La fusión en la música

La música está estrechamente vinculada con la creatividad y es esa misma cualidad la que hace que surjan las más extrañas mezclas que con frecuencia dan origen a géneros insólitos. Fusión es la denominación que se da a la mezcla de dos géneros o estilos musicales distintos en una obra, que a su vez puede generar uno nuevo.

Entre las fusiones musicales mas conocidas tenemos Jazz fusion, Jazz rock, Blues rock, Folk rock, Country rock, Pop rock, Funk rock, Reggae fusion, Folk metal, y Metalcore (hardcore punk y heavy metal), todas nacidas de la ingente creación y búsqueda de músicos con un gusto especial por le jazz y el rock de Estados Unidos.

Aquí en España tenemos una idea fija con la música del flamenco que atrae a los creadores a experimentar con diferente resultado, apareciendo subgéneros como el Flamenco fusión, Flamenco-Jazz, Flamenco rock, etc. Este uso del flamenco se está dando cada vez más en nuestro entorno, si bien es cierto que a veces genera no pocas controversias entre librepensadores, eclécticos y puristas.

Pero todos estas creaciones, en el caso de la música flamenca, tienen su cimiente en los híbridos ancestrales que son conocidos como cantes de ida y vuelta. Fusión de nuestra música con las tonadas y músicas americanas que se encontraron en esa parte del mundo durante el extenso período de colonización. Obviamente ninguna de las dos partes de esa hibridación es pura, pues la música española es el resultado de la anterior fusión de elementos musicales europeos y de la anterior unión árabe-andalusí, que a su vez proviene de la mezcla de cultural entre el mediterráneo y el oriente.

Por otro lado, la música americana es a su vez una mezcla infinita de elementos culturales de orígenes tan diversos como el europeo, el africano por la esclavitud y de la más que autóctona indo-americana ya presente cuando el viejo mundo “descubrió” a un quizás mundo más viejo por su desarrollo científico y social, superior al europeo. En conclusión los cantos de ida y vuelta, que son la base de nuestra fusión musical, son también conocidos como mestizaje musical o hibridación musical.

En otro orden de cosas, adentrémonos en algún término internacional que es muy interesante para comprender la fusión musical. El conocido como Crossover es un anglicismo que no es más que la creación de composiciones o arreglos que unen elementos de estilos de origen diferente y/o rítmicos que no suelen ir juntas. Ejemplo de ello son las mezclas entre ritmos bailables diferentes: Rap/Trap, Bachata, Reggaeton, entre otros.

Existen distintos tipos de los anteriormente mencionados crossover o fusión que fácilmente reconocerán. La Fusión clásica: género musical que combina géneros musicales diversos con la música llamada clásica y/o interrelaciona idiomas en melodías clásicas.

Ejemplos de ellos tenemos la Fusión de música de cámara con flamenco en la Noche Blanca de Córdoba de hace unos años en un concierto entre el Pele y el premiado con un Grammy Cuarteto de Cuerdas de la Habana o más lejanos si cabe en sus géneros musicales la unión entre el grupo de rock alemán Scorpion y la afamada Orquesta Filarmónica de Berlín. El más que conocido grupo vocal Il Divo es el ejemplo perfecto para ilustrar lo que se conoce como Pop-Opera, que es la mezcla del canto y la técnica vocal lírica con temas musicales de balada o pop.

Otra fusión es la que se realiza mezclando distintas técnicas voces líricas e idiomas. Pongamos como ejemplo conocido la canción Say Goodbye, donde se mezclan el inglés con el italiano en las voces de Sara Brightman, cantante soprano, actriz, bailarina y directora de orquesta inglesa, y el conocido Andrea Bocelli, tenor italiano.

Existen otra infinidad de ejemplos de hibridación musical, como por ejemplo los que conforman el Heavy Metal con el punk conocido como Hardcore Punk, que representan grupos como los estadounidenses Stuck Mojo, Beastie Boys, Anthrax o Bad Brains y los holandeses Urban Dance Squad, entre otros, o los conocidos Red Hot Chili Peppers, ejemplo de la fusión llamada Funk Rock o Funk Metal que usan elementos diversos de diferentes tipos de rock como el progresivo, el rock psicodélico o incluso el jazz.

Géneros de fusión como la llamada Salsa no podrían faltar aquí, aunque alguno se preguntará si ese no es un género ya consolidado. Y tiene razón, pero surgió en los años 60 del siglo pasado en la ciudad de New York y es la mezcla entre el afamado Son cubano y el jazz junto a otros ritmos. Es básicamente un género bailable que ya no solo se escucha y aprecia en Latinoamérica, sino cada vez más en otras zonas del mundo poco dadas a estos ritmos. Este género bailable tiene varios subgéneros como la salsa dura, la romántica y la timba, de igual raíz basada en la fusión multicultural.

Como aviso a puristas y ortodoxos musicales: casi nada es puro en la música y todo proviene de fusiones y mezclas que siempre han existido y por los derroteros que lleva la música actualmente, no parece que el gusto por unir y dar vida a nuevas y a veces creativas novedades musicales vaya a desaparecer.