Un informe alerta de la quiebra técnica de Epremasa si no se suben las tasas de la basura

Un informe económico sobre la situación real de Epremasa prevista para el año 2023 y que marca las previsiones para 2024 alerta de la quiebra técnica de la empresa provincial si no se suben las tasas de la basura. El informe ha sido elaborado por el Área de Gestión Económica de la Diputación e insiste en que "de no subirse las tarifas de la Ordenanza de Prestaciones Patrimoniales no tributarias, conforme a la propuesta antes indicada -o sea un 40%-, y no dotar subvención de explotación hasta ese importe (algo que es impensable para una empresa provincial que se crea para prestar unos servicios básicos y obligatorios a la ciudadanía, y debe ser autosuficiente), la empresa tendría un desequilibrio económico importante, con problemas serios de liquidez y de solvencia en este año 2024, lo que podría suponer a una quiebra técnica en 2025".

El documento destaca que de las estimaciones mensuales de cierre contable realizadas se estiman unaspérdidas contables en torno a los 7.058.006,64 euros para este año 2023. Y señala cuatro causas de ese déficit de explotación. La primera de ellas es el "descenso brusco del precio de los materiales reciclados que se venden". Así, con respecto al 2022, se estima una caída en los precios de las ventas en un 70%, "que suponen un descenso importante 3.381.450,35 millones euros, por la volatilidad del mercado".

La segunda de las causas es la subida de las tarifas acumulada en cinco años "de tan sólo un 0,1% (solo se subió en el 2021 un 0,42 %), cuando se debieran haber subido una media anual del 8%". Y la tercera, la irrupción del impuesto al vertedero de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular del Gobierno de España, "cuyo gasto supondrá entorno a 4.500.000 euros en este año 2023 (habiéndose solo dotado en el presupuesto del 2023 en 2.226.415 euros)". Finalmente, la última de las causas esgrimidas en el informe tiene que ver con "la eliminación de la subvención de explotación en el presupuesto del 2023, por 1.961.279,09 euros".

El documento también insiste en que que respecto al año 2024, las estimaciones de pérdidas son de 9.625.672,20 euros, conforme al presupuesto elaborado para ese año, "persistiendo las causas del déficitantes esgrimidas, y en congruencia con el Informe Técnico Económico de tarifas de este año, que supone una subida general del 51,53 % en las tarifas".

El comité de empresa de Epremasa ha emitido un comunicado al respecto en el que insiste en que "tras haber sido informados por la dirección de la empresa de las cuentas de Epremasa, vemos que son reales. Por tanto, el comité avala la subida de las tasas propuestas por la presidencia de la Diputación y la dirección de Epremasa, con el fin de darle continuidad, viabilidad y supervivencia a nuestra empresa".