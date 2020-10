IU critica la "arbitrariedad" con la que Sadeco desinfecta espacios públicos y privados de Córdoba

El grupo municipal de IU ha criticado la "arbitrariedad" con la que el gobierno municipal de PP y Cs en Córdoba, con su alcalde, José María Bellido, al frente, "está llevando a cabo las tareas de desinfección en espacios públicos y privados con motivo de la covid-19 y que se cuantifican en un millón de euros".

Según IU, durante la Comisión de Hacienda de este lunes han podido constatar que "se está actuando en espacios que no son competencia del Ayuntamiento, sin ningún tipo de convenio ni de acuerdo, al menos que sepamos porque de ello no se nos ha informado en los órganos correspondientes".

El grupo municipal se ha referido a "determinados colegios concertados, centros de salud e, incluso asociaciones de vecinos", y todo eso, ha asegurado, "sin ningún tipo de contraprestación económica a la empresa pública Sadeco".

Además, han recordado que "el gobierno municipal pretende transferir un millón de euros a Sadeco por esos trabajos que, en estos casos antes mencionados, no son de su competencia".

Ante esto, el grupo municipal de IU se ha preguntado "¿por qué se actúa en unos colegios concertados y en otros no y en base a qué convenio o acuerdo?, ¿por qué se desinfectan determinados centros de salud y otros no?, ¿por qué se interviene en algunas asociaciones de vecinos y en otras no? y ¿cuál es la hoja de ruta que están siguiendo?".

IU cree que, sobre esa hoja de ruta, "que no hay absolutamente nada, como es habitual en este equipo de gobierno, que gestiona a golpe de improvisación y de ocurrencia".

"Entendemos que situaciones excepcionales requieren de medidas excepcionales pero no de chapuzas", ha advertido el grupo municipal, que ha añadido que "parece que siguen sin enterarse de que están en una administración pública, donde se gestiona el dinero de todos y todas las cordobesas y donde se actúa en base a unos criterios legales y también administrativos".