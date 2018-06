La fiscal de Violencia de Género pide "tranquilidad" para cambiar el código penal

La fiscal de Sala de Violencia sobre la Mujer de la Fiscalía, Pilar Martín Nájera, sostuvo ayer que el Código Penal (CP) "no se puede cambiar continuamente y hay que analizarlo tranquilamente", para ver "dónde falla", y si hay que cambiar "incluso la terminología y después actuar". En declaraciones en una jornada formativa para fiscales y forenses especialistas en violencia de género, se ha referido a la comisión que se encarga de revisar la tipificación de los delitos sexuales en el Código Penal de la que forma parte.

En este sentido, ha señalado que se está debatiendo "si es necesario o no hacer modificaciones en el Código Penal en materia de delitos contra la libertad sexual", bajo la premisa, a su juicio, de que éste "no se puede cambiar continuamente". Ha añadido que en la comisión se está debatiendo si se puede mejorar o no este código para esta tipología de delito concreto, después del rechazo social que ha generado la sentencia de la Audiencia de Navarra sobre el caso de La Manada.

Respecto a las jornadas en las que participó ayer, especificó que la formación en perspectiva de género "es fundamental para conocer las tendencias, conocer cómo tratar a la víctima y conocer las directivas" en este ámbito. A su juicio, el cuidado de la víctima de género que decide romper el silencio y que acude a la vía judicial es "un caballo de batalla de todo el aparato judicial". "Que se sientan acogidos, que se sientan entendidos con independencia de que finalmente la sentencia pueda ser de un signo o de otro, porque ya de por sí todo el procedimiento es complicado y muchas veces también demasiado largo es nuestro objetivo, junto a la protección", ha concluido la fiscal.

Por su parte, la consejera de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía, Rosa Aguilar, ha remarcado la "apuesta clara y decidida" por la formación en género, porque "la Violencia de Género hay que responderla desde todos los ámbitos e instituciones".

Para la titular de Justicia, "más formación es siempre mejor lucha contra la Violencia de Género", a la que considera "una lacra social que hay que combatir y que interpela a todos".

La consejera resaltó la importancia de la colaboración profesional que mantienen fiscales y médicos forenses en el campo de la lucha contra la violencia de género y la protección de las víctimas en la comunidad autónoma andaluza.

La jornada, que se desarrolla en el marco del convenio de colaboración firmado por la Junta y el Ministerio Fiscal en 2014, ha contado también con la participación de la fiscal delegada de Violencia contra la Mujer en Andalucía, Flor de Torres; el teniente fiscal de la Fiscalía de Córdoba, Manuel Carlos Jiménez Alarzón, y la delegada del Gobierno andaluz en Córdoba, Esther Ruiz.

Según señaló la titular de Justicia e Interior, en el campo de la prevención y la lucha contra la violencia de género resulta imprescindible la colaboración institucional y profesional, así como la formación específica para proporcionar un mejor servicio a la ciudadanía.

En su intervención, la consejera indicó que esta jornada formativa se centra en dos temas fundamentales: el control telemático de las penas y medidas cautelares, y el análisis de los aspectos psicológicos que afectan a menores cuyas madres han sido víctimas de violencia de género.

En ambos casos, según precisó, "desde la Consejería de Justicia e Interior hemos apostado por dar prioridad a los contenidos de carácter práctico, tanto en el ámbito de las nuevas tecnologías, como en el de las técnicas que permiten a los profesionales empatizar durante las entrevistas con las niñas y los niños en riesgo de sufrir victimización secundaria".