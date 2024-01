La feria Infaciencia enseña a los más pequeños en Córdoba que "no hay que ser Einstein para ser científico"

Juegos interactivos, vídeos didácticos, bailes, diversión y mucho conocimiento sobre ciencia han compartido los cordobeses más pequeños este lunes en la feria Infaciencia. Y es que la Universidad de Córdoba (UCO) ha celebrado en el Aulario Averroes del Campus de Rabanales por el día de Santo Tomás de Aquino (festivo para los universitarios) la sexta edición de esta cita que ha congregado a medio millar de escolares de tres a seis años procedentes de colegios de Córdoba y su provincia, además de Écija (Sevilla).

Con el fin de "ilusionar a los más pequeños con la ciencia" y "despertar la educación desde el conocimiento", el rector de la UCO, Manuel Torralbo, ha inaugurado esta feria Infaciencia que ha contado con la participación de doce centros educativos, siete de ellos de la provincia cordobesa: los colegios Araceli Bujalance Arcos (Encinarejo), Andalucía (Posadas), Vicente Nacarino, Santa Ana (Palma del Río), Sagrada Familia Rafaela María, Sagrada Familia (Baena) y Teresa Comino (Villafranca); uno de la provincia de Sevilla: Sagrada Familia. SAFA (Écija); y cinco de la capital cordobesa las escuelas infantiles Giner de los Ríos y Fidiana y los colegios José de la Torre y el Cerro y Antonio Gala.

Entre todos los centros han creado un museo científico viviente para rendir homenaje a 14 investigadoras, que suponen tan solo una pequeña representación de todas las mujeres que a lo largo de la historia han contribuido al avance del conocimiento. Un objetivo que ha remarcado la subdelegada del Gobierno en la provincia, Ana María López, quien ha hecho hincapié en la necesidad de eliminar "los estereotipos" de género y de "visibilizar el papel de la mujer" en la historia de la ciencia.

Un claro ejemplo es el caso de la oceanógrafa gallega Ángeles Alvariño, que ha sido la científica escogida en esta feria por el colegio Araceli Bujalance Arcos de Encinarejo: "Gracias a que llevamos días trabajando sobre ella (Ángeles Alvariño), los niños ya saben que muchos de los científicos (hombres) de ese momento quisieron apoderarse de sus descubirmientos y que se negó", ha explicado Elena, profesora que ha estado presente en la sexta edición de Infaciencia junto a sus alumnos.

En el estand de este centro escolar, cada 15 minutos iba pasando un grupo de alumnos diferente. Todos han alucinado con el juego interactivo de ese pequeño robot que les ha ido guiando a través de los diferentes hitos conseguidos por la oceanógrafa gallega como las 22 especies de animales marinos que descubrió durante su carrera o el buque que actualmente lleva su nombre y que ha servido, por ejemplo, para hacer expediciones en La Palma tras la erupción de su volcán en 2021.

"Esta feria es una manera muy buena de acercar la ciencia a los más pequeños y mostrarles que la ciencia puede ser fácil", ha reivindicado Ángeles Amate, alumna de cuarto del grado de Educación Infantil y Bilingüe que ha estado coordinando a unos alumnos del colegio Sagrada Familia de Baena que han estado "muy nerviosos y con ganas de explicar todo lo que han aprendido" sobre Hipatia de Alejandría, la filósofa que destacó en matemáticas y astrología en el siglo V.

En el expositor de las escuelas infantiles Giner de los Ríos, la científica Mary Anning ha sido la homenajeada. Considerada como la primera paleontóloga del mundo, los niños han podido meterse en su piel y buscar mediante un divertido juego los diferentes fósiles y huesos necesarios para descubrir distintos animales. "Esta feria permite que los niños y niñas tengan referencias femeninas en la ciencia", ha destacado Nuria, estudiante de la Facultad de Educación y encargada del expositor.

Una de las presencias más especiales en esta feria ha sido la de María José Polo. Y no precisamente por su actual cargo de vicerrectora de Política Científica de la UCO, sino por ser una de las científicas que los más pequeños han homenajeado en Infaciencia. Y claro, esos niños del colegio Andalucía de Posadas, antes de conocer mediante juegos las causas de la sequía, cómo funciona el pantano de La Breña o la estructura de la molécula del agua, se han quedado alucinados al encontrarse en persona a quien han estado estudiando durante varios días y que tienen, como ha señalado la profesora Ana Telles, como "su fan número uno".

"No me imaginaba que me iban a seleccionar a mi, es mucha responsabilidad y me he puesto nerviosa y todo. Los niños estaban cortados porque no me conocían en persona, pero con mucha ilusión han convertido esta experiencia en algo muy emocionante", ha destacado María José Polo junto a la maqueta del río Guadalquivir, donde ha hecho hincapié en "la importancia" que tiene "la cercanía" de la ciencia en los jóvenes para que "la perciban como una salida profesional viable y que no hay que ser un genio como (Albert) Einstein para ser científico".

Patricia Bath, Josefina Sillero, Elena García Armada, Jane Goodall, Valentina Tereshkova, Virginia Apgar, Margarita de Val, Mary Walton y Ada Lovace han sido el resto de científicas representadas en esta sexta edición de Infaciencia que ha levantado "ilusión y felicidad" en los más pequeños. Al menos así lo ha considerado María, madre de uno de los alumnos del centro Giner de los Ríos que, como el medio millar de asistentes restante, seguro que a partir de ahora sueña con poder ser científico en el futuro.