absoluta situación de irregularidad de Eva Timoteo" y ha recordado que fueron ellos, hace apenas una semana, los que denunciaron los hechos. "Si no hacemos ese trabajo de investigación, se tira cuatro años cobrando dos salarios por la cara", ha apuntado.

Tras la decisión del alcalde, ha continuado, "lo evidente de Eva Timoteo es que no ha sido cesada ni dimitido como concejala de gobierno en el caso que hubiera tenido vergüenza o ética". García ha insistido en que la edil de Ciudadanos "no dimite porque si lo hace, la persona que entra acusó de presuntos delitos de corrupción a Manuel Torrejimeno".

Así, ha recordado que a la que fuera gerente del Imdeco, María Luisa Gómez, dimitió de su cargo al considerar que su presidente, Manuel Torrejimeno, le solicitaba labores que podrían incurrir en un delito de prevaricación. Y es la que fuera gerente de este organismo, la siguiente que aparece en la lista electoral de Ciudadanos, María Luisa Gómez, si bien, fue expulsada del partido por estos hechos, por lo que pasaría al grupo de no adscritos.

García ha incidido en que la decisión municipal adoptada en el caso de Eva Timoteo "es el encubrimiento de otro caso de presunta corrupción y prevaricación en el Ayuntamiento". "Si la número 6 -de la lista de Ciudadanos- fuera cualquier otra persona el alcalde la habría cesado, no hay duda", ha subrayado.

El concejal de IU, además, ha reconocido que tampoco entienden por qué Eva Timoteo asume las nuevas delegaciones municipales "si no hay compatibilidad, cobre o no cobre". "No hay ningún informe que diga que sea compatible con ser procuradora", ha insistido, al tiempo, que ha indicado que el caso Timoteo "tendrá un recorrido largo".

En la misma línea se ha manifestado la portavoz de Podemos en el Ayuntamiento de Córdoba, Cristina Pedrajas, quien ha asegurado que el alcalde "es cómplice de toda esta situación", al tiempo que ha indicado que se trata de "un caso de ilegalidad perpetuada durante un año y medio".

Pedrajas ha compartido los argumentos de García respecto a las razones por las que Timoteo no ha sido cesada ni tampoco ha dimitido. Ante la posibilidad de que entrara la que fuera gerente del Imdeco en Capitulares, la edil de Podemos ha asegurado que una de las razones es que el alcalde "tenga miedo para negociar". "El alcalde debe de temer mucho el alcalde, ¿por qué se arriesga?", se ha preguntado.

Y es que, si Eva Timoteo fuese cesada o dimitiera, la siguiente en entrar sería María Luisa Gómez, que pasaría al grupo de los no adscritos, lo que complicaría la suma de votos al equipo de gobierno -que perdería un edil- a la hora de sacar adelante sus proyectos.

Pedrajas, además, ha avanzado que ambos grupos mantienen la intención de judicializar los hechos.