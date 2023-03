El Gobierno convocará a la Junta para dar un “impulso” a la Variante Oeste de Córdoba

El Gobierno de España convocará en las próximas fechas una reunión con la Junta de Andalucía para impulsar la Variante Oeste de Córdoba, según ha avanzado este lunes el secretario general de Infraestructuras del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Xavier Flores, añadiendo que en los presupuestos de este 2023 hay una partida de 500.000 euros destinada a su actualización.

Así lo ha manifestado Flores en una respuesta a preguntas del diputado del PP por Córdoba, Andrés Lorite, en la Comisión de Transportes del Congreso, al tiempo que el popular ha advertido de que "ha sido el PSOE el que ha estado bloqueando este proyecto, unas veces desde el gobierno de la Junta de Andalucía y otras desde el Gobierno de España".

“Visto el interés de la Junta, vamos a convocar una reunión entre ambas administraciones para retomar y revisar los compromisos adoptados y articular los mecanismos necesarios para el impulso y desarrollo del proyecto”, ha añadido Flores, que ha puntualizado que la actuación del tramo norte de la Variante Oeste fue redactada en 2015 -entonces con el PP en el Gobierno-, pero “no se llevó a cabo su ejecución”, por lo que “ahora hay que realizar los trámites para su actualización”.

Flores ha explicado que el tramo norte de la Variante Oeste es una actuación recogida en el protocolo firmado el 9 de octubre de 2006, que incluía la construcción del acondicionamiento de un enlace y la mejora del trazado de la A-4 desde el kilómetro 404, conocida como la Variante de Porcelanosa, además de fijar las cantidades a aportar por cada administración.

Y ha incidido en que el Gobierno ejecutó esta última variante, añadiendo que “la Junta no ha respondido de la misma manera”, dado que “en ningún momento se ha hecho cargo de la conservación del tramo que le correspondía, ni ha solicitado propuesta de cesión del mismo, ni tampoco ha abonado al Ministerio el importe de la actuación que le correspondía”.

Respuesta del PP

Mientras, el diputado del PP Andrés Lorite ha señalado que "el secretario general admite que el proyecto de ejecución de la Variante Oeste es de 2015, impulsado por el anterior Gobierno del PP, que contaba con 29 millones de euros de inversión plurianual, y que en los últimos PGE redactados y aprobados por el Gobierno del PP (año 2018) contemplaba dos millones de euros para iniciar la segunda fase de esta carretera".

En este caso, el popular ha subrayado que "esos PGE no se ejecutaron y la partida del Gobierno de Sánchez en los PGE de 2021 fue de unos ridículos 100.000 euros".

Igualmente, Lorite ha advertido de que "el secretario general da un duro revés a los anteriores gobiernos del PSOE de la Junta de Andalucía", puesto que "habla de las obras de la primera fase que terminaron hace diez años y que la Junta no ha recepcionado, ni está conservando".

Al hilo, el portavoz del PP en dicha comisión ha detallado que "hace diez años la Junta estaba gobernada por el PSOE, y fue ese gobierno el que no recepcionó esa obra, posiblemente porque no está finalizada en su integridad, pues falta la segunda fase", de modo que "ninguna administración puede conservar una carretera que no es de su titularidad", ha aclarado.

Asimismo, ha puntualizado que "el Ministerio nunca se ha reunido con el actual gobierno de la Junta para abordar este asunto". Es por ello por lo que "tanto el PP como la propia consejera de Fomento andaluza han pedido en reiteradas ocasiones que se convoque la comisión de seguimiento del protocolo de actuación sobre la Variante Oeste", ha recordado Lorite.

Así, el popular ha expresado que están "satisfechos" ante las palabras del secretario general de Infraestructuras de que "se va a convocar la reunión de esa comisión de seguimiento del protocolo de la Variante Oeste".