El Hospital Reina Sofía supera de nuevo los 300 trasplantes y se afianza como referente andaluz

El Hospital Universitario Reina Sofía volvió a superar en 2025 la cifra de los 300 trasplantes de órganos realizados, alcanzando 306 que suponen su segundo mejor dato de siempre, sólo superado por los 337 del ejercicio anterior. El registro, pese a esa leve caída que se sitúa en el 9,20%, confirma al complejo sanitario cordobés como referente en actividad trasplantadora de Andalucía, por delante de los otros cuatro centros regionales que hacen este tipo de intervenciones: Regional de Málaga (284), Virgen del Rocío de Sevilla (267), Puerta del Mar de Cádiz (141) y Virgen de las Nieves de Granada (115).

Entre los programas más exitosos destaca el de pulmón. Durante el pasado ejercicio, se hicieron 98 injertos, con una particularidad: todos fueron bipulmonares -incluyen trasplante cardiopulmonar y combinaciones-, un 100% que no se había registrado nunca con anterioridad. Según los datos publicados este viernes por la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), la cifra de trasplantes de pulmón ha sufrido una caída del 25,18% con respecto a 2024, cuando se alcanzó el tope con hasta 131, de los que 115 fueron bipulmonares. Con todo, también es el segundo mejor dato histórico.

Relacionado El Hospital Reina Sofía retoma su programa de visitas escolares con la participación de 18 centros

Pese a todo, el Reina Sofía fue el segundo hospital como mayor actividad sólo superado por el Vall d'Hebrón de Barcelona, que sumó 110, manteniéndose por cuarto año consecutivo por encima del centenar. En España apenas hay una decena de centros en los que se realiza este tipo de injertos, después de que el pasado año se sumara a la lista el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, que sumó 23; en Andalucía, el único autorizado para ello es el complejo cordobés. En el conjunto del país, se alcanzaron los 556 trasplantes de este tipo.

Por órganos, los profesionales del Reina Sofía llevaron a cabo durante el pasado año 108 trasplantes renales (subida del 9,09%), siendo la segunda vez que el centro supera el centenar tras los 111 de 2022 (en los dos años siguientes rozó esa cifra, con 98 en 2023 y 99 en 2024). Pese a ese crecimiento, el centro se mantiene como el cuarto andaluz con más injertos de riñón, tras el Regional de Málaga (206), el Virgen del Rocío de Sevilla (161 de adultos y ocho infantiles) y el Puerta del Mar de Cádiz (141); por detrás se sitúa el Virgen de las Nieves de Granada (79). En total, en Andalucía se han hecho 703 intervenciones de este tipo -el 15,3% en Córdoba-, mientras que en España la cifra se dispara hasta las 3.999.

Trasplante realizado en el Hospital Reina Sofía. / El Día

Según los datos de la ONT, el centro cordobés registró también 66 trasplantes hepáticos, de los que seis fueron a niños, lo que supone un leve descenso del 14,29% sobre los 77 (10 infantiles) del balance de 2024. El complejo sanitario es el tercero con mayor capacidad de la comunidad tras el Virgen del Rocío (77, uno infantil) y el Regional de Málaga (67, 1), situándose por delante del Virgen de las Nieves (36). Entre los cuatro centros andaluces autorizados sumaron un total de 246 injertos -el 26,8% en Córdoba-, mientras que en España fueron un total de 1.276.

Además, en el Reina Sofía se realizaron durante el pasado año 27 injertos cardíacos, siendo cinco de ellos infantiles. Esto supone el mejor dato de siempre, superando levemente los 23 (cuatro niños) de 2024 -17,39% de incremento interanual- y los 21 (cinco) de un año antes. Sólo el Virgen del Rocío de Sevilla está también autorizado en Andalucía para realizar este tipo de intervenciones, acumulando en el último ejercicio hasta 21, por lo que de las 48 realizadas en la región, el 56,25% fueron en el referente cordobés. En España, la cifra creció hasta los 390.

Relacionado El calendario 2026 del Hospital Reina Sofía repasa cinco décadas de vida

Respecto al programa de trasplante pancreático, que incluye páncreas-riñón y otras combinaciones, en Córdoba se han realizado siete trasplantes, los mismos que en el balance del año anterior. En Andalucía se hicieron un total de 18 operaciones, correspondiendo las otras 11 al otro centro autorizado, el Regional de Málaga (el 38,8% del total en el Reina Sofía, por tanto). En el conjunto del país, la actividad trasplantadora de los otros 12 complejos, sumaron un total de 103 injertos de este tipo.

Como repiten una y otra vez los profesionales sanitarios y la Organización Nacional de Trasplantes, nada de esto sería posible sin la generosidad de los donantes y sus familias. Al respecto, el Reina Sofía registró en 2023 un total de 56 donaciones de órganos, de las que 30 fueron en asistolia y 26 en muerte cerebral. Dentro de los hospitales españoles con programa de trasplantes, el centro sanitario cordobés es el séptimo que más donaciones recibió. Encabeza la lista el Virgen de la Arrixaca de Murcia con 70, seguido del 12 de Octubre de Madrid (66), el Central de Asturias (65), el Marqués de Valdecilla de Santander (61), el Hospital de Bellvitge (61) y el Vall d'Hebrón (58), ambos de Barcelona.

España vuelve a superar los 6.300 trasplantes

La actividad de donación y trasplante de órganos es un ejemplo de la excelencia del Sistema Nacional de Salud y la solidaridad de la sociedad española. Gracias a ello, en 2025 se realizaron 6.335 trasplantes de órganos -el país supera por segundo año consecutivo la barrera de los 6.300-, lo que supone una tasa de 129,0 por millón de población (p.m.p.), según el balance presentado este viernes por la ministra de Sanidad, Mónica García, en una comparecencia junto a la directora general de la Organización Nacional de Trasplantes, Beatriz Domínguez-Gil.

Este volumen de trasplantes fue posible gracias a las 2.547 personas que donaron sus órganos tras fallecer, lo que supone una tasa de 51,9 p.m.p, una cifra similar a la del año previo, cuando se alcanzó el máximo histórico. Esta tasa es muy superior a la del resto de países del mundo, según datos del Observatorio Global de Donación y Trasplante. En 2024, Estados Unidos registró 49,7 donantes p.m.p, Italia 30,6, Francia 28,6, Canadá 22,9, Suecia 22,7, Reino Unido 20,4, Australia 19,7, Alemania 11,4 y la Unión Europea en su conjunto 24,2 donantes p.m.p.

Relacionado Un juzgado investigará los contratos de la Plataforma del SAS en Córdoba

"Es importante destacar que, detrás de cada trasplante, hay decenas de profesionales sanitarios coordinados por la ONT que logran que cada procedimiento sea un éxito. Sin olvidar, por supuesto, que este logro es posible gracias a la generosidad de los donantes y sus familias", ha afirmado la ministra, que también ha anunciado las principales líneas de la nueva estrategia que ha diseñado la ONT junto a las comunidades autónomas y que busca “que el trasplante de órganos llegue a todos los pacientes que lo necesitan, en el menor tiempo posible y con las mayores garantías de éxito”. La nueva estrategia, pendiente de adopción definitiva por la Comisión de Trasplantes del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, se iniciará este año y se extenderá hasta 2030.

La primera línea se centra en continuar aumentando la disponibilidad de órganos de personas fallecidas, ampliando la capacidad de detección de posibles donantes y mejorando diferentes fases del proceso. También incluye medidas orientadas a la expansión del número de centros implicados, la reducción de las negativas a la donación y la ampliación de criterios de aceptación de órganos para uso clínico. La tercera línea busca mejorar el acceso al trasplante, en términos de indicación y reducción de barreras para pacientes con especiales dificultades por sus características. La cuarta se centra en mejorar la medición de los resultados del trasplante y en la innovación. Por último, la quinta pata del plan pretende reforzar los equipos de coordinación de trasplantes.