El gobierno vuelve a "tender la mano" a la oposición para aprobar los presupuestos de Córdoba

Los presupuestos de Córdoba para este año vuelven, una semana más, a ser tema de conversación en el Ayuntamiento. Tras la Junta de Gobierno Local de este lunes, 29 de marzo, la primera teniente de alcalde delegada de Turismo, Desarrollo Económico, Participación e Igualdad, Isabel Albás, y el delegado de Presidencia y Movilidad, Miguel Ángel Torrico, han vuelto a "tender la mano" a la oposición para aprobar las cuentas.

Ya es sabido que los presupuestos contemplan 25 millones de euros para uno de los proyectos más importantes para la capital cordobesa: la base logística del Ejército de Tierra. A ello se han vuelto a referir ambos concejales durante su intervención.

Albás ha expresado que estas cuentas son muy importantes "para comenzar con la base logística, para que salga adelante", al igual que otros proyectos para la ciudad; y ha asegurado que confía "en que la oposición va a hacer lo correcto y vamos a tener los presupuestos cuanto antes". "Por eso hago un llamamiento para que pongan el interés de Córdoba por delante de cualquier otro interés", ha matizado.

Asimismo, Torrico ha matizado que "todos los presupuestos son importantes, pero este año se juegan proyectos estratégicos, de ciudad, decisivos y definitivos que merecen un comportamiento más allá de lo normal en el juego político de gobierno y oposición", y ha reiterado que tienen "la mano tendida a todos los grupos políticos, sin excepción, y el que no la quiera aceptar tendrá que explicarlo".

Fue el pasado 24 de marzo la última vez que Vox, socio preferente del cogobierno hasta ahora, aseguró que no iba a apoyar las cuentas del Ayuntamiento porque, dijeron, "no son la solución, son el problema y son malos para Córdoba" y rechazaron el "chantaje" que a su juicio mantiene el gobierno municipal con el proyecto de la base logística. Ese mismo día, el alcalde, José María Bellido, se pronunció al respecto y el delegado de Hacienda, Salvador Fuentes (PP), contestó que intentarían "hasta el último día" convencer al grupo municipal de Vox para que apoyen el presupuesto, mientras continúa en conversaciones con el PSOE, IU y Podemos.

Acuerdos de la Junta de Gobierno Local

Por otra parte, la Junta de Gobierno Local de este 29 de marzo ha aprobado la modificación de las actividades del programa de educación en valores denominado La solidaridad, tarea de todos y todas. La subvención mantiene el mismo importe, 104.250 euros, para la formación en valores, actividades en educación de paz y solidaridad en centros públicos de Secundaria y Bachillerato durante el curso escolar vigente.

Además, la delegación de Sostenibilidad ha aprobado un protocolo general, junto a El Corte Inglés, para evitar el desperdicio de productos alimenticios de valor perecederos, que serán destinados al Centro de Conservación Zoo de Córdoba, que los destinará a la alimentación de los animales.

Contrato del Imtur

Acerca de la denuncia de los grupos municipales de IU y Podemos sobre un contrato realizado por el Consistorio a la empresa catalana D'Aleph, donde trabajó la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, para llevar a cabo la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del Instituto Municipal de Turismo (Imtur) y que consideran es "nulo de pleno derecho", Albás ha defendido que "la información no es real y hemos pedido el informe al secretario del Ayuntamiento para argumentar que eso no es cierto".

"No sé si ellos -los concejales de IU y Podemos- controlan dónde han trabajado mis compañeros; a lo mejor no lo controlan porque no han trabajado nunca fuera de la política, a lo mejor ese es el problema", ha puntualizado, antes de argumentar que la mayoría de sus compañeros, como ella misma, vienen "de la sociedad civil". "Algunos hemos sido autónomos y otros hemos trabajado para la empresa privada y desde luego, controlar dónde han trabajado todos mis compañeros es francamente complicado", ha sentenciado.

El trabajo para el que fue contratada la empresa no está finalizado aún, aunque el plazo era de tres meses. Al respecto Albás dice que "hay una serie de puntualizaciones que son interesantes" en el informe, que prometió hacer público.

Sentencia a Aucorsa

Hace pocos días se conoció una sentencia del Juzgado de lo Social número 1 de Córdoba, que ha condenado a la empresa municipal Autobuses de Córdoba (Aucorsa), a repetir un tercer examen de la fase de oposición del proceso selectivo para cubrir un puesto técnico en contratación, calidad y subvenciones por considerar que "lesiona el derecho fundamental a la igualdad" de uno de los aspirantes.

Al respecto, Torrico ha informado de que están "a la espera de que se nos informe acerca de la postura adecuada, si acatar o recurrir la sentencia y poder cumplir el plazo legal de presentación de ese recurso y, si hay algo que se ha hecho mal por parte de Aucorsa o por el comité, compuesto por trabajadores de la empresa, sin composición política, se tendrá en cuenta y se retrotraerá todo el proceso a lo que la sentencia nos indique".