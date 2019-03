Al-Zahara cree "ilegal y arbitrario" que se permitan actos religiosos en los centros cívicos

La Federación de Asociaciones de Vecinales Al-Zahara ha manifestado su postura ante la petición de la Hermandad de la O de salir desde el centro cívico Levante para su salida procesional y ha considerado que es "ilegal y arbitrario" permitir actos religiosos, pero también políticos en estas instalaciones.

Para fijar este planteamiento, la federación que preside Antonio Toledano se centra en el reglamento de los centros cívicos y recuerda que en su punto 51, que señala que "las actividades para las que se pueden ceder el uso quedan excluidas aquellas que tengan fines lucrativos y las de contenido político, religioso, sindical, empresarial o comercial”.

Así, sostiene que con ello "el pretendido uso de un centro cívico para la preparación, organización y salida de una procesión, ocupando un total de doce días, está comprendido dentro de las exclusiones que el citado artículo define".

No obstante, reconoce también que "toda entidad puede usar los centros cívicos, las hermandades y cofradías también", todo ello en múltiples tipos de actos, aunque recordando de nuevo que "lo que está limitado es el tipo de actividad que se puede realizar".

En esta línea, advierte de que "si ha existido algún error en el uso de estos espacios,permitiendo celebrar actividades políticas, primero, no justifica seguir incumpliendo el reglamento con actividades religiosas; y, segundo, debe evitarse que se sigan realizando estas vulneraciones del mismo".

Por ello, la federación de vecinos indica que corresponde "tanto a la Delegación de Participación Ciudadana como a la entidad que haya realizado actividades políticas, dar las preceptivas explicaciones, y a la luz de estas actuar en consecuencia, siempre teniendo en cuenta que todo pasa por el cumplimiento del Reglamento".

"No dar las explicaciones oportunas sería una confirmación de que no se haactuado conforme al reglamento o que la Delegación de Participación no ha hecho unainterpretación correcta del mismo", reseña.

No obstante, la Delegación de Participación Ciudadana ya se ha mostrado contraria a que la Hermandad de la O pueda salir desde el citado centro cívico.

Aún así, Al-Zahara señala que "si finalmente se acepta el uso del centro cívico para una salida procesional, para otra actividad religiosa o para seguir celebrando actividades políticas, estaremos abriendo la espita a la posibilidad de que otras entidades políticas y cualquier confesión religiosa o pseudorreligiosa puedaabogar para poder usar los centros cívicos".

Y concluye asegurando que "esto supondría una financiación encubierta de dichas entidades que convertirían en sus sedes a los centros cívicos, sustrayéndoles su uso ciudadano abierto".