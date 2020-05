Estos son los espacios y servicios que abren este lunes en Córdoba en la fase 2 de la desescalada

La fase 2 de la desescalada, en la que Córdoba entra este lunes 25 de mayo, trae consigo la reapertura de numerosos espacios y la recuperación de otros tantos servicios paralizados durante el estado de alarma. La mayoría de los servicios que se retoman ahora lo harán con fuertes medidas de higiene y seguridad, además de con un aforo reducido que, en ningún de los casos, llegará al 100%.

Este lunes abre la Mezquita-Catedral a las visitas turísticas, ya que durante estos meses ha estado activa para la celebración de ritos litúrgicos. El aforo máximo diario será de 3.500 personas (el 30% del aforo del monumento a razón de 250 personas por cada media hora) y el horario establecido para esta reapertura es de 10:00 a 14:00 y de 18:00 a 21:00 de lunes a sábado y de 16:00 a 21:00 los domingos.

Al monumento solo se podrá entrar por la Puerta del Perdón y salir por la de Santa Catalina y las entradas se podrán comprar de manera online o en taquilla (pero solo se puede pagar con tarjeta o el móvil). El Cabildo ha informado de que desinfectará el edificio dos veces al día, al tiempo que se realizarán tomas de temperatura a los visitantes.

Entre los monumentos culturales que abrirán sus puertas también se encuentran los Jardines del Alcázar, que abrirán este lunes, según informó en su día el Ayuntamiento. El aforo, obviamente, será limitado y desde el Consistorio no han detallado lo que ocurrirá con el resto del edificio.

Cabe recordar que espacios culturales como monumentos o los museos podrían haber abierto desde la fase 1, algo que en el caso de Córdoba no ha ocurrido con ninguno de estos lugares. Además, son muchos los museos y salas culturales que, a pesar de poder empezar a retomar la actividad, no lo harán. Entran en este plano museos como el Arqueológico o el Bellas Artes, de la Junta de Andalucía o el Taurino o el Julio Romero de Torres, del Ayuntamiento. Tampoco abrirán en la fase 2, o al menos el Gobierno andaluz no ha detallado fecha, Medina Azahara ni la Sinagoga.

Cuentan como servicio cultural las taquillas del Instituto Municipal de Artes Escénicas (IMAE) que retoma este lunes la actividad, pero los propios teatros permanecerán cerrados. De momento, se desconoce cuándo volverán a acoger espectáculos teatros como La Axerquía o el Gran Teatro. Sobre el primero, el Ayuntamiento comentó que abriría el 8 de junio para ensayos de la Orquesta y puede que acoja algún evento a principios de verano, pero, de momento, permanecerán cerrados al público.

Cementerios

Lo que sí se conocen ya son las condiciones de apertura de los cementerios municipales, que desde este lunes abren sus puertas de nuevo. Según ha detallado el Ayuntamiento, abrirán de 9:00 a 14:00 (por la tarde cerrarán para labores de desinfección) y únicamente para las visitas a los difuntos, sin posibilidad de colocar flores o limpiar lápidas.

Los cementerios de La Fuensanta, San Rafael y La Salud tendrán los accesos restringidos, no así el de Santa Cruz, por acoger a bastante menos público. No será posible utilizar las escaleras, ni tampoco los baños o las fuentes.

Para el interior de los tanatorios los grupos serán, como máximo, de 15 personas, que ascenderán a 25 si es en el exterior.

Atención ciudadana y piscinas

Con respecto a los servicios municipales, este lunes se podrán visitar ya algunos espacios del Imgema, como los museos de Ciencia y Tecnología y de las Casas de la Ciencia, los museos de Paleobotánica, de Etnobotánica, Colecciones Vivas -Planta Americana, Colección de plantas del terciario, Invernaderos- y molinos de San Antonio y de Martos, con protocolos de acceso y visita.

Igualmente, se abrirán para un tercio de aforo de visita las colecciones de Paleontología, Etnobotánica, Colección sistemática, Herbario, Acuáticas y Real Jardín.

Empezarán a retomarse durante la fase 2 (aunque seguramente no sea justo al inicio) la actividad en los centros cívicos. La información del Consistorio en este sentido es que, una vez se realicen las labores de limpieza y desinfección, se abrirán al público servicios y actividades propios de centros cívicos, pero de manera restringida y fomentándose las actividades online.

También durante esta segunda fase se empezará a retomar la atención ciudadana de manera presencial, sobre todo en las oficinas municipales de Gran Capitán.

Sobre las piscinas municipales, todo apunta a que no abrirán durante esta fase 2, a excepción de la de Vista Alegre. El Ayuntamiento apuntó en su día que las instalaciones deportivas municipales tendrán deporte sin público, ni contacto físico.

Centro comerciales

Los que seguro que sí abrirán serán los centros comerciales de la ciudad, en este caso, El Corte Inglés, Carrefour y El Arcángel. Lo harán con medidas de seguridad e higiene y con algunas restricciones. En este caso, está prohibido el acceso a las zonas comunes de estos espacios y el aforo queda reducido a un 40% de su capacidad.

Cines

A pesar de que en la fase 2 de la desescalada está permitida la reapertura de las salas de cine, lo cierto es que esto no ocurrirá con los dos que hay en Córdoba, El Tablero y el Guadalquivir. El sector parece estar unido en este sentido y desde la Asociación de Empresas de Distribución Audiovisual de Andalucía (Aedava) han anunciado que la reapertura se llevará a cabo a partir del 26 de junio.