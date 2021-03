El PP y Vox se atascan en la negociación de los presupuestos del 2021 en Córdoba

Ya casi es abril y no hay presupuestos aprobados para Córdoba en 2021, unos presupuestos que contemplan 25 millones de euros para uno de los proyectos más importantes para la capital cordobesa: la base logística del Ejército de Tierra. El desencuentro entre el gobierno municipal y Vox, su socio preferente hasta ahora, continúa, hasta el punto de que la negociación entre ambos grupos está atascada a día de hoy. Este miércoles, 24 de marzo, Vox ha asegurado, de nuevo, que no va a apoyar las cuentas del Ayuntamiento porque "no son la solución, son el problema y son malos para Córdoba", mientras que el delegado de Hacienda, Salvador Fuentes (PP), ha contestado que intentarán "hasta el último día" convencer al grupo municipal de Vox para que apoyen el presupuesto.

Así las cosas, la portavoz del grupo municipal de Vox, Paula Badanelli, ha sido tajante y ha rechazado "el chantaje" que a su juicio mantiene el gobierno municipal con el proyecto de la base logística del Ejército para aprobar las cuentas. "El manoseo de la base es repugnante y peligroso", ha expresado la edil, quien ha afirmado que "el que ose usarla como arma arrojadiza lo pagará en las urnas" porque "con el pan de nuestros hijos no se juega".

El alcalde, José María Bellido, ha respondido a Badanelli sobre el proyecto de la base logística, cuyo presupuesto municipal está incluido en las cuentas del 2021. "Mi obligación es pelear por esta ciudad, tengo que seguir haciéndolo para que la financiación comprometida por el Ayuntamiento en este proyecto salga adelante, y para eso tienen que salir los presupuestos".

La base logística del Ejército lleva 25 millones de inversión en el presupuesto municipal, comprometidos ya con Defensa. Hace días Bellido conversó con la ministra de Defensa y volverán a reunirse este viernes para conversar sobre los avances y los contenidos del convenio, según ha confirmado el alcalde.

Bellido ha expresado que le "sorprende y decepciona" la actitud de Paula Badanelli porque "llevamos meses hablando, se han producido negociaciones, había actuaciones que estaban incluidas en el proyecto", como Gran Vía Parque y algunos proyectos de carácter social y "no entiendo porqué por el simple hecho de que una concejal tome posesión anuncian la ruptura". Es la segunda vez que Vox deja en el aire su apoyo, con lo cual Bellido considera que "no hay ninguna novedad" y será la segunda vez que Vox "dé la espalda" a proyectos importantes.

"Si no hay plan A, habrá plan B o plan C con quien quiera venir a sumar, pero la base logística es innegociable y de una forma o de otra cumpliremos con nuestros compromisos", ha expresado Bellido, en un mensaje de tranquilidad a la población porque "administrativamente se tienen soluciones, pero lo correcto es cerrar el convenio con los presupuestos".

Las puertas siguen abiertas para Vox

José María Bellido y Salvador Fuentes han confirmado que el gobierno municipal sigue "con la mano tendida" a Vox y a otros grupos políticos que quieran "construir ciudad y llegar al menos a un acuerdo que permita sacar los presupuestos".

Por su parte, Paula Badanelli, en su rueda de prensa, ha afirmado que "no va a pasar absolutamente nada porque no se apruebe el presupuesto para julio", al tiempo que ha pedido al alcalde, José María Bellido, que "rectifique" porque "se pueden hacer las modificaciones presupuestarias necesarias para que los temas importantes salgan adelante, los importantes y no millones y millones que después no se ven en la calle", y ha recordado que Vox presentó enmiendas a la totalidad de estas cuentas.

Badanelli afirma que, por cómo van las cosas en la negociación de estas cuentas, hasta septiembre no podrían ponerse en carga, con lo cual no entiende "cuál es el problema entonces de ponerse a trabajar en un presupuesto serio con Vox, que está dispuesto a arrimar el hombro cuando no se nos engaña".

Así, tal y como ha sido presentado, Vox considera que "no es el presupuesto que necesita Córdoba" y lo compara "en un 90%" al de IU del 2019, por lo que plantea "darle la vuelta", para, sobre todo, ayudar a los autónomos y a las pymes: "no podemos estar pagando cursos de costura en los centros cívicos mientras cierran empresas".

Sin embargo, Fuentes ha afirmado que el presupuesto estaba "casi cerrado" con Vox y "solo quedaban flecos con el tema de turismo". Precisamente ese tema ha salido a relucir tras la denuncia de Podemos e IU sobre el contrato del Imtur a una empresa de Barcelona vinculada con Inés Arrimadas. El contrato, a juicio de Vox, "es poco ético y solo demuestra el absoluto desastre y caos en el que está sumida la gestión turística desde hace dos años". Badanelli ha aprovechado para pedirle a Bellido que "asuma las competencias de turismo y ponga orden en el Imtur porque está llevando a la ruina a nuestra ciudad".

Hasta ahora, el gobierno municipal no se ha puesto en contacto con Vox, con quienes sí se aprobó el presupuesto de 2020: "no hemos recibido ni una sola llamada de ningún miembro de este gobierno", afirma Badanelli, una situación que a su juicio "dice mucho de la importancia que tiene esto para el gobierno municipal, no tendrá mucho interés". Al respecto, Salvador Fuentes ha respondido que será él mismo "esta misma tarde" quien llamará a los ediles de Vox.

Negociación con la oposición

Acerca de la reunión entre Salvador Fuentes y el PSOE Badanelli ha asegurado que "me parece bien que empiecen a negociar con otros grupos municipales, nos parece bien que el PP mire a la izquierda, no es primera vez que lo hace ni será la última".

El delegado de Hacienda, por su parte, ha respondido a la nota del PSOE tras la primera reunión que sostuvieron, donde afirmaban que el apoyo de ese grupo municipal "no es decisivo para aprobar las cuentas". Fuentes ha asegurado que se refería a que "no es necesario que voten a favor porque no es su presupuesto, pero sí vamos a intentar sacar la abstención a través del mayor número de enmiendas posible" que presente la oposición.

"Nunca he cerrado la puerta a ningún grupo, teniendo incluso la aprobación de Vox", ha continuado el también gerente de la Gerencia Municipal de Urbanismo y ha informado de que mañana se reunirá de nuevo con el PSOE y que IU está pendiente de pasar por escrito sus propuestas. Fuentes ha recalcado la "actitud ejemplar, absoluta colaboración y predisposición de la oposición en cuanto a las aportaciones, muy constructivos y con sentido común".