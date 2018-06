Del espacio a la Guardia Civil

Ella, Celia Jiménez, quiere acceder a la Guardia Civil y estudiar Ingeniería de la Seguridad y él, Francisco Javier Urrios, va a a iniciar en poco más de tres meses la titulación de Ingeniería Aeronáutica en la Universidad de Sevilla. Aunque son perfiles bastantes diferentes, los dos son los alumnos de Córdoba que han obtenido las notas más elevadas en la Selectividad, la prueba que han aprobado el 94,5% de los estudiantes que se presentaron a ella la semana pasada.

Pues bien, Celia Jiménez -que ha cursado Bachillerato de Ciencias en el instituto López Neyra- ha obtenido una nota en la prueba de 9,7; su calificación de acceso a cualquier universidad es de 9,79, mientras que la nota media en Bachillerato es de 9,86. Y lo que quiere esta joven de 18 años es entrar en la Guardia Civil y el próximo miércoles realiza las pruebas físicas para acceder a este cuerpo que, según cuenta, "siempre me ha gustado". Celia reconoce que éste último año de estudios ha sido "duro y exigente", pero aún más las últimas dos semanas antes de la Selectividad, "en las que estudié durante todo el día". No será hasta el próximo 20 de agosto cuando la joven sepa si finalmente entra o no a formar parte del Instituto Armado. En caso de que no sea posible ya tiene varias opciones. Una de ellas, según indica, es la de irse un año al extranjero y otra estudiar Psicología o Criminología "fuera de Córdoba".

El que sí se va de Córdoba una vez que acabe el verano es Francisco Javier, que va a iniciar sus estudios como ingeniero aerospacial en la capital hispalense. Alumno del colegio La Salle, también de Bachillerato de Ciencias, reconoce que a lo largo de este último curso "ha habido que hincar los codos" y que los últimos 15 días antes de la Selectividad ha estudiado "sin descanso". "Es duro, pero es una vez en la vida", sostiene. Francisco Javier recuerda el primer día de la Selectividad y explica que "llegas nervioso, pero luego ves que el examen es fácil y de cosas que sabes". En su caso, la calificación de acceso ha sido de 9,86, mientras que la media de Bachillerato ha sido de 10. La calificación en el examen ha sido de 9,66.

Los dos forman parte de los 302 jóvenes que han obtenido una nota superior a 9 en estas pruebas. La Universidad de Córdoba (UCO) informó ayer de que este examen ha registrado el mayor número de aprobados desde 2012, y una nota media de 6,49, también superior a cursos anteriores y añadió que han sido más de diez los institutos en los que todo su alumnado ha aprobado este examen. La UCO también hizo referencia al examen de Matemáticas II y señaló que las calificaciones reflejan que la incidencia producida al inicio de la prueba (al advertirse una errata en el enunciado de la pregunta 2.a de la opción B, que fue notificado al alumnado dentro de los primeros 15 minutos del comienzo del examen), no ha afectado a los resultados del conjunto de la prueba. De hecho, la nota media obtenida por el alumnado que realizó la opción B (en la que estaba la pregunta en cuestión) es cuatro centésimas superior a la obtenida en la opción A: 6,47 a 6,51.