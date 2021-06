No obstante, estas no son las únicas titulaciones para las que se necesita más de un diez de nota, ya que también se encuentran Física, con un 12,105, Psicología, con un 11,270, Traducción e Interpretación en Inglés, con una nota de corte de 11,060 y Biología, con un 10,495.

Con coleta y mascarilla

Las pruebas de acceso a la Universidad cuentan con unas normas a cumplir por parte del alumnado, además de las impuestas por la crisis sanitaria del coronavirus, que es la de llevar mascarilla durante la realización de los exámenes. Pero, además, la normativa deja bien claro que "con el fin de asegurar que no se están utilizando audífonos ni auriculares, todos los estudiantes habrán de tener al descubierto sus pabellones auditivos durante la realización de los exámenes". Es decir, que se lleva coleta para las personas que tengan el pelo largo o se muestra que no se lleva pinganillo para copiar. Y es que, si se descubre a alguien copiando, la nota es un cero. En cuanto a los materiales que se pueden emplear, en Griego y Latín "se permite el uso de diccionario incluyendo, en su caso, el apéndice gramatical. Los diccionarios que incluyan notas, apuntes, etc. serán retirados por los miembros del tribunal". En Matemáticas, Economía, Geología, Física, Química y Dibujo Técnico “se permitirá el uso de calculadoras no programables, no gráficas, sin capacidad para almacenar ni transmitir datos. La utilización de cualquier otro dispositivo electrónico (móvil avanzado, Smart Watch, PDA, etc.)” se considerará copia y se calificará con un cero.